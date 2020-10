Wochenend-Andacht: Wir sind zur Freiheit befreit

Neulich fragte mich meine 16-jährige Enkelin, warum am 3. Oktober ein Feiertag sei. 14 Jahre nach der Einheit Deutschlands geboren, ist diese für sie ganz selbstverständlich. Auch über die Monate davor weiß sie recht wenig.

„Für ein offenes Land mit freien Menschen“ (Spruchband zur Leipziger Montagsdemo am 4.9.89) wurde demonstriert und am frühen Morgen des 3. Oktober 1990 erinnerte ich mich an diese Worte, als ich im Radio das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen hörte. „Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht…Freiheit ist das Einzige, was zählt.“

Ich schrieb meine Predigt, die ich in ein paar Stunden zu halten hatte, die erste als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. War das nun das offene Land, für das wir demonstriert hatten, das Land der Freiheit? In seinem Büchlein: „Freiheit. Ein Plädoyer“ (Kösel-Verlag 2012) schreibt Joachim Gauck „Wie willst du Freiheit gestalten?“ (S. 22). Freiheit sei nicht nur die Ungebundenheit, sondern gehöre mit Verantwortung und Toleranz (S. 3) zu den Wesensmerkmalen unserer Gesellschaft.

Auf den Tag der Deutschen Einheit folgt das Erntedankfest. Zu den Bibeltexten für diesen Tag gehört ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kap. 58, wo es heißt: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!“. Das Volk Israel hatte seine Freiheit wieder, nachdem es jahrzehntelang im Zweistromland gefangen war. Aber diese Freiheit wollte nun auch gestaltet werden, mit der Verantwortung für die sozial Schwachen, die in jener Zeit des Umbruchs und Neuanfangs vor über 2500 Jahren nicht mitgenommen wurden und ihre Freiheit gar nicht genießen konnten. Der Prophet fordert nun die Verantwortung zu dieser neuen Freiheit ein, an der es ja auch bei uns im Einigungsprozess mangelte, sonst hätten wir heute nicht nur 30 Jahre staatliche, sondern auch mehr innere Einheit.

Berufsbiographien gingen schnell zu Ende, Arbeitsplätze verloren und Know-how, das Büromaschinenwerk, die Kofferfabrik in Kindelbrück u.a. Und schließlich soll Freiheit auch tolerant sein, anderen ihre Freiheit lassen, ihren Glauben, ihre Kultur, ihre Lebensweise tolerieren und respektieren. Sonst wird sie wieder „abbestellt“, wie es im erwähnten Lied heißt.

Die Freiheit wird auch in der Bibel erwähnt, so im Galaterbrief im 5. Kapitel: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ Der Apostel Paulus meint nicht die bürgerlichen Freiheiten, die wir uns ‘89 erkämpften, sondern die Freiheit von zahllosen religiösen Bestimmungen, um vor Gott bestehen zu können. Wir sind von ihm geliebt und angenommen, müssen nichts leisten und vollbringen, das hat Jesus durch sein Leben, Sterben und Auferstehen gezeigt.

Wir sind freie Menschen, die auf ein Leben in Freiheit und Gerechtigkeit zugehen, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können. „In der Welt habt ihr Angst;“ sagt Jesus im Johannesevangelium (16,33), „aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Wir werden sie auch überwinden und damit unsere Angst vor Corona, vor Zuwanderung, soziale und persönliche Ängste, von denen es so viele gibt.

Der christliche Glaube will uns von unserer Angst befreien. Also nehmen wir uns die Freiheit, tolerant zu sein, wenn es auch nach 30 Jahren Einheit um die mit der Freiheit verbundenen Verantwortung noch nicht so gut bestellt ist. Nehmen wir Menschen auf und an, die unsere noch weiter zu gestaltende Freiheit zu schätzen wissen.

Wir sind zur Freiheit befreit. Ihnen ein schönes Wochenende mit Einheits- und Erntedanktag und eine gute Zeit!