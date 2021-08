Wülfingerode feiert zum ersten Mal eine Sommerkirmes

Wülfingerode. Die Zeinbocksröder stehen im Dorf zusammen. Die Mitglieder des Kirmesschöffenvereins verzichten diesmal auf den Obolus.

Nackte Männerbeine sieht man normalerweise zur Kirmes in Wülfingerode eher nicht. Feiern doch die Zeinbocksröder traditionell erst im November ihr Kirchweihfest. Da aber die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen mussten, lud der örtliche Kirmesschöffenverein nun am Wochenende zur allerersten Wülfingeröder Sommerkirmes ein.

Abgespeckt von drei auf zwei Tage und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften zeigten die Wülfingeröder mit dieser Veranstaltung einmal mehr, dass sie im Dorf zusammenhalten und auch trotz Einschränkungen verstehen zu feiern.

Wenn auch der Platz vor dem Gebäude der freiwilligen Feuerwehr nicht so dicht gefüllt war wie sonst, ließen es sich doch einige Einwohner nicht nehmen, bei dieser außergewöhnlichen Kirmesverkündung dabei zu sein.

Und auch Ortsteilbürgermeisterin Dagmar Becker (SPD) kam ihrer Aufgabe nach und übergab traditionell den Gemeindeschlüssel an den Kirmesschulzen Nico „Genscher“ Gebhardt. Die Ortschefin zeigte sich dabei sehr dankbar, dass der Verein auch in schwierigen Zeiten so ein Fest auf die Beine gestellt hat. Sie dankte auch vor allem Nico Gebhardt für seinen Einsatz. „Es ist ungewohnt, ein und denselben Kirmesschulzen so lange zu sehen“, meinte die Kommunalpolitikerin. Normalerweise wird in Wülfingerode nämlich jedes Jahr ein neuer Schulze gewählt.

„Ich hoffe sehr, dass die heutige Schlüsselübergabe nur provisorisch ist und wir dann auch im November wieder feiern können“, betonte die Ortsteilbürgermeisterin.

Die gewohnte finanzielle Unterstützung aus dem Haushalt der Gemeinde Sollstedt für die Vereine brachte Dagmar Becker diesmal aber nicht mit. Denn wie andere Vereine des Ortes hatte auch der Kirmesschöffenverein auf den Obolus verzichtet und das Geld stattdessen lieber für den gewünschten Erwerb von neuen Waldschenken für den Ort gesponsert.