Das nördlichste Dorf Thüringens ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der vergangene Sommer hat es erneut bewiesen. Trotz Corona. Aber es gibt eine Schattenseite, die zunehmend für Ärger sorgt: das wilde Parken von Wohnmobilen.

Der Sophienhofer Wolfgang Jörgens spricht von „extremen Zuständen“. Er bringt das Thema im Ilfelder Ortschaftsrat zur Sprache. Kummer bereitet vor allem, dass die wilden Camper bei der Abreise sehr oft „ihren Dreck hinterlassen“.

Jörgens schaut nach Ilfeld: „Da muss auch mal das Ordnungsamt zu uns hochkommen und gegen das illegale Campen einschreiten.“

Armin Schäfer (CDU) blickt in die Zukunft. „Wir sollten überlegen, ob wir Möglichkeiten finden können, in Ilfeld und Sophienhof legale Parkplätze für Wohnmobile zu schaffen.“ Schäfer sieht Reserven im regionalen Tourismus: „Nirgends gibt es so wenige Plätze für Wohnmobile wie hier im Harz.“ Dabei sei es ein wachsender Markt. Den sollte man sich nicht entgehen lassen. Darauf sollte man reagieren.

Auch das Schicksal einer Säule liegt Wolfgang Jörgens am Herzen. Diese ist das Grabmal einer Nachfahrin von Karl-Heinz-Ludwig Eißfeldt. Doch dieser Erinnerungsort sei in keinem guten Zustand. Jörgens würde einen Steinmetz organisieren, damit der Fachmann das Grabmal optisch auffrischen kann. Auch eine Info-Tafel sei geplant. Die Kosten will Jörgens übernehmen.

Eißfeldt war vor 200 Jahren der Pächter der Meierei in Sophienhof. Zudem war er damals der Erbauer der Eisfelder Talmühle.

Mit Blick auf den Advent wünscht sich Wolfgang Jörgens die Rückkehr sämtlicher Weihnachtssterne nach Sophienhof. Vor Jahren seien zwölf dem Bauhof der Gemeinde Harztor übergeben worden. Voriges Jahr habe man das Dorf aber nur mit neun Sternen geschmückt. „In diesem Advent sollten wir darauf achten, dass alle zwölf Weihnachtssterne funktionstüchtig den Weg nach Sophienhof finden“, wünscht sich Jörgens vom Ilfelder Ortschaftsrat.