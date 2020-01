Zeitzeugen der Wiedervereinigung in Apolda gesucht

Das Bürgerprojekt „Demokratie einfach machen!“ feierte am Dienstagmorgen im Apoldaer Rathaus seinen offiziellen Projektstart. Ziel der Aktion ist es, lokale Biografien der Wendezeit für spätere Generationen festzuhalten und möglicherweise auch der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Grundlage des Projekts – das über die Engagierte Stadt Apolda koordiniert und in Kooperation mit dem Glockenstadtmuseum durchgeführt wird – sind die zehn Ausgaben der „Apoldaer Information“. Dabei handelt es sich um ein Presseerzeugnis, das von den Apoldaer Ortsgruppen des Demokratischen Aufbruchs, Neuen Forums sowie der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zwischen Januar und Juni 1990 herausgegeben wurde.

Im Zuge von Recherchen stieß Projektkoordinator Hans-Werner Preuhsler auf sämtliche Ausgaben der „Apoldaer Information“, die seine Neugier weckten. In der Folge wurde das Projekt ausgerichtet an den Machern der Zeitung, die in der Umbruchphase nach dem Mauerfall den Weg der Demokratisierung in der DDR vorantreiben wollten. Überschriften von Artikeln wie „Keine halbe Revolution!“ und „Was wir wollen!“ aus der ersten Ausgabe künden von diesem Anspruch. So erklärt sich auch der neuerliche Projektname, der in doppelter Bedeutung das Wort „einfach“ mit „Demokratie“ verquickt.

Um ein Bürgerprojekt soll es sich auch deshalb handeln, weil auch Zeitzeugen zu Wort kommen sollen, die nicht bei der Erstellung des in der Druckerei Kühn vervielfältigten Erzeugnisses beteiligt waren. Während die ersten Interviews mit den Autoren bereits auf Video aufgezeichnet worden sein sollen, sollen die Gelben Montage im Museum weitere Bürger an Bord des Zeitzeugenprojektes bringen.

Am kommenden Montag, den 13. Januar wird ab 19 Uhr im Glockenstadtmuseum der erste begleitende Gesprächsabend stattfinden. Thema der Runde soll die Frage sein, wie die Beteiligten eigentlich zur eigenen Zeitung gekommen sind – was auch die Problematik der fehlenden Pressefreiheit in der DDR einschließt. Die erste Thüringer Allgemeine erschien unter diesem Namen übrigens genau 30 Jahre vor dem Gesprächsabend, ebenfalls an einem 13. Januar. An jenem Wintertag müssen auch die Autoren der „Apoldaer Information“ bereits an ihrer Premierenausgabe gesessen haben. Sie erschien wenige Tage später, am 19. Januar 1990.

Parallel zum diesjährigen Vorhaben sollen die Bürger die Möglichkeit haben, jeweils aktuelle Projektergebnisse in einer Geschichtswerkstatt zu besprechen und sich dort ebenfalls einzubringen. Alle Ergebnisse sollen ab 17. Mai im Gelben Salon des Glockenstadtmuseums ausgestellt werden.

Kommentar: Martin Kappel über eine mögliche Wende mit der Wendezeit

Martin Kappel | Lokalredaktion Thüringer Allgemeine Apolda Foto: Sascha Margon / Martin Kappel

Wer von dem Projekt um die „Wendezeitungszeugen“ das erste Mal hört, dem werden die Augen wohl – zumindest mir ging es so – anfangs sehr groß. Während andere Städte bereits seitenstarke kritische Sekundärliteratur in der x-ten Auflage zur eigenen DDR- und Wendegeschichte haben, sind mir derartige Machwerke in meiner neuen journalistischen Heimat bisher noch nicht begegnet.

Wer nun die Eckpunkte des Bürgerprojektes studiert, der merkt aber recht schnell, dass zumindest diese Hoffnung nicht erfüllt werden wird. Die Projektbeteiligten wissen sehr wohl um diesen Umstand und versprechen daher auch keine wissenschaftliche Untersuchung.

Zweifelsohne haben die nun vor der mutmaßlichen Verewigung stehenden Wendezeitbiografien ihre Daseinsberechtigung – und auch die Fotos und Berichte von Bürgern, die sich an dem Projekt hoffentlich zahlreich beteiligen.

Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier – offenbar als Nebenprodukt – nur ein Anfang gemacht wird von einer oft geforderten, vielfach versprochenen, sicher aber um Dekaden überfälligen Aufarbeitung in Apolda.

Laut den Verwaltern der Aktenberge, voll mit politisch brisanten und schamlos intimen Dokumenten, die zu DDR-Zeiten entstanden sind, zieme es sich nicht von „den Tätern“ zu sprechen, die den Apparat des Unrechtsregimes am Laufen hielten. Doch wie auch immer man diese politisch korrekt nennt: Wer sie waren und was sie trieben, dazu haben von sich aus nur die wenigsten die Größe und den Mut sowie die Einsicht und eine glaubhafte Reue gezeigt, öffentlich darüber ein Bekenntnis abzulegen.

Die deutsche Geschichte lehrt es uns, nicht aus Befangenheit Kapitel so lange totzuschweigen, bis auch der letzte Zeitzeuge gestorben ist.

Mehr Infos: www.wendezeitzeugen.de