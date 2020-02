Fast alle Affen des Krefelder Zoos starben beim Brand in der Neujahrsnacht. Die Ermittler fanden schnell erste Hinweise auf die Brandursache.

Krefeld. Beim Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo starben in der Silvesternacht mehr als 50 Tiere. Am Montag begannen nun die Abrissarbeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zoo Krefeld: Mehr Tiere bei Brand getötet als bisher bekannt

Bei dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht sind mehr Tiere getötet worden als bisher bekannt. Wie aus einer Vorlage für den Stadtrat hervorgeht, kamen bei dem schweren Feuer mehr als 50 Tiere um. Bisher war von mehr als 30 Tieren die Rede gewesen.

Acht Menschenaffen, goldene Löwenäffchen, Silberäffchen, Weißgesichtssakis, Zwergseidenäffchen, Epauletten-Flughunde „und diverse tropische Vögel“ seien unter den toten Tieren gewesen. Zwei Schimpansen hatten das Feuer verletzt überlebt, wie aus der Ratsvorlage hervorgeht, die bereits am 6. Februar vorgelegt wurde. Sie seien nach früheren Angaben des Zoos auf dem Weg der Besserung.

Eine Zoo-Sprecherin betonte am Montag, dass der Zoo bereits frühzeitig eine detaillierte Aufstellung der Tiere auf seine Internetseite gestellt hatte, die im Affenhaus lebten. Darunter waren neben den Schimpansen eine Orang-Utan-Familie, eine Flachland-Gorilla-Seniorengruppe sowie weitere Affen, Flughunde, Agutis (Nagetiere) und 21 Vögel.

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Das Jahr 2020 hat für den Krefelder Zoo dramatisch begonnen. Ein Feuer zerstörte das komplette Affenhaus. Mehr als 30 Tiere starben. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Bis auf die Grundmauern brannte das Gehege der Orang-Utans und Schimpansen ab. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Rettungskräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf den angrenzenden Gorillagarten verhindern. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Der Krefelder Zoo sprach auf Facebook von einer „unfassbaren Tragödie“. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Affenhaus bereits in Vollbrand. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Affenhaus im Zoo Krefeld niedergebrannt Nach dem Brand blieb der Krefelder Zoo an Neujahr geschlossen. Foto: David Young / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Brand im Krefelder Zoo: Abriss des Affenhauses startet am Montag

Das Rathaus-Papier beschreibt auch Details der am Montag beginnenden Abrissarbeiten an dem ausgebrannten Affenhaus. So solle nach der Beseitigung von Brandschutt, Glasresten und verbrannten Pflanzen mit dem Rückbau des Daches begonnen werden. „Hierfür wird der zeitgleiche Einsatz mehrerer Kräne erforderlich.“

Der Rückbau könne „voraussichtlich nur von außen und von oben nach unten erfolgen.“ Der Abrisslärm stellt laut Stadtverwaltung „eine besondere Herausforderung dar, wodurch eventuell eine Umsiedlung der benachbarten grauen Riesenkängurus notwendig wird.“

Das Affenhaus des Familienzoos war in der Nacht auf Neujahr komplett niedergebrannt. Nach den Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer von einer sogenannten Himmelslaterne ausgelöst, mit der drei Frauen unwillentlich den Brand ausgelöst hatten. (mbr/dpa)