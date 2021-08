Zu schnell im Regen: Autofahrer verunglückt auf Autobahn bei Heringen

Heringen. Golf landet in der Böschung. Fahrer ist leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der A 38. Mit seinem VW Golf befuhr ein Mann die Autobahn in Richtung Leipzig. Zwischen Heringen und Berga ereignete sich der Unfall. Wie die Polizei berichtet, habe es dort zu diesem Zeitpunkt stark geregnet. Allem Anschein nach habe der Autofahrer seine Geschwindigkeit dem Wetter nicht angepasst. So verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Beim Aufprall ist das Auto massiv beschädigt worden. Es musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer sei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Heringen im Einsatz.