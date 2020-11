Da war die Welt noch in Ordnung: Die Rassegeflügelzüchter Timo Bruns (von links), Hilmar Leukefeld und Moritz Herrmann präsentieren auf der 21. Helmetalschau des Großwechsunger Rassegeflügelzuchtvereins ihre prämierten Zuchthühner.

Züchter in Großwechsungen bauen sich eine gemeinsame Anlage

Das Coronavirus lähmt auch das Vereinsleben im Südharz. „Es schlägt heftig ein“, sagt Hilmar Leukefeld, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins in Großwechsungen. „Wir hätten uns eine andere Situation gewünscht, müssen uns nun aber den Gegebenheiten beugen.“

Eigentlich folgen auch die Züchter der alten Bauernregel: Wir sähen im Frühjahr und ernten im Herbst. Aber dieses Jahr ist alles anders. Inzwischen hat der Großwechsunger Verein auch seine 22. Helmetalschau, die am 5. und 6. Dezember geplant war, abgesagt.

„Trotzdem werden wir als Züchter und Vereinsbesessene nicht resignieren“, betont Leukefeld. „Wir werden zum Beispiel ein durch unsere Jugend gestaltetes Jungzüchter-Exponat für die Ausstellung zur abgesagten Siegerschau in Erfurt zur Tischbewertung weiterreichen.“ So soll auch in dieser besonderen Zeit der Nachwuchs motiviert werden. „Wir dürfen ihn nicht vernachlässigen. Es gibt auch ein Danach.“

Der Großwechsunger Verein nutzt die Corona-Krise und baut mit seinen Mitgliedern eine Gemeinschaftszuchtanlage auf. „Somit bleiben wir am Hobby und beschäftigen uns auch ohne Ausstellung“, erklärt der Vereinschef. Mit der Anlage erhalten die Mädchen und Jungen vom Kindergarten „Die kleinen Entdecker“ ein weiteres Ausflugsziel. Vielleicht gewinnt der Verein auf diesem Wege auch frischen Nachwuchs für die Rassegeflügelzucht.

Trotz Lockdown: Hilmar Leukefeld lässt sich nicht entmutigen: „Jeden Tag geht die Sonne auf, und immer wieder kräht der Hahn.“ Er hofft, dass alle betroffenen Vereine optimistisch bleiben. „Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“, meint der Großwechsunger, „sondern müssen mutig bleiben und halt andere Wege gehen.“