Zukunftswerkstatt in Riethnordhausen

Die Landgemeinde Kindelbrück und die Dorfregion Straußfurt – Henschleben – Vehra sind drin, im Thüringer „Programm der Dorferneuerung und -entwicklung“. Jetzt wollen auch die Orte Haßleben, Wundersleben, Riethnordhausen und Werningshausen nachziehen. Sie treten dafür als gemeinsame Dorfregion auf.

Voraussetzung für die Aufnahme in die Dorferneuerung ist ein gemeindliches Entwicklungskonzept. Zum Auftakt des Entwicklungsprozesses findet für die Gemeindeteile eine Zukunftswerkstatt statt. Unter dem Motto „Mitmachen-Mitreden-Mittun“ werden sich Interessierte, begleitet durch ein beauftragtes Planungsbüro, zwei Tage intensiv mit der Zukunft ihrer Orte beschäftigen. Neben Bauen und Wohnen werden auch Themen wie Versorgung, Mobilität, Wirtschaft, Ökologie und Dorfgemeinschaftsleben betrachtet. Die Zukunftswerkstatt findet am Freitag, dem 9. Oktober, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 10. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in der Turnhalle in Riethnordhausen statt. Im Anschluss soll ein Aktionstag erstellt werden, der die wichtigsten Schritte bis zur Einreichung des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes mit Zeitpunkt, Aktionen und Verantwortlichkeiten festlegt, teilt Beatrice Bostelmann, die Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt mit.