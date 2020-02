Zum 72. Mal beim Kelly-Family-Konzert – Diese Thüringerin zählt zu den treuesten Fans

Das Sonntags-Konzert in Erfurt wird bereits ihr bislang 72. sein: Martina Sichert aus Kranichfeld ist seit zweieinhalb Jahrzehnten einer der treuesten Fans der Kelly Family. „Aber ich habe nie zu denen gehört, die die Familie förmlich belagern“, sagt die 56-Jährige, die sich noch genau an das erste Konzert erinnern kann, das sie besuchte: Das war am 2. Juli 1995 auf dem Erfurter Domplatz. 22 D-Mark kostete das Ticket – ein Spottpreis im Vergleich zu heute, wo Fans selbst für die günstigsten Plätze mindestens das Vier- bis Fünffache hinlegen müssen, um ihren Idolen nahe zu sein.

Das genaue Datum von damals weiß Martina Sichert auch deshalb, weil sie alle Eintrittskarten aufgehoben hat. Darunter auch die zu den Solo-Konzerten der lange Jahre zerstrittenen Geschwister. „Als wir vor kurzem unser Wohnzimmer komplett umgestaltet und die alte Schrankwand rausgeworfen haben, fielen mir die Tickets wieder in die Hände“, erzählt sie lachend. Sie habe gar nicht mehr gewusst, dass sie all die Karten noch besitzt.

Kelly Family persönlich kennengelernt

Martina Sichert hat die Kelly Family schon in der Dortmunder Westfalenhalle und auf der Berliner Waldbühne erlebt – und sie sogar persönlich kennengelernt. „Ich habe tatsächlich mal ein Treffen mit ihnen gewonnen“, erzählt sie. „Das war so eine nette Begegnung, dass sie meine Freundin und mich anschließend noch in ihre Lieblingspizzeria und zu sich nach Hause eingeladen haben.“ Die Geschwister, weiß die Kranichfelderin, lebten nicht etwa in prunkvollen Gemächern, „sondern wie ganz normale Leute“, wie sie auch ohne jegliche Starallüren aufgetreten seien. „Ich habe mich erst ganz zum Schluss getraut, um ein gemeinsames Foto zu bitten.“ Die Kelly Family schlug ihr diese Bitte nicht nur nicht ab, sie nahm zum Abschied auch noch die Gitarre mit nach draußen „und spielte drei Lieder nur für uns. Wir konnten kaum glauben, dass das alles wirklich passiert“.

Die Kelly Family bei ihrem Auftritt in der Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“. Foto: Jens Kalaene / dpa

Auf der Rückfahrt von Dortmund nach Thüringen habe sie auf dem Beifahrersitz rasch alles, was ihr die Musiker erzählt hatten, in ein Büchlein notiert, um die Eindrücke für immer festzuhalten. „Auch dieses Buch besitze ich noch.“ Seither hat sie die Kelly Family mehrfach getroffen – und dabei auch Promis wie Thomas Gottschalk, DJ Bobo oder Pur, „die dachten, wir wären nur ihretwegen da“.

Zuhause, in ihren vier Wänden, hört Martina Sichert indes die Musik der Kelly Family nie – wohl auch aus Rücksicht auf Ehemann Dieter, der ihr die Band zwar nie auszureden versuchte, ihre Begeisterung dafür aber nicht unbedingt teilt. „Dafür höre ich sie immer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin“, sagt die 55-Jährige augenzwinkernd. Zuletzt erlebt hat sie die Stars vor zwei Wochen bei ihrem Konzert in Leipzig. Trotzdem war der seit Langem ausverkaufte Abend in der Erfurter Messe für sie ein Muss: „Denn es steht ja schon fest, dass die Geschwister nach der Tour erst einmal wieder auseinandergehen und in den nächsten Jahren jeder seine eigenen Projekte verfolgt.“ Und ob es danach wirklich noch einmal zu einer Reunion kommt – wer wisse das schon?

Und auch wenn sie das aktuelle Konzert „Over The Hump“ schon kennt, freut sie sich riesig darauf. Denn es wird, verrät sie schon einmal, „sehr emotional“.

Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr, Messe Erfurt – das Konzert ist allerdings ausverkauft