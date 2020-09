Zum Herbstbeginn weniger Arbeitslose

Nach einem kurzen saisonalen Sommer-Anstieg im August sank die Arbeitslosigkeit im September wieder. 2450 Menschen waren im Kreis Sömmerda arbeitslos. Das sind 130 weniger als im August, jedoch 535 mehr als vor einem Jahr. Damit fiel die Arbeitslosenquote innerhalb eines Monats von 7,3 auf 6,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,3 Prozent, teilt die Agentur für Arbeit in Erfurt mit. Erstmals liegen Hochrechnungen zur abgerechneten Kurzarbeit im April vor: Während im März 2912 Beschäftigte in 281 Betrieben verkürzt arbeiteten, waren es im April 6581 Beschäftigte in 465 Betrieben. Damit betraf Kurzarbeit im April mehr als jeden vierten Beschäftigten, erläutert Holger Bock, Geschäftsführer Operativ der Agentur. Den stärksten Arbeitsausfall hatten Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, in der Logistik, im Handel und im Gastgewerbe. Seit März haben 717 Unternehmen für 11.331 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Die zumeist im März und April eingegangenen Anzeigen und die damit laufenden Bewilligungszeiträume führten im September zu keinen nennenswerten Neuanzeigen, so die Agentur.

Deutlich rückläufig war im September die Zahl der Jobverluste, zugleich gab es mehr Beschäftigungsaufnahmen. 124 Menschen verloren ihre Arbeit, 157 nahmen eine neue Beschäftigung auf und beendeten ihre Arbeitslosigkeit.