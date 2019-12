Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr

Liebe Leserinnen und Leser, auch in diesem Jahr haben uns wieder zahlreiche richtige Einsendungen zu unserem Weihnachtsgewinnspiel, das auf den Sonderseiten „Weihnachtszeit, schöne Zeit“ am 28. November in Ihrer Tageszeitung erschien, erreicht. Vielen Dank an alle Teilnehmer! Sie alle haben es selbstverständlich gewusst, dass das Thüringer Weihnachtspostamt in Himmelsberg das richtige Lösungswort auf die Gewinnspielfrage war. Aus den richtigen Einsendungen wurden die diesjährigen Gewinner ermittelt: 1. Preis:Klaus-Dieter Wenzel aus Weißensee 500 € - Reisegutschein 2. Preis: Constantin Baum aus Eisenach 2 Tickets für Roland Kaiser 3. Preis: Simone Stengel aus Gotha 2 Tickets für Clueso

Wir gratulieren allen Gewinnern und wünschen allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weinachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ihre Redaktion Sonderthemen