Zwei Firmen unterstützen Kinderhospiz

Mit Insektenhotels und Werkzeugkisten Gutes tun. Die Auszubildenden der Möbel-Systeme-Produktions GmbH & Co. KG hatten die Idee. Zum Tag der offenen Tür des Unternehmens im Oktober verkauften sie die selbst hergestellten Produkte an die Besucher. Die Firma hatte dafür die Materialien zur Verfügung gestellt und die Lehrlinge ihre Arbeitsleistung. Der gesammelte Betrag, wurde aufgerundet und verdoppelt. Neben der Firma MSP beteiligt sich auch die Vertriebsschwesterfirma Möbel-Elemente-Vertriebs GmbH an der Spendenaktion für das Kinderhospiz Mittelthüringen. Am kommenden Dienstag wollen beide Unternehmen jeweils 1500 Euro an die Einrichtung in Tambach-Dietharz übergeben.

Um das Hilfsangebot aufrechterhalten zu können, ist das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland dauerhaft auf Spenden angewiesen. Mehr als 1.300.000 Euro werden an Spenden pro Jahr benötigt, um allein den Betrieb der sozialen Einrichtung sicherzustellen. Aktuell wird Geld für einen Neu- und Erweiterungsbau benötigt. Der Rohbau für die neuen Gebäude, in die zur Zeit zwei Millionen Euro investiert werden, steht bereits. Ab Sommer 2020 können die neuen Gästezimmer, Therapieräume, Gemeinschafts- und Sozialräume sowie eine Kreativwerkstatt genutzt werden. Rund 85 Prozent der Gesamtinvestitionskosten wurden ausschließlich durch Spenden von Privatpersonen, Vereinen, Schulen und Unternehmen und nichtstaatlichen Zuwendungen durch Stiftungen aufgebracht. Das Kinder- und Jugendhospiz existiert seit 2011.