Zwei Gewinner räumen innerhalb von zwei Tagen bei Lotto Thüringen ab

Erfurt. Am Dienstag konnte sich ein Thüringer Gewinner über eine halbe Million im Eurojackpot freuen, einen Tag später sahnt ein weiterer Glückspilz aus dem Freistaat 100.000 Euro ab.

Kaum hat der Frühling angefangen, schneit es Gewinne bei Lotto Thüringen: Bereits am Dienstagabend hat ein Glückspilz aus Thüringen bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot die Gewinnklasse 2 geknackt: Auf dem Spielschein, der für genau diese Eurojackpot Ziehung digital eingereicht wurde, waren fünf Tippreihen angekreuzt. Wer diese Kreuze gesetzt hat, kann sich nun über einen Gewinn von 533.282,30 Euro freuen.

Und damit nicht genug - der nächste Großgewinn bei Lotto Thüringen folgte auf dem Fuße: Bei der Mittwochsziehung hat ein Spielschein, der in einer Annahmestelle im Landkreis Gotha eingereicht wurde, in der Zusatzlotterie Super 6 die Gewinnklasse 1 erzielt und bringt weitere 100.000 Euro in den Freistaat.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Woche bereits den zweiten Großgewinn für Thüringen vermelden können“, so der Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, Jochen Staschewski. „Das scheint eine wahre Glückssträhne für die Thüringer Spieler zu sein!“

Das könnte Sie auch interessieren: