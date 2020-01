Zwei Nordhäuser brechen in Bielen in eine Waschanlage ein

Wegen zwei gemeinschaftlich begangener Taten haben sich zwei Nordhäuser vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft warf Manuel R. und Danny P. vor, im November 2017 einem Mann in der Halleschen Straße aufgelauert, ihn verfolgt und verprügelt zu haben. Bei dem Gerangel erlitt Danny P. eine Schnittverletzung im Gesicht. Beide Angeklagten sagten aus, dass sie das Opfer rein zufällig trafen und nur mit ihm reden wollten. „Er hatte meine Freundin angebaggert“, nannte Danny P. den Grund dafür. Der Betroffene sei geflüchtet. Manuel R. berichtete, dass er das Opfer am Arm festhielt. „Ich packte ihn an der Schulter und hatte plötzlich ein Messer im Gesicht. Daraufhin habe ich ihn ins Gesicht geschlagen“, schilderte Danny P. Das Opfer selbst konnte zu dem Vorfall nicht befragt werden, weil der Mann vor Gericht nicht erschien. Deswegen verhängte die Richterin ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro gegen ihn. Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellte sie vorläufig ein.

Geld muss zurückgezahlt werden Weiterhin wurde den Angeklagten vorgeworfen, im Februar 2018 in die Waschanlage in Bielen eingebrochen und 680 Euro entwendet zu haben. Manuel R. und Danny P. gaben die Tat zu, räumten aber ein, dass sie nicht so viel Geld mitnahmen. „Das waren höchstens 550 Euro“, meinte Danny P. Das Geld hätten sie zu gleichen Teilen aufgeteilt. Danny P., der zu diesem Zeitpunkt bei Manuel R. wohnte, überließ ihm seinen Anteil für die Miete. Letzten Endes stand noch ein Vorwurf gegen Manuel R. im Raum. Er soll im Mai 2018 in der gemeinsamen Wohnung seine Ex-Freundin beschimpft, ihr in den Bauch getreten sowie 250 Euro gestohlen haben. „Was da passiert ist, weiß ich nicht mehr“, sagte er. Seine Ex-Freundin wunderte das nicht. „Er war ganz schön betrunken“, erzählte sie. Die Richterin verurteilte ihn wegen dieses Vorfalls sowie wegen des Einbruchs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Er wird einem Bewährungshelfer unterstellt und muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Zudem muss er seiner Ex-Freundin die 250 Euro zurückzahlen. Danny P. wurde wegen des Einbruchs zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 50 Euro verurteilt. Die entwendeten 550 Euro müssen die Angeklagten ebenfalls zurückzahlen.