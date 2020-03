Zwei Schulen machen gemeinsame Sache

Zusammen geht besser. Erneut haben Kreisvolkshochschule und die Staatliche Berufsbildende Schule in Sömmerda den „Tag der offenen Tür“ gemeinsam gestaltet.

Tür an Tür – und wenn die alle auf sind – zusammen

Seit 1995 sind sie unter einem Dach untergebracht. Da biete es sich an, miteinander voneinander zu profitieren, erläutert Matthias Trapp, der Leiter der Volkshochschule. Der große Veranstaltungsraum im Obergeschoss ist deshalb so etwas wie eine bunte Mischung aus Kreativbörse, Mitmachangeboten und Berufsmesse. Partnerunternehmen der Berufsschule haben Stände aufgebaut. In einem Film erzählen Teilnehmer an den ebenfalls von der Volkshochschule angebotenen Inklusionskursen.

Breites Angebot von Sütterlin und Spinnen bis Digital Media

Nebenan wird gesponnen, bietet das Erfurter Konfuzius-Institut (u.a. auch Landrat Harald Henning und seine Lebenspartnerin) eine Teezeremonie an, kann, wer will, sich vor einem grünen Hintergrund fotografieren und dann digital in eine Wunschumgebung transferieren oder es sich einfach schmecken lassen. Die Berufsschul-Schülerfirma hat das Café Miteinander in Betrieb.

Orientalischer Tanz geht auch – und Sütterlin immer. „Ich habe keine Schwierigkeiten, meine zwei Kurse im Jahr vollzubekommen“, sagt Schriftexperte Hans-Peter Erdmann. Die erforderlichen acht Leute kämen immer zusammen. Diese Zahl an Kursteilnehmern ist die harte Grenze, ab der Kurse stattfinden können. „Das ist auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, sagt Trapp. Weit über 2000 Kurse hat die Kreisvolkshochschule im Vorjahr angeboten. Um die Vielfalt aufrechtzuerhalten, werden ständig auch neue Kursleiter gesucht. Neben Sömmerda gibt es Außenstellen in Gebesee und Buttstädt.

Informationen aus erster Hand

Reger Betrieb herrscht auch in der Berufsschule. Den „Werbeblock“ bestreiten hier unter anderem Max Berger, Oliver Grube, Darius Wolf und Fabian Schacke.

Max Berger und Fabian Schacke (vorn) vermessen eine Nockenwelle. Wie Oliver Grube und Darius Wolf (hinten) lernen sie Werkzeugmacher. Foto: Peter Hansen

Im Februar schließen sie ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zu Werkzeugmechanikern ab. „Was wir hier lernen, ist genau das, was wir im Betrieb brauchen“, sagen die Azubis der Firmen Mubea und Erdrich. Für sie – und auch die Ausbildungsbetriebe – habe sich der Wechsel vom Block- zum Teilzeitunterricht positiv ausgewirkt, sagt die Sömmerdaer Standortleiterin (die SBBS ist eine Verbundschule) Verena Holz. Die Schüler sind nun ein oder zwei Tage die Woche in der Schule und nicht alle vier Wochen für eine Woche. Nur die Ofen- und Luftheizungsbauer, die auch von außerhalb Thüringens kommen, werden noch mehrere Tage am Stück beschult. „Da geht es nicht anders“, sagt Holz. Sie ist zuversichtlich, „dass wir genügend Schüler zusammenbekommen, um die Klassen aufmachen zu können“. Das habe noch immer geklappt. Kein Gedanke mehr daran, dass der Standort vor zwei Jahren akut gefährdet schien.

Anmeldung auf dem ganz kurzen Dienstweg

Wer Gefallen fand an dem, was er oder sie sah, konnte am Samstag – auch für Nicht-Metaller – gleich Nägel mit Köpfen machen und sich direkt für die Vollzeit-Schulformen Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Berufsfachschule (BFS) und Berufliches Gymnasium (BG) anmelden. Oder aber doch erst noch beraten lassen. Dafür nahmen sich Oberstufenleiterin Tamara Liebold und weitere Pädagogen gern Zeit. Das Arbeitsamt bot Berufsberatung an.