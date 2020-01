Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Thüringer bei Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

Zwei Thüringer Helfer beim alljährlichen Biathlon-Weltcup in Oberhof haben eine Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erhalten. Zu der traditionellen Veranstaltung im Schloss Bellevue waren am Donnerstag rund 70 Bürger aus allen 16 Bundesländern geladen, die sich besonders um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Mit der Einladung werde ihr Engagement gewürdigt.

Aus Thüringen waren Wilfried Eger aus Großbreitenbach und Heike Tetzlaff aus Frankenhain (Ilm-Kreis) als Gäste geladen. Beide engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich bei der Ausrichtung des Biathlon-Weltcups in Oberhof. Sie sind in der Vorbereitung, an der Strecke und im Wettkampfbüro tätig. Zum Auftakt des diesjährigen Weltcups in Oberhof stand am Donnerstag der Sprint der Damen auf dem Programm.