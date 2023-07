Das zweite Kind der «Game of Thrones»-Stars Kit Harington und Rose Leslie (beide 36) ist auf die Welt gekommen.

„Game of Thrones“-Stars

„Game of Thrones“-Stars Zweites Kind von Kit Harington und Rose Leslie geboren

London/Berlin Sie haben sich bei den Dreharbeiten von "Game of Thrones" kennengelernt. Nun haben Kit Harington und Rose Leslie ihr zweites Kind bekommen.

Das zweite Kind der „Game of Thrones“-Stars Kit Harington und Rose Leslie (beide 36) ist auf die Welt gekommen. Das Paar sei „hocherfreut, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen“, bestätigte ein Sprecher dem „People“-Magazin am Montag. Zunächst hatte die amerikanische Klatschseite „Page Six“ berichtet.

Bei den Dreharbeiten zur Fantasy-Saga „Game of Thrones“ hatten sich die beiden als Ygritte und Jon Snow vor und auch hinter der Kamera verliebt. Die beiden Briten heirateten 2018 im Beisein vieler „Game of Thrones“-Stars, ihr Sohn kam 2021 auf die Welt. Im Februar hatte Harington bekanntgegeben, dass das Paar ein zweites Kind erwarte.