Verzaubern lassen und staunen: Auf Entdeckungstour in den Saalfelder Feengrotten

Saalfeld. In den Saalfelder Feengrotten werden Besucher von farbenreichen Schaugrotten in ihren Bann gezogen. Doch in der Erlebniswelt der Feengrotten gibt es noch viel mehr zu entdecken.

Dort, wo einst schwarzer Alaunschiefer abgebaut wurde, ziehen heute farbenreiche Schaugrotten die Besucher in den Bann: In den Saalfelder Feengrotten gibt es für die ganze Familie etwas zu entdecken. In den Erlebnisbereichen Feengrotten und Feenweltchen laden unterschiedliche Attraktionen zum Spielen, Toben und Entdecken ein.

Seit 1914 haben über 18 Millionen Menschen das Bergwerk besichtigt. Die Saalfelder Feengrotten werden jedes Jahr von ungefähr 160.000 Touristen besucht und sind damit die am zweithäufigsten besuchte deutsche Schauhöhle nach der Atta-Höhle in Nordrhein-Westfalen.

Schaubergwerk

Die Geschichte der Feengrotten begann wie im Märchen: mit viel Glück, das jedoch hart erarbeitet werden musste. Auf der Suche nach Gold, Silber und anderen begehrten Metallen fanden die Bergleute schließlich vor Jahrhunderten ein gefragtes Gestein - den schwarzen Alaunschiefer. Im Laufe der Zeit verwandelte die Natur die unterirdischen Hohlräume in eine farbenprächtige Tropfsteinwelt, die jährlich Tausende Besucher anlockt.

Am 4. Januar haben die turnusmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten in den Saalfelder Feengrotten begonnen. Foto: Feengrotten

2013 wurden sogar einige Szenen des ARD-Märchenfilms "Die kleine Meerjungfrau" in den Feengrotten gedreht.

Führungen durch das Bergwerk

Bei einem Rundgang unter Tage erfahren Besucher Interessantes über die Geschichte der ehemaligen Grube „Jeremias Glück“ sowie das Leben und die Arbeit der Bergleute. Hier kann man die Geschichte der Entstehung der farbenreichen Schaugrotten, ihrer Tropfsteine und Mineralien erfahren.

Spezielle Führungen für Kinder werden angeboten, für die eine Reservierung empfohlen wird.

Nach der alljährlichen Wartung öffnen die Saalfelder Feengrotten wieder für Besucher. Foto: Michael Reichel/dpa

Unterwegs mit Zwergenumhang und Grubenlampe geht es bei der Kinderführung hinein in das ehemalige Bergwerk zu einer spannenden Entdeckungstour. Die Führung ist geeignet für Kinder von vier bis neun Jahren.

Erlebnismuseum Grottoneum

An zahlreichen Mitmach- und Wissensstationen können Kinder und Erwachsene selbst zu Entdeckern werden. Hier erfahren Besucher Interessantes über den früheren Bergbau, zum Beispiel, wie Licht im Bergwerk entfacht wurde, aus was die Tropfsteine bestehen und welche besonderen Minerale es gibt.

Mitmach-Stationen Grottoneum

Vor den Türen des Grottoneums können verschiedene Stationen erkundet werden:

Schatzsuche-Station

An der Schatzsuche-Station können beim Waschen kleine Schätze gefunden werden.

Wasserkunst

Wasserkünste haben eine lange Tradition bei der Entwässerung und Wasserversorgung. Neben der Landwirtschaft wurden sie auch im Bergbau vielfach eingesetzt.

Im Außenbereich des Grottoneums wurde ein Erlebnisbereich errichtet, an dem verschiedene Vorrichtungen, wie zum Beispiel ein Hydraulischer Widder, eine Schwengelpumpe und die Archimedische Schraube kennengelernt und ausprobiert werden können.

Göpelwerk

Göpel wurden seit dem 13. Jahrhundert vor allem im Bergbau für die Beförderung von Gesteinsmaterial verwendet. Durch das Drehen eines Holmes im Zentrum des Göpels werden Förderkörbe bewegt und das Material kann so aus den Tiefen an das Tageslicht befördert werden. Anschauliche Informationstafeln vermitteln zudem Wissenswertes über die genaue Funktionsweise, die Geschichte der Feengrotten und die Bergleute.

Saalfelder Feengrotten Saalfelder Feengrotten

Heilstollen der Saalfelder Feengrotten

Der Heilstollen der Saalfelder Feengrotten ist der älteste seiner Art in ganz Deutschland. Ein Aufenthalt soll dabei wie ein Kurzurlaub vom Alltag wirken.

Der Heilstollen in den Saalfelder Feengrotten.Foto: Guido Berg Foto: zgt

Durch die absolut reine Luft unter Tage verbessert sich die Atemfunktion und das Immunsystem wird gestärkt. Mediziner und Wissenschaftler führen die Wirksamkeit der Heilstollen-Therapie auf die besonders günstigen klimatischen Verhältnisse in den Grotten zurück.

Die magischen Reiche im Feenweltchen

Wird die Feenpforte durchschritten, erwartet die Besucher der Wald der verschlungenen Pfade. Im Feenweltchen erwartet die Kinder und Erwachsenen ein phantasievoller Spielplatz, eine riesige Murmelbahn, echte Feen, die aus Kindern kleine Feen machen und vieles mehr.

Eine Spur aus Steinen führt zum Garten der magischen Pflanzen. Im Feengarten wachsen vielerlei Pflanzen, deren Wunder und Heilwirkung die Menschen seit langer Zeit zu schätzen wissen. Mit ein wenig Glück können Besucher inmitten des Blättergewirrs vielleicht sogar eine kleine Blumenfee entdecken.

Saalfelder Feengrotten. Foto: Florian Dobenecker

Der Troll-Schatz-Platz ist ein wahres Paradies für Schatzsucher. Jeden Abend gehen die Trolle auf Schatzsuche ins Bergwerk. Doch sobald die Sonne aufgeht, rasen sie davon und man findet den einen oder anderen Schatz im Sand.

Kinder können hier durch Rohre kriechen, eine hölzerne Murmel an der Riesenmurmelbahn rollen lassen, das verrückte Wurzelhaus besuchen oder im Karfunkelturm einer Fantasiereise mit bunten Kaleidoskopen folgen.

Gastronomie im Feengrottenpark

Hungrige Besucher können an den Imbissstationen der Erlebniswelt eine Pause einlegen, wo viele verschiedene Leckereien geboten werden. Ob Frühstück im Gasthaus Feengrotten, Bratwurst und Snacks oder Kuchen und Eis für den süßen Hunger. Hier ist für jeden etwas dabei.

Weitere Informationen zu Tickets, Öffnungszeiten und Angeboten gibt es auf den Internetseiten der Erlebniswelt Feengrotten.

Krämerbrücke in Erfurt: Sehenswürdigkeit mit Fachwerk-Charme

Gartendenkmal und Erlebniswelt: Eine Tour durch den Egapark in Erfurt

Erfurter Dom und Severikirche: Auf Erkundungstour im Wahrzeichen der Stadt

Zoo Erfurt: 1000 Tiere und noch viel mehr für die ganze Familie

Viba Nougat-Welt in Schmalkalden: Das wohl süßeste Ausflugsziel in Thüringen

Verzaubern lassen und staunen: Auf Entdeckungstour in den Saalfelder Feengrotten