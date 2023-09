Von der Wipper an die Adria: Ein Nordhäuser läuft für Deutschland

Sollstedt/Pescara. Thomas Münster aus Sollstedt startet bei der Senioren-Europameisterschaft der Leichtathleten. Er erlebt in Italien ein Abenteuer mit Chaos, Drama und einem glücklichen Ende.

Der Laufsport ist sein liebstes Hobby. Thomas Münster trainiert gern, möglichst regelmäßig. Motiviert ist er immer. Zudem setzt er sich jedes Jahr Höhepunkte. Eine dieser Sternstunden hat der 46-jährige Sollstedter jetzt erlebt. Bei der Senioren-Europameisterschaft der Leichtathletik in Pescara an der italienischen Adria-Küste. Zum ersten Mal läuft Thomas für Deutschland bei solch einer EM.

Diese „European Masters Athletics Championships” sind noch bis Sonntag, 1. Oktober, im Gange. Aber Thomas hat seinen Wettkampf im Stadion schon bestritten. Er ist für Deutschland an den Start gegangen. Im 10.000-Meter-Rennen der Altersklasse M 45.

Viel Adrenalin schon vor dem Start

Der Weg in die Arena ist bereits ein Abenteuer. Die Busse fahren nicht wie angekündigt. Viel Zeit verstreicht, um von der Unterkunft ins Stadion zu gelangen. Und die letzten zwei Kilometer müssen die Athleten zu Fuß bewältigen. Es wird knapp. Erst zehn Minuten vor dem Aufruf seines Wettkampfes erreicht Thomas den Veranstaltungsort. „Schnell in die Schuhe und ab ins Stadion. Kein gutes Warm-up also“, blickt der Südharzer zurück.

Das Rennen startet. Es ist sehr warm. Mehr als 30 Grad im Schatten. Die Laufbahn liegt in der prallen Sonne. 10.000 Meter sind 25 Runden in der Arena. Thomas gibt sein Bestes, läuft sein Tempo, holt alles aus sich raus, was nach der chaotischen Anreise und bei der Hitze möglich ist. Die Konkurrenz hat er im Blick, den Franzosen Dimitri Lagast im direkten Duell um Platz acht. Die Überraschung kommt frontal.

Spannendes Sprint-Duell auf den letzten 200 Metern

Ein Kampfrichter winkt Thomas und Dimitri bereits nach 24 Runden ab. Der muss sich verzählt haben, ist sich Thomas sofort sicher. Die Daten seiner GPS-Uhr geben ihm recht. Das Rennen jetzt beenden, um nachträglich disqualifiziert zu werden? Das kommt nicht in Frage. Thomas und Dimitri weigern sich, die Bahn zu verlassen. Sie diskutieren mit dem Kampfrichter in einem Sprachmix aus Englisch, Französisch und Italienisch. Der Offizielle schaut in die Rundenprotokolle und sieht seinen Fehler ein. Mit einer Geste beendet er den Konflikt: Daumen hoch.

Thomas und Dimitri dürfen ihre letzte Runde laufen. Zum Glück ist ihr Vorsprung vor dem Zehnten (einem Italiener) groß genug. Sie haben nur Zeit verloren. So laufen sie ihre letzte Runde sauber zu Ende. Dabei schenken sie sich nichts. 200 Meter vor dem Ziel mausert sich das Rennen zu einem Sprint-Duell. Dimitri beschleunigt brutal. Thomas mobilisiert seine Kraftreserven und bleibt dran. 100 Meter vor dem Ziel – ausgangs der letzten Kurve – kommt Dimitri etwas von seiner Linie ab, es zieht ihn nach rechts. Thomas nutzt diese Chance sofort und rennt innen vorbei. Als Achter der Europameisterschaft überquert er die Ziellinie. Am Ende steht für Thomas eine Zeit von 37:35,60 Minuten. Er ist drei Sekunden schneller als Dimitri.

Nach Pescara ist vor Göteborg

Trotz aller Umstände überwiegt bei Thomas die Freude, diesen Lauf in Pescara gemeistert zu haben. „Alles im Leben, was man durchsteht, ist wie ein Gewinn“, sagt der 46-Jährige. „Ich freue mich schon auf die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Göteborg.“ Auch da will er wieder sein Bestes geben, wenn er für Deutschland läuft. „Da lege ich noch eine Schippe drauf.“