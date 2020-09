Wanderung auf Sondershäuser Halde zum Tag des Geotops

Sondershausen. Zwei Wanderungen zum Tag des Geotops bietet der Geopark Kyffhäuser am 20. September im Kyffhäuserkreis an.

Geführte geologische Wanderungen gibt es wieder zum Tag des Geotops im Geopark Kyffhäuser. Die Teilnehmer könnten am 20. September ab 10 Uhr auch einmal wie sonst nur Politiker (im Bild die Grünen-Landtagsabgeordnete Babett Pfefferlein, links) die Halde in Sondershausen besuchen. Ebenfalls am 20. September gibt es eine Wanderung in Bad Frankenhausen „Vom Stinkschiefer bis Schiefem Kirchturm“. Treffpunkt ist 10 Uhr im Stadtpark In Bad Frankenhausen. Eine Anmeldung für beide Touren ist wegen der Pandemie notwendig im Regionalmuseum, Telefon: 034671/ 62 086 und für die Haldenführung bei der HABES, Telefon: 03632/65 51 40.