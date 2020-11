Erfurt. In vielen Regionen Thüringens scheint am Montag noch die Sonne. Dann werden Wind und Regen erwartet. Und so soll es in den kommenden Tagen weitergehen.

Wann nimmt der goldene Herbst in Thüringen eine Auszeit?

Die Menschen in Thüringen erwartet ein windiger und verregneter Start in die Woche. Nach einem trockenen und teils sonnigen Vormittag sollen im Tagesverlauf Quellwolken und auch Schauer aufziehen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen sagte.

Außerdem weht aus südwestlicher Richtung ein frischer Wind durchs Land, der im Thüringer Wald auch Böen mit sich bringen kann. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 14 Grad, in der Nacht kann es bis auf sechs Grad abkühlen.

Auch am Dienstag geht es voraussichtlich wechselhaft weiter: Es bleibt windig mit Schauern. Bei Höchstwerten zwischen zehn und zwölf, im Bergland zwischen fünf und zehn Grad ist es weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Erst am Mittwoch könnten sich verbreitet Lücken in der Wolkendecke zeigen, die für mehr Sonnenschein sorgen sollen.