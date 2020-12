Weihnachten in besonderer Zeit – Wir suchen Ihre Geschichte

17/12/2015 - Bickenriede: Bild für die Heiligabendausgabe | Weihnachten wie es früher war. Aufgenommen in der Grundschule in Bickenriede. (TA-Foto: Daniel Volkmann)

Eine Puppe. Für viele Frauen ist das eine prägende Erinnerung, wenn sie an das Weihnachtsfest in ihrer Kindheit denken. Für die Jungs gab es einst vielleicht ein Schnitzmesser oder ein Auto zu spielen. Wir wollen wissen: Wie war das bei Ihnen damals? Wie wurde gefeiert? Was gab es zu essen? War der Besuch von Krippenspiel oder Festgottesdienst auch dann wichtig, wenn ansonsten das Christentum in der DDR immer mehr zurückgedrängt wurde?

Das erste Geschenk, das in besonderer Erinnerung blieb

Fragen über Fragen. Aber Sie sollen nicht einfach nur unsere Fragen beantworten. Wir freuen uns darüber, wenn Sie einfach die längst vergangene Zeit Revue passieren lassen. Weihnachten ist zwar das Fest der Freude. Aber manchmal ist es auch eine lange Aneinanderreihung von Feiertagen, an denen ein kurz zuvor erlittener Schicksalsschlag umso schwerer wiegt. Vielleicht wollen Sie uns auch davon berichten.

Weihnachten ist ein Familienfest. Aber wie wurde es begangen, wenn einer in der Familie kurz zuvor das Land verlassen hatte und nun auf unabsehbare Zeit unerreichbar war? Weihnachten als Fest der Familienzusammenführung spielte aber immer auch eine Rolle bei den langwierig ausgehandelten deutsch-deutschen Begegnungen. Wie war das, wenn der Westbesuch kam? Vielleicht kam auch einfach das lange erwartete Westpaket. Vielleicht wollen Sie uns davon berichten.

Weihnachten ist ein Fest der Freude: Manche Paare geben am Christfest ihre Verlobung bekannt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an Ihren Gefühlen teilhaben lassen würden.

Wenn aus Überforderung auch mal Tränen fließen

Andere stellen womöglich im Laufe der Festtage fest, dass die Beziehung nicht hält, was sich beide davon versprachen. Überhaupt liegen zum Fest oft die Nerven blank: Erst der ganze Einkaufsstress, dann die Kocherei, die Völlerei, der Alkohol – und manchmal auch die Enttäuschung darüber, nicht genug wertgeschätzt zu werden. Wollen Sie darüber erzählen? Wir würden uns freuen. Bisweilen gehen solche Geschichten, in denen Tränen fließen, durchaus gut aus. Etwa dann, wenn sich die Beteiligten aussprechen und womöglich eine Lösung finden, wie das Fest mit weniger Belastungen etwa für die Hausfrau gefeiert werden kann ...

Jüngst hat der Politiker Armin Laschet (CDU) den Satz geprägt: „Es wird wohl das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben.“ Ist da etwas dran? Oder haben Sie den Eindruck, dass Weihnachten 2020 zwar anders werden wird, aber durchaus nicht hart? Ihre Zeilen zu alledem sind uns herzlich willkommen – und noch schöner ist es, wenn Sie uns zugleich historische Fotos dazu mailen.

Bitte schreiben Sie an: leserbriefe@tlz.de

Bitte senden Sie uns Ihre Gedanken zur Adventszeit und zum Weihnachtsfest immer mit Adresse und Telefonnummer, damit wir wissen, wer Sie sind und eventuelle Nachfragen schnell klären können. Herzlichen Dank für Ihre Mühe.