Von romantisch bis kommerziell, von gemütlich bis riesig: Thüringen bietet den passenden Weihnachtsmarkt für jeden Geschmack. Eine Übersicht.

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in Thüringens Städten durch die Straßen zieht, ist es wieder soweit: Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Von kleinen Hofmärkten bis zu kommerziellen Großveranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein kleiner Wegweiser:

1. Erfurt – Der Größte

Ein Riesenrad, mehr als 200 Stände und Schaustellergeschäfte, ausreichend Glühwein: Erfurt ist im Advent komplett im Weihnachtsfieber. Der 173. Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz wird am 28. November eröffnet und geht bis zum 22. Dezember.

Der städtische Weihnachtsmarkt wird sich über Domplatz, Fischmarkt, Schlösserbrücke, Teile des Angers und den Willy-Brandt-Platz erstrecken. Geöffnet ist grundsätzlich von 10 bis 20 Uhr. Auf dem Domplatz ist donnerstags bis 21 Uhr sowie freitags und samstags sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Höhepunkte sind neben dem „Erfurter Weihnachtsrad“ wieder die Weihnachtspyramide, die Krippe, der Adventskranz, die Ökobackstube und die Ausstellung "Florales zur Weihnachtszeit". Der Märchenwald steht wieder auf der Rathausbrücke und auf dem Benediktsplatz und bleibt dort bis 26. Dezember. Wieder lockt auch der privat betriebene Weihnachtsmarkt "Brückenadvent" vom 24. November bis 28. Dezember auf dem Wenigemarkt. Auch den Weihnachtsmarkt auf der Ega wird es wieder geben. Unter dem Namen „Genusspark“ sollen festliche Buden ab dem 15. November von 17 Uhr bis 21 Uhr zum All-Inclusive-Preis zu Speis und Trank einladen - diesmal sogar gleichzeitig mit dem Winterleuchten.

Ganz neu ist eine Attraktion auf dem Petersberg: Ab dem 24. November soll es dort eine Eislauffläche, ein gastronomisches Angebot und auch einiges an Kultur geben. Geöffnet ist der rutschige Untergrund täglich bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Und das sieben Tage die Woche.

2018 wurde der Erfurter Weihnachtsmarkt bei einer internationalen Abstimmung zum schönsten in Europa gewählt. Ganz aktuell wurde er auch zum schönsten in ganz Deutschland gewählt. Knapp eine Millionen Besucher kamen übrigens im Jahr 2022 in die Landeshauptstadt – wer kann, sollte also Bus und Bahn oder zumindest die Park&Ride-Parkplätze zur Anreise nutzen.

Erfurter Weihnachtsmarkt eröffnet Erfurter Weihnachtsmarkt eröffnet Impressionen von der Eröffnung des 172. Weihnachtsmarktes in Erfurt. Foto: Marco Schmidt

2. Weimar – Der (fast) Älteste

Vom 28. November 2023 bis 7. Januar 2024 empfängt die Stadt ihre Besucher zur Weimarer Weihnacht. Bereits zu Goethes Zeiten verfrachtete der Weimarer Buchhändler Hoffmann seinen Weihnachtsbaum aus der gutbürgerlichen Wohnstube hinaus auf den Markt. Dies war im Jahr 1815 wohl der erste öffentliche Weihnachtsbaum in Deutschland. Heute bietet die Kulturstadt eine fotogene Kulisse für den Weihnachtsmarkt zwischen Goetheplatz, Theaterplatz und Markt. Neu ist ein Standort vor Goethes Wohnhaus, ein historischer Markt auf dem Herderplatz und eine budenfreie Schillerstraße.

Schlittschuhlaufen bei "Weimar on Ice" können die Besucher in diesem Jahr wieder auf richtigem Eis. Die Eisbahn am Goethe- und Schiller-Denkmal hat täglich außer an den Schließtagen von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten:

Die Marktstände haben vom 28. November bis 23. Dezember 2023 täglich von 11 bis 19 Uhr (eine Verlängerung bis 22 Uhr ist möglich) und vom 26. bis 29. Dezember 2023 täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Am 30. Dezember 2023 und vom 2. bis 7. Januar 2024 öffnen die Markthändler auf dem Marktplatz und Theaterplatz täglich von 11 bis 18 Uhr

Schließtage: 24. und 25. Dezember 2023 und der 1. Januar 2024

3. Gera – Der Märchenhafte

38 lebensgroße und handgefertigte Figuren aus den Märchen der Brüder Grimm begeistern die Besucher des Märchenmarktes in Gera. An vielen Ständen bieten Händler weihnachtliche Waren, darunter Kunsthandwerk, Thüringer Spezialitäten, internationale Leckereien und Glühweinspezialitäten. Außerdem lädt der Weihnachtsmann täglich um 16 Uhr auf seinen heimeligen Sessel zur Sprechstunde ein und nimmt Wünsche der Kinder entgegen.

Der Geraer Weihnachtsmarkt war in den vergangenen Jahren immer wieder zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands gekürt worden. Alle Märchen können über einen QR-Code, der mit einem Smartphone abgescannt werden kann, angehört werden.

Geöffnet ist der Märchenmarkt Gera vom 30. November bis zum 23. Dezember 2023 jeweils sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet und freitags und samstags bis 21 Uhr.

Märchenmarkt in Gera ist eröffnet Märchenmarkt in Gera ist eröffnet Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Gera. Foto: Peter Michaelis

4. Gotha – Der Königliche

Auf dem sanierten Hauptmarkt in Gotha soll dieses Jahr wieder ein historischer Weihnachtsmarkt stattfinden. Geplant ist das Spektakel vom 27. November bis zum 30. Dezember. Der obere und untere Hauptmarkt bildet auch in diesem Jahr eine heimelige Kulisse. Die „Gothaer Eiswelt“ lädt auf dem oberen Hauptmarkt zum Schlittschuhlaufen ein.

Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Freitags und samstags sogar bis 21 Uhr.

An Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnen die Stände erst um 14 Uhr.

Weitere Infos zum Weihnachtsmarkt in Gotha

5. Jena – Der Gemütliche

Besonders heimelig geht es beim Weihnachtsmarkt in Jena zu: Im Herzen der Lichtstadt können Besucher zwischen dem historischen Markt und dem Rummel auf dem benachbarten Eichplatz pendeln. Laut Angaben der Stadt ist neben dem Turmblasen, das täglich 17 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet, auch die größte Weihnachtspyramide Thüringens auf dem Jenaer Eichplatz ein Highlight. Zudem gilt der Jenaer Weihnachtsmarkt mit einer Erwähnung im „Jenaischen Wöchentlichen Anzeiger“ vom 14.12.1803 als einer der ältesten in Thüringen.

Der Weihnachtsmarkt in Jena findet vom 24. November bis 17. Dezember 2023 statt. Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen. Geöffnet ist von 11 bis 21 Uhr (Handel bis 20 Uhr, Gastronomie und Rummel bis 21 Uhr).

Vom 30. November bis 17. Dezember lädt am alten Jenaer Stadtmauerensemble zwischen Johannistor und Pulverturm der historische Weihnachtsmarkt zu Jena dazu ein, in alte Zeiten einzutauchen und bei Bogenschießen, Schmiedekunst und mehr die ganz besondere Adventsstimmung genießen zu können. Geöffnet ist montags bis donnerstags ab 15 Uhr und freitags bis sonntags ab 11 Uhr.

Weitere Informationen zum Jenaer Weihnachtsmarkt

6. Nordhausen – Der Nördliche

Ganz oben in Thüringen erwartet der Nordhäuser Weihnachtsmarkt seine Gäste. Viele Lichter zaubern ein stimmungsvolles Ambiente rund um das Rathaus mit dem Roland. Täglich um 17 Uhr findet das traditionelle „Türchen-Öffnen“ des Adventskalenders statt. Wer wohl dahinter zum Vorschein kommt?

Die Kinder dürfen sich auf ein Karussell, den Märchenwald mit Hexenhaus und täglich ab 17 Uhr auf den Besuch vom Weihnachtsmann freuen.

Der Weihnachtsmarkt findet vom 1. bis 22. Dezember 2023 auf dem Theaterplatz, dem Nikolaiplatz und dem Blasii-Kirchplatz statt.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Nordhausen

7. Eisenach – Der Historische

In der einzigartigen Kulisse der Wartburg bei Eisenach findet am 2./3. Dezember, 9./10. Dezember und am 16./17. Dezember der historische Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr.

Die Besucher können den zahlreichen Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ob Kerzenzieher, Glasbläser, Seifensieder, Steinmetze, Kräuterfrauen oder Zinngießer - alle sind beim mittelalterlichen weihnachtlichen Treiben vertreten. Auch kulinarisch gibt es eine Menge zu probieren.

Historischer Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat begonnen Historischer Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat begonnen Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat begonnen. Foto: Birgit Schellbach

In der Innenstadt Eisenachs lädt der Weihnachtsmarkt außerdem zum gemütlichem Bummeln ein. Angekündigt sind 40 Stände unter anderem mit Kunsthandwerk, Spielzeug, Süßwaren, Baumschmuck. Es gibt Glühwein, Waffeln, Krapfen oder Knoblauchbrot. Außerdem gibt es die dreistöckige Pyramide, den „Glühwein-Glockenturm“, eine Kindereisenbahn und ein Kinderkarussell. Neu ist die Glühweinschenke „Thüringer WinterWald“.

Los geht es am 27. November. Geöffnet ist bis 23. Dezember, Montag bis Sonnabend von 10.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Die Gastronomie ist an allen Tagen bis 22 Uhr offen.

Weitere Informationen zum Eisenacher Weihnachtsmarkt

