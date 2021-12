Weihnachtspostamt rechnet mit weiteren 1000 Briefen bis Weihnachten

Elke Fritsch als Weihnachtsmann vom Verein des Weihnachtsmannpostamtes zeigt Briefe im Haus des Weihnachtsmannes im Weihnachtspostamt in Himmelsberg, einem Ortsteil von Sondershausen. Jährlich kommen rund 7000 Briefe aus aller Welt im Weihnachtspostamt an und werden alle beantwortet.

Himmelsberg Eigentlich sollten bis zum 20. Dezember alle Briefe eingetrudelt und auch beantwortet sein - aber auch verspätete Post wird noch beachtet. Das wünschen ich die Kinder in diesem Jahr.

Bis Heiligabend rechnet das Weihnachtspostamt im thüringischen Himmelsberg mit rund 1000 weiteren Briefen an den Weihnachtsmann. "Es kommt immer noch viel an", sagte Manuela Verges vom zuständigen Heimatverein in Himmelsberg der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum vierten Advent seien bereits rund 6000 Briefe aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland, eingegangen. Etwa 5800 sind laut Verges bereits beantwortet worden.

Die Post kommt meist aus den Federn der Kinder und wird durch Zeichnungen ergänzt. Aber auch Omas und Eltern schreiben laut Verges gerne für ihre Enkel, Töchter und Söhne an den Weihnachtsmann. Den Kindern sei dabei besonders wichtig, zu erwähnen, dass sie das Jahr über artig waren. Auch möge der Weihnachtsmann in der Coronazeit auf sich aufpassen und gesund bleiben.

Aber sie haben auch viele Fragen: Wie alt ist der Weihnachtsmann eigentlich? Hat er eine Frau? Wie geht es seinen Rentieren? Diese Fragen versuche man, so gut es gehe zu beantworten, sagte Verges. Für Briefe mit ernsterem Inhalt bemühe man sich besonders um eine ausführliche Antwort. Dass die mal kleineren, mal größeren Wünsche auch erfüllt würden, das könne man nicht versprechen. Aber liebe Grüße und ein «Ho ho ho» vom Weihnachtsmann gebe es allemal.

Eigentlich sollten bis zum 20. Dezember alle Briefe eingetrudelt und auch beantwortet sein - aber auch verspätete Post wird noch beachtet. Dafür ist ein ehrenamtlich arbeitendes Team von neun Frauen und weiteren helfenden Händen im Einsatz. Auch im vergangenen Jahr erreichten das Weihnachtspostamt in Himmelsberg etwa 7000 Briefe. Damit ist das Postaufkommen in den vergangenen zwei Jahren nach Angaben von Verges wieder deutlich gestiegen.

Der Heimatverein des Sondershäuser Ortsteils Himmelsberg öffnet bereits seit 26 Jahren regelmäßig das Weihnachtspostamt. In Deutschland gibt es mehrere Weihnachtspostämter.