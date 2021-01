Welle der Corona-Infektionen in Thüringen ebbt nicht ab

Die Welle der Infektionen mit dem Coronavirus ebbt in Thüringen nicht ab. Von Mittwoch auf Donnerstag seien 1291 neue Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Menschen stieg um 48 auf jetzt insgesamt 1216. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 47 571 Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. Als wieder genesen gelten 35 100 ehemals Infizierte.

Gegen Corona geimpft wurden nach Angaben des Ministeriums bisher 5343 Thüringer (Stand: 7. Januar, 0.00 Uhr). Das seien 1632 mehr gewesen als am Vortag. Von 100 000 Thüringern sind statistisch gesehen damit 2,5 Personen geimpft. Die Kassenärztliche Vereinigung plant eigenen Angaben zufolge, am Donnerstag etwa 540 Personen in Pflegeeinrichtungen im Saale-Orla-Kreis, in den Kreisen Sömmerda, Greiz und Hildburghausen sowie der Stadt Erfurt zu impfen. Bislang seien in den Pflegeheimen, in denen mobile Impfteams eingesetzt seien, 640 Menschen geimpft worden. Auf dem Impfportal seien für die am 13. Januar beginnenden Impfungen in den Impfzentren rund 30 000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen vereinbart worden.