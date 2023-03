Auch auf dem Parkplatz an der Heidecksburg hinterließ die Windhose deutlich sichtbare Spuren. So sah es dort schon nach dem Aufräumen von Feuerwehr und Bauhof aus.

Bäume wie Streichhölzer geknickt: Windhose wütet im Schlossbezirk der Heidecksburg in Rudolstadt

Rudolstadt. Feuerwehr und Bauhof der Stadt beseitigen am späten Dienstagnachmittag die Spuren des Sturms. Es war das zweite Unwetter in 24 Stunden.

Eine Windhose, die am Dienstag Nachmittag über teile von Rudolstadt zog, hat den Einsatz von Feuerwehr und Bauhof der Stadt im Schlossbezirk der Heidecksburg erforderlich gemacht. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Abend.

Straße an der Kutscherwiese bleibt am Mittwoch gesperrt

Dabei seien Bäume im Bereich des Jägerhofes, des Parkplatzes am Schloss und im Bereich der Straße An der Kutscherwiese regelrecht abgenickt worden und Äste durch die Gegend geflogen. "Die Feuerwehr Rudolstadt und der Bauhof der Stadt nahmen eine Sicherung des Geländes vor und sperrten die Straße An der Kutscherwiese", teilte die Verwaltung mit.

Am Mittwoch werde der Bauhof die Beräumung der Straße fortsetzen. Bis dahin bleibt die Straße An der Kutscherwiese zwischen Baumgarten und Schlossbezirk gesperrt. Abschließend heißt es: "Die Stadt Rudolstadt bittet um Verständnis und dankt den Kameraden der Feuerwehr und den Mitarbeitern des Bauhofes für ihren Einsatz".

Wetterphänomen schon in der Nacht zuvor

Die Windhose über Rudolstadt ist bereits das zweite spektakuläre Wetterphänomen binnen 24 Stunden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte es ein so seltenes wie heftiges Wintergewitter mit Sturm, Hagel und waagerechten Blitzen gegeben. Feuerwehren mussten Baumsperren bei Katzhütte, Meuselbach, Meura, Reichmannsdorf und Bad Blankenburg beseitigen. In verschiedenen Orten im Schwarza- und Sorbitztal war es zu Stromausfällen gekommen.