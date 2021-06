In den kommenden Tagen wird es sommerlich warm in Thüringen. (Symbolbild)

Bis zu 35 Grad in Thüringen – Der Sommer kommt

Leipzig/Erfurt. Der Sommer kommt mit Temperaturen von bis zu 35 Grad in dieser Woche nach Thüringen.

Der Sommer kommt in dieser Woche mit großen Schritten nach Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite prognostiziert, ist der Montag durchweg sonnig. Lediglich im Thüringer Wald bilden sich vereinzelt Quellwolken. Die Temperaturen klettern am Tag auf bis zu 27 Grad, nach Sonnenuntergang bleibt es bei 15 Grad im Flachland mild.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel zunächst sternenklar, im weiteren Verlauf ziehen Wolken von Norden auf, aus denen aber kein Niederschlag fällt. Am Dienstag ist der Himmel über Thüringen laut DWD zunächst noch stark bewölkt, im weiteren Tagesverlauf lockert die Bewölkung allmählich immer mehr auf. Das Thermometer klettert dann wieder auf warme 27 Grad an.

In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel meist mit Wolken verhangen, es bleibt aber niederschlagsfrei bei angenehmen 14 Grad. Der Mittwoch beginnt überall heiter und sonnig, lediglich über dem Bergland werden sich im weiteren Tagesverlauf ein paar Quellwolken bilden. Mit Niederschlag ist bei Höchsttemperaturen von bis zu 30 nicht zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel gering bewölkt, gebietsweise herrscht klare Sicht auf die Sterne. Die Tiefsttemperaturen liegen dann im Flachland bei 18 Grad, im Bergland bei 13 Grad. Auch am Donnerstag ist es in Thüringen überall sonnig. Die Luft erwärmt sich auf bis zu 35 Grad, im Bergland auf bis zu 31 Grad.