Bis zu minus 26 Grad in Thüringen gemessen

Erfurt Erneut wurde der Tiefstwert in der Nacht zu Mittwoch im Kreis Sömmerda gemessen. Damit nähern wir uns einem historischen Rekord an.

In Thüringen sind in der Nacht auf Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26 Grad gemessen worden. Am kältesten war es in Olbersleben in der Gemeinde Buttstädt (Landkreis Sömmerda) in Nordthüringen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch mitteilte.

Von einem Thüringer Kälterekord war das aber noch etwas entfernt. Dieser wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am 2. Februar 1830 in Jena mit minus 30,6 Grad gemessen. Schon in der Nacht auf Dienstag war in Olbersleben die niedrigste Temperatur in Thüringen gemessen worden. Im Süden des Landes lagen die Tiefstwerte in der Nacht auf Mittwoch den Angaben zufolge bei bis zu minus 13 Grad.

