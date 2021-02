Busse fahren im eingeschränkten Regelbetrieb im Landkreis Nordhausen

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe informierten am Dienstag zur aktuellen Lage im ÖPNV.

Der Straßenbahnverkehr konnte bisher noch nicht wieder aktiviert werden. Erste Probebefahrungen haben gezeigt, dass das straßenbündige Gleisnetz zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht dauerhaft eisfrei gehalten werden kann. Die Mitarbeiter arbeiten unter Hochdruck daran, die Gleise und Weichen dauerhaft befahrbar zu machen.

Für die Stadtbuslinien A, D, F, G und K stehen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe im engen Kontakt mit den Winterdiensten, um eine alsbaldige Befahrbarkeit herzustellen. Die Stadtbuslinien B, C (ohne die Haltestellen in der Vogelsiedlung) und Linie E (ohne Herrmannsacker und Rodishain) verkehren im eingeschränkten Regelbetrieb.

Im Regionalbusverkehr fährt die Linie 20 im eingeschränkten Regelbetrieb, kann jedoch die Haltestellen Heringen/Schule und Hamma nicht bedienen. Die Linie 21 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb, kann jedoch den Ortsteil Bielen nicht bedienen. Die Linie 23 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb bis zur Haltestelle Ilfeld/Kirche, kann jedoch in Neustadt nur die Haltestelle Wendeplatz bedienen. Die Linie 24 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb, bedient jedoch in Sülzhayn nur die Haltestellen Kirche und Wartehalle und in Ellrich nur die Haltestellen Sparkasse und Schule. Die Linie 25 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb, kann jedoch die Haltestellen Klettenberg/Schule, Holbach und Steinsee nicht bedienen. Die Linie 26 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb bis nach Großwechsungen. Die Linien 27 und 28 verkehren im eingeschränkten Regelbetrieb, können jedoch in Bleicherode nur die Haltestelle Löwentor bedienen. Die Linie 29 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb, kann jedoch die Haltestellen Werther/Gasthaus, Wollersleben und Elende nicht bedienen. In Bleicherode kann auch nur die Haltestelle Löwentor bedient werden. Die Linie 291 verkehrt im eingeschränkten Regelbetrieb, kann jedoch die Haltestelle Straußberg nicht bedienen.

Die Ortslage Mörbach kann nicht bedient werden. Die Haltestelle Wiedigsburg wird zur Haltestelle Badehaus und die Haltestelle Pestalozzi zur Haltestelle Wallrothstraße verlegt. Der eingeschränkte Regelbetrieb bezieht sich auf Verspätungslagen und die aktuellen Straßenzustände vor Ort. Die Verkehrsbetriebe Nordhausen bitten ihre Fahrgäste weiterhin um Verständnis.