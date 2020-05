Sie sehen hier eine Pferdekutsche die an einem Spargelfeld in Kutzleben vorbeifährt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisheilige bringen Kälte nach Thüringen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sorgt eine Kaltfront aus Skandinavien für den Temperatursturz. So werden die Temperaturen im Laufe des Tages von höchstens 13 auf maximal 7 Grad weiter absinken. Dazu kommt länger anhaltender Regen, welcher im Süden des Landes in Mengen von bis zu 30 Litern in sechs Stunden auftreten kann. In den höheren Lagen soll sich auch Schnee unter die Niederschläge mischen, so der DWD.

Ab Dienstag wird es dann wieder zunehmend trockener in Thüringen. Die Temperaturen liegen mit ihren Höchstwerten allerdings bis zum kommenden Wochenende vorerst bei knapp 10 Grad. Und auch in den Nächten könnten Minusgrade und Frost möglich sein.