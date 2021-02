Einige Störche als Frühlingsboten sind schon wieder zurück in Thüringen (Symbolfoto).

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst kündigt ein frühlingshaftes Wochenende an. Am Sonntag lädt das Wetter endgültig zum Flanieren ein.

Frühlingshaftes Wochenende in Thüringen erwartet

Nach dem Schneegestöber der vergangenen Woche kündigt sich ein frühlingshaftes Wochenende in Thüringen an. "Das Wetter hat sich ja schon die letzten Tage um 180 Grad gedreht - diese Drehung wird jetzt zum Wochenende perfekt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Schon am Freitag sei mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken zu rechnen.

Es bleibt in Thüringen trocken bei Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad. Am Samstag soll sich die Sonne noch stärker durchsetzen, die Temperaturen könnten bis auf 16 Grad ansteigen. Am Sonntag lädt das Wetter dann endgültig zum Flanieren ein: Dann könnten die Temperaturen bei klarem Himmel sogar frühlingshafte 18 Grad erreichen.

Eines muss man aber beachten, wie der Sprecher des DWD sagte: Während die Tage immer wärmer werden, können die Nächte durchaus kalt sein. Vor allem in Tälern und Senken wird nachts noch leichter Bodenfrost erwartet. Mit Glätte sei aber nicht mehr zu rechnen.