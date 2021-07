Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel: Unwetterwarnung für Thüringen aufgehoben

Erfurt. In Thüringen steigt am Sonntag die Unwettergefahr. Vor starken Gewittern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell noch für diese Regionen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag vor starken Gewittern in mehreren Thüringer Landkreisen gewarnt. Am Sonntag steige die Gewitterneigung und die lokale Unwettergefahr. Laut DWD drohen örtlich kräftige Gewitter mit teils heftigem Starkregen bis 40 l/qm in einer Stunde, Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9) und Hagel.

Die zwischenzeitlich bestehende amtliche Unwetterwarnung für Teile Mittel- und Nordthüringens wurde am Abend aufgehoben.

Aktuell warnt der DWD noch vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) in diesen Regionen (Stand Sonntag, 19.01 Uhr):

Jena

Saale-Orla-Kreis

Kreis Sömmerda

Weimarer Land

Demnach sei in diesen Regionen während eines Platzregens kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch könne es örtlich zu Blitzeinschlägen kommen. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, wie es in einer Mitteilung des DWD hieß. Anwohner werden gebeten, besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten.