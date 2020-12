Bewölkter Jahreswechsel in Thüringen – dann kommt der Schnee

In Thüringen muss man an den letzten Tagen des Jahres mit vielen Wolken am Himmel rechnen. Dienstagfrüh sowie in der Nacht zu Mittwoch wird es stellenweise glatt, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. In Lagen über 500 Metern könne es zu leichtem Schneefall und Nebel kommen.

Am Mittwoch scheine im Thüringer Becken bei Temperaturen bis fünf Grad die Sonne. In den restlichen Teilen des Landes bleibe es weiter bewölkt. Auch der letzte Tag des Jahres werde in Thüringen wolkenverhangen, es bleibe jedoch weitgehend trocken. In der Silvesternacht sinken die Temperaturen bei schwachem Wind auf bis zu minus fünf Grad im Bergland.

Diese Wetterlage soll dann bis zum Samstag anhalten. Ab Sonntag wird laut dem DWD in Thüringen mehr Niederschlag erwartet, der bei sinkenden Temperaturen bis ins Flachland als Schnee fällt. Laut derzeitiger Prognose halte das Winterwetter auch Anfang nächster Woche noch an.