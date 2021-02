Kälte und Regen bringen gefährliches Glatteis nach Thüringen

Erfurt. Am Wochenende kann sich in Thüringen aufgrund von Kälte und Regen stellenweise unwetterartig gefährliches Glatteis bilden.

Am Wochenende kann sich in Thüringen stellenweise unwetterartig gefährliches Glatteis auf den Straßen und Wege bilden. Daran Schuld ist laut Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ein Mix aus kalter und sehr feuchter Luft. So wird in der Nacht zum Samstag in den südlichen Landesteilen bereits Regen einsetzen, der in den nördlicheren Regionen des Freistaats als gefrierender Regen vom Himmel fällt. Hier kann sich dann gefährliches Glatteis bilden.

Am Samstag wird es laut DWD überall in Thüringen bedeckt sein. Im Süden fällt weiterhin Regen. Nach Norden hin kann dies dann unwetterartig zu Glatteisbildung führen. An den Landesgrenzen zu den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Sachsen kann zeitweise auch Schneefall mit dabei sein.

Auch am Sonntag ist der Himmel überall bedeckt. Vom Harz bis ins Altenburger Land fällt Schnee aus den Wolken. Nach Süden hin wird daraus auch wieder gefrierender Regen, der mit Glatteisbildung einhergeht. Diese Wetterlage ändert sich laut DWD auch nicht in der Nacht auf Montag. Im Gegenteil, die Temperaturen werden dann auch deutlich in den Keller gehen. Die Tiefstwerte bei den Temperaturen werden mit -9 Grad erwartet.