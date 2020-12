Mehr Neuschnee im Thüringer Wald erwartet

Im Thüringer Wald ist an den Weihnachtstagen Schnee gefallen und es könnte sogar noch etwas mehr werden.

Der Thüringer Wald hat über Weihnachten tatsächlich Schnee abbekommen. «Ab Montag bis zum Jahreswechsel sind durchaus bis zu zehn Zentimeter Neuschnee auf dem Kamm des Thüringer Waldes und bis ins Werratal möglich», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Bisher sei nur relativ wenig Schnee im Freistaat gefallen - in Neuhaus auf etwa 840 Metern Höhe lagen am Samstag etwa vier und auf der Schmücke (900 Meter) ungefähr drei Zentimeter Schnee. «Das reicht vielleicht für einen Schneemann, für's Schlitten- oder Skifahren wird das zu wenig sein», sagte der Sprecher.

Auch im Südharz lag am Samstag teils Schnee. Ansonsten gebe es nördlich des Thüringer Waldes und vor allem im Thüringer Becken dagegen kaum Schnee.

Laut DWD können die Menschen in den nächsten Tagen vor allem auf der Südseite des Thüringer Waldes mit Schnee rechnen. Verantwortlich ist ein mächtiges Tiefdruckgebiet, das den Namen «Hermine» trägt und seinen Kern über den Britischen Inseln hat.