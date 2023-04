Ein Regenbogen ist vor einer abziehenden Regenfront am bei Magdala zu sehen. Im Laufe der Woche kündigt der Deutsche Wetterdienst einen Wetterumschwung in Thüringen an.

Nach Schneefall im Bergland kündigt sich Frühlingswetter in Thüringen an

Erfurt. Zumindest in höheren Lagen wird es in Thüringen noch mal winterlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst sollen die Temperaturen am Wochenende jedoch über 20 Grad steigen.

Der April macht in Thüringen was das Wetter betrifft, seinen Namen alle Ehre. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist in den nächsten Tagen ein extremer Wetterwechsel zu erwarten.

So werde am Mittwoch nach zunächst viel Sonne ein Wetterumschwung mit Schauern und einzelnen Gewittern erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei gerade mal zwölf Grad. Mit dem Umschwung prognostiziert der DWD im Bergland oberhalb von 600 Meter noch mal Schneefall und nachts könne es auch noch mal Frost geben.

Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne

Ab dem Donnerstag wird dann ein allmählicher Temperaturanstieg erwartet, wobei es zunächst noch regnerisch bleibt. So liegen die Höchsttemperaturen am Donnerstag bei 14 Grad und am Freitag könnte das Thermometer schon bis auf 19 Grad klettern, wobei sich auch die Sonne öfter zeigen soll.

Pünktlich zum Wochenende hält dann doch der Frühling Einzug in Thüringen. So seien nach jetziger Prognose des DWD am Samstag Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne zu erwarten. Auch am Sonntag bleibe es sehr mild, jedoch kündigt sich dann schon wieder der nächste Regen an.