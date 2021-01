Regen, Schnee und kalte Nächte für Thüringen

Erfurt Regen und Schnee bestimmen das Thüringer Wetter in den nächsten Tagen. Laut dem Deutschen Wetterdienst können die Temperaturen am Wochenende in den zweistelligen Minusbereich fallen.

Die Menschen in Thüringen können sich auf wechselhafte Tage einstellen. Ein Tief sorgt am Freitag für Wolken und vergleichsweise milde Temperaturen von drei bis sechs Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen sagte.

Vormittags sollen von Süden ausgehend Schnee und dann Regen fallen - Autofahrer sollten unbedingt auf Glatteis achten, insbesondere im Thüringer Wald. Ab dem Nachmittag wird landesweit Regen erwartet, in den Bergen ist mit heftigem Tauwetter bis in die Kammlagen hinein zu rechnen. Auch in der Nacht fallen die Temperaturen voraussichtlich nicht unter den Gefrierpunkt.

Am Wochenende soll das Wetter dann allerdings kippen: Von Norden her strömt kalte Luft heran, die Regen und schließlich auch Schneefall mit sich bringt. Während die Temperaturen tagsüber wieder über dem Gefrierpunkt bleiben, könnten sie laut dem Sprecher des DWD in der Nacht bis auf minus zehn Grad abstürzen. Am Sonntag herrschen tagsüber verbreitet um die null Grad und leichter Dauerfrost im Bergland, nachts soll es wieder auf bis zu minus zehn Grad abkühlen.