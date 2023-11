Schnee- und Verkehrsticker: Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in Thüringen - schon jetzt viele liegengebliebene Fahrzeuge

Bereits am Montagabend sorgt Neuschnee in Thüringen für Verkehrseinschränkungen. (Symbolfoto)

Erfurt. Autofahrer in Thüringen müssen in den kommenden Stunden mit Verkehrseinschränkungen wegen Neuschnee rechnen.

Ein Tiefdruckgebiet zieht vom Ärmelkanal über Mitteldeutschland hinweg in östliche Richtung. Dies sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am späten Montagabend auch in tieferen Lagen für Neuschnee in Thüringen. Die Schneeschauer dauern voraussichtlich bis Dienstagmittag an und bringen zwischen 5 und 10 Zentimetern im Flachland, im Bergland sind 10 bis 20 und in Staulagen sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich. Autofahrer müssen sich aufgrund von gefährlicher Glätte auf eingeschränkte Verkehrsverhältnisse einstellen. Im folgenden lesen Sie die Entwicklung der Wetter- und Verkehrslage im Ticker:

27. November:

22.08 Uhr: Auf der B281 sind zwischen Eisfeld und Saalfeld mehrere Lkw liegengeblieben.

22.07 Uhr: Im Landkreis Hildburghausen sind auf der L1134 in einem kurvigen Abschnitt mehrere Fahrzeuge liegengeblieben.

22.05 Uhr: Auf der L1112 gibt es im Landkreis Sonneberg und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, zwischen Scheibe-Alsbach und Katzhütte Einschränkungen wegen mehrerer querstehender Lkw.

22.03 Uhr: Zwischen Oberhof und Zella-Mehlis gibt es auf der L3247 Verkehrseinschränkungen wegen querstehender Lkw.

22.01 Uhr: Im Landkreis Sonneberg ist die L1152 zwischen Piesau und Spechtsbrunn durch liegengebliebene Fahrzeuge blockiert.

21.09 Uhr: Am Abend kam es auf der B2 bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) zu einem schweren Verkehrsunfall. Wegen des starken Schneefalls und der glatten Fahrbahn verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.