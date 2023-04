Sonne und Regen zu Ostern: Dieses Wetter kommt auf Thüringen zu

Erfurt/Leipzig. Ostern steht vor der Tür. Für viele Thüringer bedeutet das ein verlängertes Wochenende mit vielen freien Tagen und Zeit für Familie, Hobbys, Ausflügen oder sogar einen Kurzurlaub.

Mit Sonne, Regen und zögernd steigenden Temperaturen geht es in Thüringen in das Osterwochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Gründonnerstag bei neun bis dreizehn Grad heiter bis wolkig. Im Bergland steigen die Temperaturen auf fünf bis neun Grad.

Am Karfreitag zeigt sich bei neun bis zwölf Grad vor allem der Osten des Landes noch längere Zeit sonnig. Im Westen ziehen hingegen Wolken auf und es kann hin und wieder etwas regnen.

Mit vielen Wolken, vereinzelt Regen und acht bis elf Grad setzt sich das wechselhafte Wetter am Samstag fort. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 11, im Bergland 5 bis 8 Grad. Schwacher Wind um Nord.

Am Ostersonntag ist der Himmel stark bewölkt mit wenigen Auflockerungen. Die Sonne zeigt sich nur in kurzen aufgelockerten Abschnitten. Hier und da fällt etwas Regen. Große Niederschlagsmengen kommen aber über den gesamten Zeitraum nicht zusammen. Bei schwachen Winden braucht man auch keine Angst haben, dass die Ostereier weggeweht werden. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 9, im Bergland 2 bis 6 Grad.



Am Ostermontag gehen die Prognosemodelle des Deutschen Wetterdienstes schon etwas auseinander, was die Vorhersage noch unsicher macht. Aktuell sieht der Montag sehr freundlich aus. Niederschlag fällt kaum noch.