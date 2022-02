Unwetter-Ticker: Erneute Unwetterwarnung für Thüringen - Ergiebiger Regen und Neuschnee erwartet - Bockwindmühle wird Opfer des Sturms

Erfurt. In der Nacht ist mit "Zeynep" der nächste Sturm über Thüringen gefegt. Für Sonntag gibt es bereits die nächste Unwetterwarnung. Bis Montag wird zudem mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag gerechnet. Der Überblick:

Sonntag, 20. Februar

20.40: Sturmlage noch bis Montagabend

Ein Sturmtief bei Island zieht bis Montagfrüh nach Südschweden. Seine markante Kaltfront überquert in der Nacht Thüringen. Verbreitet gibt es laut Deutschem Wetterdienst auch bis zum Montagabend andauernde Wind- oder stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (Bft 7 bis 8), in exponierten Lagen Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9).

Örtlich sind Gewitter mit Graupel möglich. Ab Montagfrüh sinkt die Schneefallgrenze bis auf 400 Meter.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

20.30 Uhr: Sturmschäden und Gefahr durch umgestürzte Bäume sorgen für Verkehrsbehinderungen

Gesperrt sind die Straßen (Stand 20.30 Uhr):

- zwischen der B4 und Sonneberg

- zwischen Auma und Braunsdorf

- zwischen Bischofrod und Altendambach

- zwischen Limbach und Theuern

- zwischen Steinach und Mengersgereuth-Hämern

- zwischen Tonndorf und Tannroda

- zwischen Zeulenroda und Pöllwitz

(Quelle: MDR Verkehrszentrum)

19.30 Uhr: Dach im Eisenbahnmuseum Weimar beschädigt

Dächer, Schuppen, Bäume und Pkw sind in Weimar und im Weimarer Land unter den Sturmschäden des Wochenendes. Im Eisenbahnmuseum Weimar wurde das Dach eines Lokschuppens schwer beschädigt. In Klettbachs Ortsteil Schellroda deckte der Sturm Ziegel der Kirche ab. Die Übersicht.

18 Uhr: Pegel der Zorge mit steigender Tendenz

Die Regenfälle und das Wasser vom Oberharz lassen die Der Hochwassermeldepegel in Ilfeld gab am Sonntagnachmittag für die Bere einen Stand von 1,40 Meter an. In Nordhausen erreichte die Zorge zur selben Zeit 1,64 Meter. In beiden Fällen sei die Tendenz steigend, besagen die Daten der Thüringer Hochwassernachrichtenzentrale. Der Wasserstand der Wipper wurde in Wipperdorf mit einer Höhe von 1,30 Meter registriert.

15 Uhr: Gesperrte Straßen im Saale-Holzland

Am Wochenende sorgte das Sturmtief "Zeynep" für zahlreiche Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen im Saale- Holzland. So war die Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz, sowie die Landstraße zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz zweitweise wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Des Weiteren waren diverse Straßen um die Ortschaften Waldeck, Kahla, Eisenberg, Seitenroda und Gösen gesperrt. Die Ortslage Hummelshain war am Donnerstag zeitweise vollständig vom Straßenverkehr abgeschnitten. Mittlerweile konnte die Landstraße 1110 laut Polizei beräumt werden, so dass die Ortschaft wieder erreichbar ist. Kleiner Straßen werden im Laufe des Wochenbeginns beräumt. Die Straßen zwischen Gösen und Törpla, sowie zwischen Seitenbrück und Trockenborn sind auch aktuell noch gesperrt. In Seitenbrück wird an der Beräumung gearbeitet.

12.30 Uhr: Bäume fallen im Kreis Gotha fast im Minutentakt

Orkan Zeynep beschäftigte die Gothaer Polizei mehrfach. Auch im Landkreis Gotha war der Orkan für Sachschäden verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Eine 50-jährige VW-Fahrerin war auf der B88 mit ihrem Pkw in einen auf der Straße liegenden Baum gefahren war. Zum Glück gab es nur Sachschäden. Auch an anderen Stellen knickten Bäume um.

11 Uhr: Erneut Unwetterwarnung für Thüringen herausgegeben

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag erneut eine Unwetterwarnung für Teile von Thüringen herausgegeben. In der Nacht zum Montag bestehe die Gefahr des Auftretens von orkanartigen Böen. Die Unwetterwarnung gelte für Gebiete oberhalb von 800 Metern, wo die Böen Geschwindigkeiten um 110 km/h erreichen könnten. Auch die Gefahr von Hochwasser steigt.

10.30 Uhr: Neben Sturmböen ergiebiger Regen und Neuschnee erwartet

In Thüringen bleibt es auch am Sonntag stürmisch. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden schwere Sturmböen, in Kamm- und Gipfellagen sogar orkanartige Böen erwartet. Zudem werden im Thüringer Wald, Schiefergebirge und Unterharz bis Montagmorgen gebietsweise 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden erwartet. Am Montag sinkt die Schneefallgrenze bis auf 400 Meter und oberhalb von 600 Metern seien bis Eingangs der Nacht zum Dienstag zwischen 1 und 5 und in Hochlagen bis 10 cm Neuschnee möglich.

8 Uhr: Einstürzende Mauer begräbt Hühner unter sich

14 Meldungen über Sturmschäden in Weimar sowie den umliegenden Ortschaften gingen allein in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Polizei ein. Wie die Polizei am Sonntag informierte, mussten durch die Feuerwehr bei insgesamt neun Einsätzen umgekippte Bäume durch die Feuerwehr von der Straße entfernt werden. Durch den starken Wind wehten neben Ästen und Blättern auch andere Gegenstände wie Zeltteile, Styroporplatten und gar ein Trappolin auf die Fahrbahn. Das Unwetter löste sogar die Dachziegeln einer Weimarer Bäckerei. Zum Glück trafen diese weder Personen noch Fahrzeuge. Ein besonders tragisches Ende nahm die Nacht für ein paar Hühner in Mellingen. Eine sehr starke Windböe schaffte es eine Mauer einzudrücken, welche das dahinter befindliche Hühnerhaus samt Bewohner unter sich begrub. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Samstag, 19. Februar

19.23 Uhr: Sturmschäden in den Wäldern zwischen Heyerode und der Vogtei

Das Sturmtief „Zeynep“ hat in den Forstrevieren zwischen Hainich, Dün und Heilinger Höhen gewütet. Einen genauen Überblick gibt es noch nicht. Dass der Orkan in der Nacht zum Samstag die Wälder jedoch gehörig durchgepustet hat, zeigt sich beispielsweise im Hainich und im Mühlhäuser Stadtwald, wo es insbesondere zahlreiche frei stehende Bäume getroffen hat.

18.30 Uhr: Einsätze der Polizei Gotha wegen Sturmes

Die Polizei im Landkreis Gotha ist in der Nacht zum Samstag zu mehreren Einsätzen im Zusammenhang mit Sturm Zeynep gerufen worden. Kurz vor 19 Uhr teilte eine 50-jährige VW-Fahrerin mit, dass sie auf der B88 mit ihrem Auto in einen auf der Straße liegenden Baum gefahren war. Zum Glück blieb die Frau unverletzt. Gegen 19.20 Uhr waren zwei Autos auf der L3274 von Ohrdruf in Richtung Luisenthal unterwegs, als zwei kleinere Bäume der Windstärke nicht Stand hielten und auf die Straße fielen. Ein Autofahrer habe ausweichen können, das andere Auto sei leicht beschädigt worden. Zehn Minuten später gab es eine Mitteilung über umgestürzte Bäume auf der L1027 im Bereich der Ruhlaer Skihütte bei Winterstein. Diese konnten von der alarmierten Feuerwehr beseitigt werden noch bevor es zu Unfällen kam.

Pappel stürzt auf Auto

Gegen 2.25 Uhr hatte eine 43-jährige Frau mit ihrem Audi mächtiges Glück: Sie war auf der Uelleber Straße aus Richtung Uelleben in Richtung Gotha unterwegs, als plötzlich eine Pappel umstürzte und den Pkw unter sich begrub. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, jedoch entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.

18.15 Uhr: Sturm im Kyffhäuserkreis: Fliegendes Trampolin - Autofahrer ignorieren Sperrung

In Schernberg wurde ein Trampolin durch die Luft gewirbelt. Glücklicherweise landete es auf einem Feld. Aus Sicherheitsgründen wurde außerdem eine Landstraße gesperrt. Mehrere Autofahrer ignorierten das und umfuhren die Sperrung. Sie brachten sich damit in große Gefahr.

Sturm im Kyffhäuserkreis: Trampolin weggeweht - Autofahrer ignorieren Sperrung

17.46 Uhr: Feuerwehren Bad Sulza und Apolda beseitigen Bäume

Kaum Pausen gab es für etliche Freiwillige Feuerwehren im Altkreis Apolda auch am Samstag. Weitere Bäumen .

17.33 Uhr: Umgestürzte Bäume im Landkreis Eichsfeld

Größer Schäden gab es im Landkreis Eichsfeld glücklicherweise nicht. Umgestürzte Bäume riefen die Feuerwehren aber im gesamten Kreisgebiet auf den Plan.

17.07 Uhr: Brauereidach in Pößneck durch Sturm beschädigt

Der Sturm „Zeynep“ hat in der Nacht zu Samstag auch im Orlatal gewütet und teils heftige Spuren hinterlassen. In Pößneck wurde ein Teil .

17.00 Uhr: Paradies-Park und Oberaue in Jena gesperrt

Der Paradies-Park und die Oberaue in Jena sind wegen herabstürzender Äste bis mindestens Montag gesperrt, teilte die Stadt auf Twitter mit. Es bestehe Lebensgefahr! Auch die Lage in den Wäldern sei kritisch. Menschen sollten die Nähe von Bäumen meiden.

16.40 Uhr: Sturm sorgt für Stromausfälle im Saale-Holzland-Kreis

Die Stürme Ylenia und Zeynep haben für mehrere Ausfälle der Telekommunikation und der Stromversorgung im Saale-Holzland-Kreis gesorgt. Am Samstagnachmittag bestanden noch sechs Störungen. Zur Stromversorgung für die Bevölkerung seien Notstromaggregate in .

16.28 Uhr: Baum stürzt auf Auto - zahlreiche Einsätze im Unstrut-Hainich-Kreis

Sturmtief Zeynep hat am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. So begrub zum Beispiel ein Baum in Bad Langensalza ein Auto unter sich. Eine erste Bilanz.

15.50 Uhr: Ortsverbindung Gösen-Törpla gesperrt

Wegen Sturmschäden ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Gösen und dem Heideland-Ortsteil Törpla gesperrt. Das hat die Polizeiinspektion im Saale-Holzland-Kreis auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In der Nacht zum Samstag habe es einen größeren Einsatz .

15.20 Uhr: Viele Einsätze im Ilm-Kreis

Im gesamten aufgrund der Unwetterlage durch Sturm „Zeynep“. Besonders betroffen waren die Regionen der Landgemeinde Großbreitenbach, und die Städte Arnstadt und Ilmenau.

14.30 Uhr: Spendenkonto zum Wiederaufbau der Klettbacher Bockwindmühle angekündigt

Im Jahr 1988 gründeten interessierte Klettbacher den späteren Mühlenverein, um die Mühle als Denkmal und Wahrzeichen von Klettbach zu erhalten. Erst 2016 wurde die Mühle durch das Anbringen der Jalousienflügel vollendet. Entsprechend groß ist jetzt die Erschütterung im Ort.

Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt: „Mir fehlen noch immer die Worte.“ Wenig später kündigte sie ein Spendenkonto zum Wiederaufbau der Bockwindmühle Klettbach an, was von vielen Einwohnern bereits begrüßt wurde.

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow / dpa

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa



Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden. Foto: Bodo Schackow/dpa



14 Uhr: Sturm sorgt für etliche Einsätze im Wartburgkreis

Umgefallene Bäume, blockierte Straßen und herabfallende Ziegel: Die vergangene Sturmnacht war für die Rettungskräfte im Wartburgkreis einsatzreich.

12.50 Uhr: Morscher Baum begräbt zwei Autos unter sich

Zu den dramatischsten Ereignissen der vergangenen Sturmnacht im Kreis Nordhausen zählt ein Vorfall in Kleinwechsungen. Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Hauptstraße.

Baum begräbt zwei Autos unter sich Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Der Sturm brachte am Freitag gegen 21:00 Uhr einen Baum dessen Wurzel morsch war, zum umstürzen. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Er begrub zwei Autos unter sich. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Erst ein paar Minuten vorher hatte eine junge Frau eines der Fahrzeuge verlassen. Foto: Silvio Dietzel



Baum begräbt zwei Autos unter sich Beide Autos sind Schrott. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Noch am Abend führte die Feuerwehr Sicherungsarbeiten durch. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel



Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel

Baum begräbt zwei Autos unter sich Ein umgestürzter Baum zerstört zwei Autos in der Kleinwechsunger Hauptstraße. Foto: Silvio Dietzel



12.40 Uhr: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen - 182 Notrufe

Während des Sturms "Zeynep" sind in Thüringen nach Polizeiangaben mindestens zwei Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Im Wartburgkreis hielt am späten Freitagabend eine 43-jährige Autofahrerin wegen eines querliegenden Baums an, wie die Polizei mitteilte. In dem Moment krachte ein zweiter Baum auf das Auto. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Im Landkreis Hildburghausen fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto in einen auf der Straße liegenden Baum. Er klagte nach Polizeiangaben danach über Rückenschmerzen und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt verzeichnete die Landeseinsatzzentrale bis zum Samstagvormittag 182 Notrufe in Zusammenhang mit dem Sturm. (dpa)

12.35 Uhr: Etliche Straßen noch gesperrt

Aktuell sind laut Polizei landesweit noch zehn Straßen wegen querliegender Bäume gesperrt. Dabei handle es sich hauptsächlich um kleinere Straßen. Da der Zutritt für die Feuerwehr aktuell noch gefährlich sei, könne es sein, dass die Sperrungen noch bis zum Sonntag anhalten. Einen Einsatzschwerpunkt gab es laut Polizei nicht - es sei übers Land verteilt zu Einsätzen gekommen.

12.30 Uhr: Sturm fällt in Weimar weitere Bäume

Das Orkantief „Zeynep“ hat in Weimar weitere Bäume umstürzen lassen. Bereits vor Mitternacht am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen gerufen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Weimarer Feuerwehren bis in den Vormittag wegen elf sturmbedingten Einsätzen alarmiert worden.

12 Uhr: Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis

Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden.

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Die Ortsverbindungsstraße ist aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Foto: Silvio Dietzel



Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra. Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra. Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra. Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel

Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra. Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel



Sturm zerstört Scheune im Kyffhäuserkreis Der schwere Sturm gestern Abend zerstörte auch ein Scheune zwischen Oberspier und Hohenebra. Das Dach sowie die Seitenwände wurden vollständig zerstört. Die Trümmer sind mehrere Hunderte Meter durch die Luft gewirbelt worden. Foto: Silvio Dietzel



11.20 Uhr: Windgeschwindigkeiten bis 113 km/h in Thüringen - neuer Sturm kommt

Das Strurmtief hat in der Nacht vielerorts orkanartige Böen mit bis zu 113 Kilometern pro Stunde beschert. Dieser Spitzenwert sei in Eisenach gemessen worden, in Schmücke seien es 112 Stundenkilometer gewesen, in Artern 111 und am Erfurter Flughafen 108, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Das sei Orkanstärke gewesen.

Im Laufe des Samstags werde sich das Wetter zunächst etwas beruhigen, bevor dann in der Nacht zum Sonntag ein neues Tief mit bis zu Windstärke 9, also Böen bis zu 88 Kilometern pro Stunde, durch Thüringen wehe. "Das ist dann aber deutlich schwächer und nicht zu vergleichen mit dem, was wir vergangene Nacht gesehen haben." Im Laufe des Sonntags verstärke sich der Wind nochmal etwas und es könne in den Gipfellagen auch Windstärke 10 erreicht werden mit Windgeschwindigkeiten bis zu 102 km/h. Insbesondere in der Nacht zum Montag seien dann nochmal schwere Sturmböen möglich.

Dazu kämen ab Sonntagfrüh im Thüringer Wald, im Schiefergebirge und Ausläufern des Harzes starke Regenfälle. Örtlich seien zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter binnen 24 Stunden zu erwarten. "Das sind schon markante Mengen", sagte der Sprecher. Wegen der milden Temperaturen um die 9 Grad am Sonntag falle der Niederschlag vermutlich auch in den Höhenlagen nicht als Schnee, sondern als Regen. (dpa)

10.50 Uhr: Bockwindmühle wird Opfer des Sturms

Sturm Zeynep hat über Nach die Bockwindmühle Klettbach zerstört. Mit ihrem Standort in 438 Metern Höhe bot die über 100 Jahre alte Mühle dem Sturm so viel Angriffsfläche, dass der Mittelbaum brach. Die Mühle ist nahezu komplett zerstört worden.

Klettbachs Bürgermeisterin postete Bilder der Verwüstung auf Facebook mit dem Kommentar "Mir fehlen immer noch die Worte" . Wenig später kündigte sie ein Spendenkonto zum Wiederaufbau der Bockwindmühle Klettbach an, was von vielen Einwohnern bereits begrüßt wurde.

10.15 Uhr: Einsatzreiche Nacht im Kreis Nordhausen

Eine stürmische Nacht liegt hinter den Südharzer Feuerwehren. Das Orkantief Zeynep bescherte ihnen etliche Einsätze. Die Truppen mussten hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Windböen mit einer Stärke von bis zu 90 Kilometern pro Stunde fegten über den Kreis Nordhausen hinweg.

10.10 Uhr: Baum fällt in Bus-Frontscheibe

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Freitagabend ein Unfall auf der L1034 im Kyffhäuserland, als ein Baum vor die Frontscheibe eines Busses fiel. Der Bus befand sich auf der Fahrt von Berka in Richtung Bendeleben, als unmittelbar hinter der ersten Kurve der Baum vom Sturm geknickt wurde. Personen wurden nicht verletzt, am Bus entstand Sachschaden.

10.05 Uhr: Umgestürzte Bäume auf Strecke der Schwarzatalbahn

Der Sturm letzte Nacht hat auf der Schwarzatalbahn Spuren hinterlassen. Bis zum Morgen gab es keinen Zugverkehr zwischen Katzhütte und Sitzendorf wegen umgestürtzter Bäume. Seit 10 Uhr sollen die Züge der Bergbahn wieder planmäßig fahren.

10 Uhr: Kaum Einsätze in Gera

Glimpflich vom Sturm davongekommen sei die Stadt Gera, teilte die Zentrale Leistelle Gera auf Nachfrage Samstagfrüh mit. Anrufe gab es hauptsächlich wegen heruntergefallener Dachziegeln.

8.30 Uhr: Bahnverkehr weiterhin beeinträchtigt

Wer schon heute mit dem Zug aus den Winterferien zurückkehrt, muss sich auf einige Verspätungen einstellen. Laut Hinweis der Bahn sind besonders Strecken aus dem Norden und NRW betroffen.

Wichtiger Reisehinweis: Der Bahnverkehr ist besonders im Norden Deutschlands und in NRW stark durch Unwetterschäden beeinträchtigt. Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. Kostenlose Hotline: 08000996633. #Sturm — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 19, 2022

8 Uhr: Rund 150 Einsätze der Rettungsdienste

In Thüringen hat Sturm "Zeynep" zu mehr Notrufen als normalerweise geführt. Die Polizei meldete am Samstag viele kleinere Schäden. Dabei wurden aber keine Personen verletzt. Einige Bäume fielen auf Fahrbahnen, die dann geräumt wurden. «Die Lage scheint sich zu beruhigen», sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Innenministeriums. Es kam auch zu kleineren Unfällen, bei denen ein Lastwagen umkippte, ein Auto von der Fahrbahn abkam oder ein Baum auf ein Fahrzeug fiel. (dpa)

1 Uhr: Deutscher Wetterdienst hebt Unwetterwarnung für Thüringen auf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung für Thüringen aufgeboben. Somit lag für die restliche Nacht zum Samstag keine Warnung vor orkanartigen Böen mehr vor, wie der DWD mitteilte. Seit Freitagabend hatten die Meteorologen landesweit gewarnt, dass der Sturm Bäume entwurzeln oder Dächer beschädigen könne. Am Abend hatte der Wind laut Polizei mehrere Fahrzeuge umgeweht.

Freitag, 18. Februar

23.31 Uhr: Bisher 22 Alarmierungen der Feuerwehr in Erfurt

Bis zum späten Freitagabend ist die Feuerwehr in Erfurt zu insgesamt 22 Einsätzen ausgerückt. 87 Feuerwehrleute waren in Einsatz, in der Leitstelle wurden drei zusätzliche Plätze besetzt. Zu Personenschäden kam es laut den Informationen nicht.

Bis dahin wurden 107 km/h als Windspitze, gegen 19.05 Uhr an der Messstation der Hauptfeuerwache, ermittelt.

23.00 Uhr: Mehrere Einsätze in Weimar: Pappel droht, in Wohnhaus zu kippen

Tief "Zeynep" sorgte am Freitagabend schon für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka fielen mehrere Bäume um und blockierten die Fahrbahn. Die Straße musste voll gesperrt werden.





In der Musäusstraße drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Durch den Sturm wurde diese entwurzelt und erreichte eine bedrohliche Schieflage. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Mitte sägten den Baum Stück für Stück von der Drehleiter aus zurück. Personen wurden nicht verletzt.

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar In der Musäusstraße drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Durch den Sturm wurde diese entwurzelt und erreichte eine bedrohliche Schieflage. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Unter dem Baum geparkte Fahrzeuge wurden von den Fahrzeughaltern weggefahren. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Mitte sägten den Baum Stück für Stück von der Drehleiter aus zurück. Foto: Johannes Krey



Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Anschließend beseitigten sie die Baumreste von der Fahrbahn. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Personen wurden nicht verletzt. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar In der Musäusstraße in Weimar drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey



Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar In der Musäusstraße in Weimar drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar In der Musäusstraße in Weimar drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar In der Musäusstraße in Weimar drohte, eine rund 17 Meter hohe Pappel in ein Wohnhaus zu kippen. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka fielen mehrere Bäume um und blockierten die Fahrbahn. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey



Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Mit Kettensägen wurde die Fahrbahn befreit. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey



Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey



Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey

Orkantief "Zeynep" wütet in Weimar Feuerwehreinsatz auf der Landstraße L1053 zwischen Weimar-Legefeld und Bad Berka. Foto: Johannes Krey



22.50 Uhr: Straße zwischen Schleiz und Plauen wieder frei

Nach dem Feuerwehreinsatz zwischen Schleiz und Plauen ist die Straße wieder freigegeben worden.

Die Freiwillige Feuerwehr trägt den Baum Stück für Stück ab. Foto: Oliver Nowak

22.10 Uhr: Baum droht, auf Straße zu stürzen

Die Straße zwischen Schleiz und Plauen ist voll gesperrt. Dort droht, ein großer Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Dieser wird stückweise durch die Freiwillige Feuerwehr Schleiz, unter Einsatz der Drehleiter abgetragen.

Foto: Oliver Nowak

21.21 Uhr: DWD vermeldet Extremwetter und verlängert Amtliche Unwetterwarnung

Der DWD hat für "Zeynep" in Thüringen Stufe 3 von 4 ausgerufen und den Zeitraum der Amtlichen Unwetterwarnung bis Mitternacht verlängert. Derzeit treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 110 km/h auf. Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Deswegen:

Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände

Schließen Sie alle Fenster und Türen

Sichern Sie Gegenstände im Freien

Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen

Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien

21.07 Uhr: Kleintransporter und Anhänger bei Straußfurt umgeworfen

Auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen sind ein Kleintransporter und der Anhänger eines Autos umgeworfen worden. Foto: Michael Pusch/Feuerwehr Straußfurt

Durch starke Windböen sind heute Abend gegen 19 Uhr auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen ein Kleintransporter und der Anhänger eines Autos umgeworfen worden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Straußfurt befreiten den Fahrer des Transporters unverletzt aus dem Führerhaus. Die Bundesstraße war für die Zeit der Bergung gesperrt. (ir)

21.04 Uhr: Zwischenbilanz aus Erfurt: Bisher 19 Alarmierungen

Bisher gab es in Erfurt 19 Alarmierungen. Die Geburt (Blog-Eintrag von 19.28 Uhr) war allerdings doch nur falscher Alarm. Die Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren sind aktuell im Einsatz.

20.38 Uhr: Bäume auf Straße zwischen Schleiz und Plauen

Der Sturm hat bei Schleiz einen Baum entwurzelt. Foto: Oliver Nowak

Aktuell ist die Feuerwehr auf der Straße zwischen Schleiz und Plauen im Einsatz. Ein Auto ist dort mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Verletzt wurde niemand.

20.29 Uhr: Zeynep in Thüringen: Sturm bläst Fahrzeuge von der Straße - Auto in Baumkrone gefahren

Orkanböen haben heute Abend Fahrzeuge nördlich von Erfurt zum Umkippen gebracht. Auf der B4 bei Greußen im Kyffhäuserkreis sei ein Auto mit Anhänger regelrecht von der Straße geblasen worden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Erfurt auf Anfrage. Bei Straußfurt sei ein Transporter vom Wind umgekippt worden. Menschen seien dabei nicht verletzt worden.

19.44 Uhr: Auf folgenden Strecken kommt es derzeit sturmbedingt zu Behinderungen

Die Straße zwischen Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz im Saale-Holzland-Kreis ist wegen umgestürzter Bäume blockiert

und im ist wegen umgestürzter Bäume blockiert Die Straße zwischen Schleiz und Oettersdorf ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt

und ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt Die Straße zwischen Legefeld und Bad Berka ist durch umgestürzte Bäume blockiert

und ist durch umgestürzte Bäume blockiert Die Straße zwischen Ruhla/Brotterode und Barchfeld im Wartburgkreis ist durch einen umgestürzten Baum blockiert

und im ist durch einen umgestürzten Baum blockiert Die Straße zwischen der B4 und Sonneberg ist wegen Hochwasser gesperrt

und ist wegen Hochwasser gesperrt Die Straße zwischen Sülzfeld und dem Abzweig nach Meiningen ist wegen umgestürzter Bäume blockiert

und dem Abzweig nach ist wegen umgestürzter Bäume blockiert Zwischen Sondershausen und Badra im Kyffhäuserkreis gibt es Behinderungen durch einen umgestürzten Baum

und im gibt es Behinderungen durch einen umgestürzten Baum Die Landstraße zwischen Bücheloh und dem Abzweig Trassdorf im Ilm-Kreis ist wegen umgestürzter Bäume blockiert

und dem Abzweig im ist wegen umgestürzter Bäume blockiert Umgestürzte Bäume blockieren die Straße zwischen Herbartswind und dem Abzweig nach Ahlstadt im Kreis Hilburghausen in beide Richtungen. Ebenso ist die Straßen zwischen Schleusingen und Gerhardtsgereuth wegen umgestürzter Bäume blockiert.

und dem Abzweig nach im Kreis in beide Richtungen. Ebenso ist die Straßen zwischen Schleusingen und Gerhardtsgereuth wegen umgestürzter Bäume blockiert. Auf der A4 Richtung Frankfurt zwischen Eisenach -West und Herleshausen drohen Teile einer Schilderbrücke auf die Fahrbahn zu stürzen

Richtung Frankfurt zwischen -West und Herleshausen drohen Teile einer Schilderbrücke auf die Fahrbahn zu stürzen Im Saale-Holzland-Kreis ist die Straße zwischen Freienorla und dem Abzweig Hummelshain wegen Sturmschäden gesperrt. Außerdem ist die Straße zwischen Hummelshain und Trockenborn wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

ist die Straße zwischen und dem Abzweig wegen Sturmschäden gesperrt. Außerdem ist die Straße zwischen Hummelshain und wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Im Landkreis Sonneberg ist die Straße zwischen Limbach und Theuern wegen Sturmschäden gesperrt, ebenso zwischen Steinach und Mengersgereuth-Hämmern.

19.28 Uhr: Umgestürzte Lkw, abgeknickte Äste: Mehrere Einsätze in Erfurt und im Landkreis Sömmerda

Nach einem ruhigen Tag häufen sich in der vergangenen Viertelstunde in Erfurt die Einsätze mit losen Dachziegeln, abgeknickten Ästen und Bäumen. Wie die Feuerwehr mitteilt, bearbeitet die Leitstelle Erfurt gleichzeitig mehrere sturmbedingte Einsätze im Landkreis Sömmerda mit umgestürzten Lkw, Bäumen, Ziegeln und beschädigten Tanks.

Doch es gibt auch etwas Erfreuliches zu berichten: Mitten im Sturm ist ein Rettungswagen zu einer Geburt unterwegs.

18.50 Uhr: A71 für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten gesperrt

Die A71 ist zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Gräfenroda in beide Richtungen wegen des starken Windes für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten gesperrt.

17.55 Uhr: An Saaletalsperren wird Hochwasserstauraum geschaffen

Thüringen bereitet sich auf einen möglichen erneuten Anstieg der Flusspegel vor. An den großen Saaletalsperren in Ostthüringen werde Stauraum geschaffen, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz heute in Jena mit. Die Entlastung der Saale-Talsperren erfolge durch eine größere Wasserabgabe - derzeit von 50 statt 35 Kubikmetern pro Sekunde.

17.13 Uhr: Unwetterwarnung des DWD: Orkanartige Böen in vielen Thüringer Regionen

Es bleibt weiter ungemütlich in Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für große Teile Thüringens eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es müsse in den nächsten Stunden und teilweise bis in die Nacht zum Samstag mit orkanartigen Böen gerechnet werden, teilte der DWD am Freitag mit.

Besonders betroffen von den Windböen sind diese Regionen

Ilm-Kreis,

Landkreis Hildburghausen,

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und

Landkreis Sonneberg,

Suhl

sowie andere Regionen in Süd- und Südostthüringen über 800 Metern Höhe

In Mittel- und Nordthüringen gelte die Unwetterwarnung zunächst bis 22 Uhr.

Besonders bis heute Abend, etwa 22 Uhr, kann es ungemütlich werden. Inzwischen ist der gesamte Freistaat auf der Wetterkarte in Rot eingefärbt, was eine Unwetterwarnung der Stufe 3 bedeutet. Die nächste Stufe - Stufe 4 - bedeutet dann eine Warnung vor extremem Unwetter.

Zunächst werden Windböen bis zu 60 km/h erwartet, im Bergland können es laut DWD Sturmböen bis zu 80 km/h werden, in Kamm- und Gipfellagen des Thüringer Waldes auch schwere Sturmböen bis 100 km/h.

Am Abend sind vorübergehend schwere Sturmböen bis orkanartige Böen bis 110 km/h, stellenweise bis 120 km/h nicht ausgeschlossen. in der Nacht und am Samstag soll es weiterhin Sturmböen mit bis zu 85 km/h geben, Samstagnachmittag schwächt sich der Sturm allmählich weiter ab.

In der Nacht zum Samstag kann es zudem im Bergland oberhalb von 600 Meter leichten Frost und örtlich Glätte durch überfrierende Nässe geben.

Durch den starken Wind könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es bestehe Gefahr, dass Menschen von herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen getroffen werden. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, Gartenmöbel und andere Utensilien im Freien gesichert werden, empfahl der DWD.

16.31 Uhr: ADAC: Autofahrer sollten jetzt "besonders umsichtig fahren"

Der ADAC hat Autofahrerinnen und Autofahrer bei der aktuellen Wetterlage vor unnötigen Fahrten abgeraten und zu Vorsicht aufgerufen. "Verkehrsteilnehmer sollten jetzt besonders umsichtig fahren und gefährdete Strecken durch den Wald meiden", teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club am Freitag auf Basis der Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit.

"Starke Windböen können ein Auto aus der Spur bringen", warnte der ADAC. Insbesondere beim Überholen großer Fahrzeuge und auf Brücken müsse mit Seitenwinden gerechnet werden. Gerade an exponierten Stellen sollten Autofahrer daher rechtzeitig die Geschwindigkeit drosseln. Auch sollte nicht mit Schwung durch Wasser auf der Straße gefahren werden, «sondern vorsichtig im Schritttempo». Ist die Wassertiefe nicht einzuschätzen, sollten Autofahrer lieber warten oder einen Umweg fahren.

Der ADAC rät, bei Regen besonders aufmerksam zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und abrupte Fahrmanöver zu vermeiden. «Wer ins Schlingern gerät, sollte vom Gas gehen, die Kupplung treten und das Lenkrad gerade halten», so ein Sprecher. «Sind die Räder nämlich eingeschlagen, wenn die Reifen wieder Grip bekommen, kann das Fahrzeug abrupt ausbrechen.»

16.15 Uhr: Regenradar, Blitzkarte, Unwetterwarnung: Hier regnet und blitzt es derzeit

Hier finden Sie den Überblick, wo es - nicht nur in Thüringen - gerade regnet, blitzt oder eine Unwetterwarnung besteht. Außerdem geben wir Tipps zum richtigen Verhalten bei einem Unwetter und was Sie beim Autofahren beachten müssen.

15.10 Uhr: Orkanböen verteilen Müll in Gotha

Bisher ist die Gothaer Feuerwehr schon vielfach unterwegs gewesen, um umgestürzte Bäume zu beräumen. Durch herausgestellte Müllsäcke und umgestürzte Mülltonnen sei es in der Stadt bereits zu größeren „Müllverwehungen“ gekommen. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bittet alle Bürger mitzuhelfen, den Müll aufzulesen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

14.45 Uhr: Ilmpegel wechselt im Weimarer Land in schneller Folge

Die Prognosen der Hochwasser-Nachrichtenzentrale Thüringen ändern sich in schneller Folge. Kurzzeitig hat der Ilmpegel in Mellingen am Freitag doch die Vorwarnstufe überschritten. An den Viehweiden bei Kranichfeld sind Weiden und Fluss jetzt ein Strom. Bis Montag soll der Wasserstand sinken, bevor er Dienstag erneut stark steigt.

14.39 Uhr: Sturm "Ylenia" führt in Thüringen zu Schäden und Schließungen

Am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag sind bereits heftige Böen über Thüringen hinweggefegt. Gestern dann hat Sturmtief "Ylenia" einige Behinderungen verursacht und zahlreiche Schäden hinterlassen:

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Seit der Nacht zum Donnerstag sind immer wieder Bäume auf die Straße zwischen Thimmendorf und Weisbach gekracht. Die sofortige Beseitigung wäre zu gefährlich gewesen, da immer wieder heftige Böen weitere Fichten entwurzelten. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Straße zwischen Thimmendorf und Weisbach musste aus Sicherheitsgründen am Donnerstag komplett gesperrt bleiben. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Lehesten und Brennersgrün bot sich dieses Bild. Auch dort musste aus Sicherheitsgründen mit der Beräumung gewartet werden, bis der Orkan etwas nachließ. Foto: Dirk Büchner / Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gegen 16 Uhr waren die letzten Bäume von der Strecke zwischen Altengesees und Gleima geräumt. Dann konnte diese momentane Umleitungsroute für den Verkehr wieder freigegeben werden. Foto: Peter Hagen / OTZ



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hier zeigt sich, wie empfindlich Flachwurzler wie die Fichte bei Windangriffen sein können. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Nach dem Fällen zeigte sich, dass weite Teile der Linde bereits recht morsch gewesen sind. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Im Bad Lobensteiner Kurpark hatte sich eine Linde gefährlich stark zur Seite geneigt. Mitarbeiter des Stadtbauhofes mussten zur Säge greifen. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Bahnstrecke zwischen Harra und Bad Lobenstein war an mehreren Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Harra begleiteten einen Güterzug und beseitigten die Hindernisse. Foto: Alex Neumüller / Feuerwehr Harra



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Bahnstrecke zwischen Harra und Bad Lobenstein war an mehreren Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Harra begleiteten einen Güterzug und beseitigten die Hindernisse. Foto: Alex Neumüller / Feuerwehr Harra

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Harra und Lemnitzhammer setzte eine heruntergerissene Freileitung eine Wiese in Brand. Die Löschkräfte der Feuerwehr Bad Lobenstein mussten abwarten, bis die Leitung spannungsfrei geschaltet war. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Harra und Lemnitzhammer setzte eine heruntergerissene Freileitung eine Wiese in Brand. Die Löschkräfte der Feuerwehr Bad Lobenstein mussten abwarten, bis die Leitung spannungsfrei geschaltet war. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Bis in den Donnerstagnachmittag schien der Sturm kaum Schäden in Weimar anzurichten. Dann fiel eine der uralten Ulmen neben der Jenaplanschule in der Gropiusstraße. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Fall hat jedoch Folgen. Die Gropiusstraße bleibt bis Freitag gesperrt. Denn nun werden auch die benachbarten Ulmen gefällt. Die Busse müssen dafür umgeleitet werden. Foto: Frances Beier



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Dingelstädt legte Sturmtief "Ylenia" am Sportplatz einen Baum um, der quer über die Straße fiel. Foto: Feuerwehr Dingelstädt

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief Ylenia hat im Raum Gera keine größeren Schäden verursacht. Der Ostfriedhof war zur Sicherheit geschlossen. Foto: Peter Michaelis

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Eine kurze Nacht hatten die Feuerwehren fast im gesamten Eichsfeld. Nicht ganz einfach war es für die Bischofferöder Wehr ab 7.45 Uhr. Im Ortsteil Hauröden war eine instabile Fachwerkmauer auf zwei parkende Autos gekippt. Mit einem Radlader der Gemeinde wurde die Mauer angehoben und entfernt, ein hartes Stück Arbeit für alle Helfer. Foto: Feuerwehr Bischofferode

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief "Ylenia" warf im Kyffhäuserkreis Bäume um oder hinterließ kaputte Dächer Foto: Henning Most



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen "In der Nacht war es noch weitgehend ruhig. Die Haupteinsatzlage begann kurz nach 5 Uhr. Hotspots gab es nicht, betroffen war der ganze Kreis", berichtet Carsten Vogel in der Rettungsleitstelle Nordhausen am Donnerstagvormittag auf Nachfrage. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Nach der Unterstützung der Kyffhäuserland-Feuerwehren bei ihrem Einsatz in Seega, wo ein umgestürzter Baum das Wasser der Wipper anstaute, warteten auf die Frankenhäuser Feuerwehrleute entlang der B85 mehrere umsturzgefährdete Bäume, die zum Teil ineinander verhakt waren und sich schon gefährlich über die Straße neigten. Foto: Kerstin Fischer / TA Artern

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Später ging es ans Schackenfeld 23 weiter, wo der Wind Fassadenteile eines leerstehenden Wohnblocks abriss. Foto: Kerstin Fischer / TA Artern

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Begonnen hatte das Einsatzgeschehen im Kyffhäuserkreis kurz nach 5 Uhr mit dem Auftakt des Berufsverkehrs. Foto: Heiko Kolbe / TA



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Der erste umgestürzte Baum versperrte um 5.05 Uhr zwischen Holzthaleben und Keula den Weg. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Und dann ging es Schlag auf Schlag. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Billeben riss der Sturm Dachziegel von einem Haus. In Göllingen lag ein Baum auf der Straße. Zwischen Oberbösa in Richtung Niederbösa war kein Durchkommen. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Weitere umgestürzte Bäume wurden zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben, aus Kleinroda, Holzthaleben, Bendeleben, Peukendorf, Westgreußen, Rottleben, Seehausen, Feldengel, Sondershausen, Kleinberndten, Großberndten, Bellstedt, Nausitz, Ringleben, Wasserthaleben, Ebeleben, Clingen, Hachelbich, Westgreußen, Greußen und Schernberg gemeldet. Foto: Henning Most



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Auch auf dem Kyffhäuser mussten umgestürzte Bäume und Bauzäune weggeräumt werden. Die touristischen Anlagen blieben für Besucher geschlossen. Foto: Heiko Kolbe / TA

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zudem kippten Bäume auf dem Friedhof, im Salinepark, in der Reinsdorfer Straße sowie drei auf dem Weinberg um. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gera: Ein Hinweisschild zur Schließung des Ostfriedhofes hängt am verschlossenen Eingangstor des Friedhofs. Wegen des derzeitigen Sturms in Deutschland hat die Stadtverwaltung den Friedhof für Besucher geschlossen. Foto: Bodo Schackow / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gera: Ein Hinweisschild zur Schließung des Ostfriedhofes hängt am verschlossenen Eingangstor des Friedhofs. Wegen des derzeitigen Sturms in Deutschland hat die Stadtverwaltung den Friedhof für Besucher geschlossen. Foto: Bodo Schackow / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Sandsäcke liegen auf der Straße in Schleusingerneundorf, um das Wasser abzuleiten. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Wasser strömt in einen Abwasserkanal. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Eine überschwemmte Wiese überflutet einen Radweg. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Ein verstopfter Abwasserkanal überschwemmt die Straße bei Schleusingerneundorf. Durch den Sturm Ylenia und den Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen 17.02.2022, Thüringen, Hinternah: Der reißende Fluss Nahe schlägt Wellen. Durch den Sturm Ylenia und den Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Erfurt: Der Sturm hat einen Bauzaun umgeblasen auf dem Erfurter Anger. Foto: Martin Schutt / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Erfurt: Reisende stehen Schlange vor dem Informationsschalter im Erfurter Hauptbahnhof. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es sturmbedingt zu Einschränkungen des Zugverkehrs gekommen. Foto: Martin Schutt / dpa



12.31 Uhr: Tierpark Gotha schließt früher

Der Tierpark Gotha terile mit, am letzten Tag der Thüringer Winterferien nur bis 14 Uhr offen zu haben. Man beende den Tag zur Sicherheit der Tiere und Besucher frühzeitig.

10.50 Uhr: Irreparable Schäden bei den Thüringer Glitzerwelten

Das Sturmtief «Ylenia» hat schwere und teilweise irreparable Schäden an einigen Attraktionen der Thüringer Glitzerwelten am Stausee Hohenfelde hinterlassen. Die bisherige Qualität könne den Gästen so leider nicht mehr geboten werden, heißt es beim Betreiber. Daher wird die Fläche mit mehr als 100 leuchtenden Exponaten vorzeitig für dieses Jahr geschlossen.

Sturm "Ylenia" fällt Ulme in Weimar und trifft die Glitzerwelt

10 Uhr: Egapark schließt 16 Uhr

Auch der Egapark Erfurt passt erneut seine Öffnungszeiten an die angekündigte Wetterlage an. Am Freitag schließt der Park um 16 Uhr für Besucher. Die Veranstaltung Winterleuchten findet nicht statt. Bereits gekaufte Tickets für das Winterleuchten werden rückerstattet – die Käuferinnen und Käufer werden dafür laut Mitteilung des Parks per Mail kontaktiert.

9.40 Uhr: Friedhöfe wegen Sturm in Erfurt weiterhin geschlossen

Aufgrund der vorhergesagten orkanartigen Wetterlage bleiben laut Mitteilung der Stadt Erfurt alle städtischen Friedhöfe voraussichtlich bis zum 21. Februar geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus. Es gibt hierfür zeitnahe Ersatztermine, die den Bestattern angeboten werden.

9 Uhr: Stürmisches Wochenende in Thüringen

Das Wochenende wird in Thüringen erneut stürmisch. Im Bergland kommt es zu Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometer die Stunde, in Gipfellagen bis zu 100 Kilometer die Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Abend soll es zu Sturmböen mit bis zu 120 Kilometer die Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und zwölf, in höherer Lage zwischen fünf und acht Grad. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen fünf und zwei und in höherer Lage zwischen vier und minus zwei Grad. In der Nacht zum Samstag soll es ab 600 Meter Höhe durch gelegentliche Schneeschauer zu leichtem Frost und Glätte kommen.

Am Samstag wird das Wetter sonnig und leicht bewölkt erwartet. Laut einem Sprecher des DWD soll es der schönste Tag der Woche werden. Die Höchsttemperaturen betragen voraussichtlich sieben bis zehn Grad und in höherer Lage ein bis sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag soll es regnen und schneien. Am Sonntag ist der Himmel laut DWD leicht bewölkt und es regnet teilweise. (dpa)

8 Uhr: Trampolin bei Harra vom Orkan davongeweht

In Harra wurde zur Mittagszeit beobachtet, wie in der Nähe des Sportplatzes ein Trampolin aus dem Ort kommend durch die Luft segelte. Es landete glücklicherweise nicht auf, sondern neben der Straße und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Harra sichergestellt.

„Wer jetzt ein Trampolin in seinem Garten vermisst, kann sich gerne melden“, sagt Einsatzleiter Alex Neumüller.

Vermutlich aus einem Garten in Harra war das Trampolin vom Orkan hinweggefegt worden und landete mehrere Hundert Meter weiter in der Nähe des Sportplatzes. Foto: Alex Neumüller / Feuerwehr Harra

7.30 Auf folgenden Strecken kommt es sturmbedingt noch zu Behinderungen

Saale-Holzland-Kreis, L1111 zwischen Hummelshain und Abzweig nach Lichtenau in beiden Richtungen gesperrt, Gefahr durch umgestürzte Bäume, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren Hummelshain über Kahla erreichbar

Kreis Greiz, L2344 zwischen Greiz und Neumühle/Elster in beiden Richtungen gesperrt, Gefahr durch umgestürzte Bäume, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren

Im Landkreis Sonneberg ist die Straße zwischen B4 und Sonneberg wegen Hochwassers gesperrt

Kreis Eichsfeld, L2018 zwischen Breitenbach und Steinbach gesperrt, Gefahr durch umgestürzte Bäume, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren

7 Uhr: Störungen im Regionalbahn-Betrieb

Aufgrund des Sturmtiefs ist der Zugverkehr der Süd-Thüringen-Bahn stark eingeschränkt. Es kommt zu Verspätungen und es ist mit Anschlussverlusten zu rechnen. Derzeit sind aber alle Strecken des STB-Netzes wieder befahrbar. Bei der Erfurter Bahn ist der Zugverkehr ebenfalls stark eingeschränkt. Aktuell sind folgende Streckenabschnitte wegen umgestürzter Bäume gesperrt: Weida- Hof Hbf, Saalfeld - Blankenstein (Saale) und Saalfeld- Stadtilm. Speziell in den Bereichen Weida- Hof Hbf und Saalfeld - Blankenstein wird die Sperrung bis in die späten Nachmittagsstunden des heutigen Donnerstags andauern. Ein Busnotverkehr konnte eingerichtet werden zwischen Stadtilm und Saalfeld. Auch auf den anderen Strecken der Erfurter Bahn kann es zu Verspätungen, Anschlussverlusten und Ausfällen im Zugverkehr kommen. Wo es möglich ist, stehen Züge für den Aufenthalt der Fahrgäste bereit. Fahrgäste informieren sich bitte vor Fahrtantritt über ihre Reiseverbindung: www.erfurter-bahn.de sowie www.sued-thueringen-bahn.de.

6.40 Uhr: Diese Folgen hatte der Sturm für Weimar

Das Gute am Unwetter-Donnerstag war der Regen, der ausblieb. Zumindest in den befürchteten Mengen. So konnte die Unwetterzentrale bis zum Vormittag auch die Hochwasserwarnungen schrittweise zurücknehmen. Doch das Stadtbild, der Friedhof und der Wochenmarkt von Weimar blieben vom Sturm nicht verschont.

Donnerstag, 17. Februar

21.28 Uhr: Sturm "Ylenia" fällt Ulme in Weimar und trifft die Glitzerwelt

Der Sturm hat eine der großen Ulmen an der Gropiusstraße (Jenaplanschule) gefällt. Foto: Frances Beier

Bis heute Nachmittag schien der Sturm kaum Schäden in Weimar anzurichten. Dann fiel eine der uralten Ulmen neben der Jenaplanschule in der Gropiusstraße. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Fall hat jedoch Folgen. Die Gropiusstraße bleibt bis morgen gesperrt. Denn nun werden auch die benachbarten Ulmen gefällt. Die Busse müssen dafür umgeleitet werden. - Am Stausee Hohenfelden hinterließ der Sturm in der sogenannten Glitzerwelt schwere, teilweise nicht reparable Schäden.

20.55 Uhr: Sturmtief "Ylenia": 80 Feuerwehreinsätze im Landkreis Eichsfeld

80 Einsätze bescherte Sturmtief "Ylenia" den Eichsfelder Feuerwehren - und eine sehr kurze Nacht. Bereits um 3.23 Uhr rückte als Erstes die Feuerwehr Vatterode aus, um im Bereich Vatterode/Dietzenrode den ersten Baum von der Straße zu holen. Die meiste Arbeit bekam die Feuerwehr Heiligenstadt, die 29 Mal Hilfe leisten müsste. Allein 22 Mal mussten Bäume und Äste von Straßen geholt oder gesichert werden. Aber auch herabstürzende Dachziegeln, Gegenstände auf der Fahrbahn, ein Baum, der am Felgentor auf ein Gebäude zu fallen drohte oder Hilfe mit der Drehleiter zur Unterstützung des Bauhofes waren dabei.

20.42 Uhr: So kam Gera durch den Sturm "Ylenia"

Sturmtief Ylenia hat im Raum Gera keine größeren Schäden verursacht. Der Ostfriedhof war zur Sicherheit geschlossen. Foto: Peter Michaelis

"Die Nacht verlief ruhig in Gera", ist aus der Zentralen Leitstelle Gera zu erfahren. In der Stadt selbst habe es kaum Einsätze gegeben, so Lagedienstführer Sylvio Kampers auf Nachfrage. "Es gab ein paar umgestürzte Bäume, u.a. in Langenberg." Dennoch zählte die Leitstelle in sechs Stunden 360 Einsätze.

19.58 Uhr: Schäden im gesamten Landkreis Eichsfeld durch Sturmtief "Ylenia"

Das Sturmtief "Ylenia" sorgte auch im Landkreis Eichsfeld für Schäden, rief in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehren auf den Plan.

19.35 Uhr: Wiese brennt, Bahnstrecke befreit: Orkan sorgt für Dauereinsätze der Feuerwehren im Oberland

Blockierte Straßen, Stromausfälle, ein Brand - der Orkan "Ylenia" hat auch im Oberland zu Dauereinsätzen bei den Feuerwehren und der Energieversorgung geführt.

18.29 Uhr: "Ylenia" wirft Bäume um, rüttelt an Dächern und zerstört Stromleitung im Kyffhäuserkreis

An der Landstraße zwischen Holzthaleben und Keula sorgte am frühen Morgen ein umgestürzter Baum für Verkehrschaos. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" warf im Kyffhäuserkreis Bäume um oder hinterließ kaputte Dächer. Begonnen hatte das Einsatzgeschehen im Kyffhäuserkreis kurz nach 5 Uhr mit dem Auftakt des Berufsverkehrs. Der erste umgestürzte Baum versperrte um 5.05 Uhr zwischen Holzthaleben und Keula den Weg. Und dann ging es Schlag auf Schlag.

17.55 Uhr: Oettersdorf: Windräder schalten sich zum Schutz ab

Bei Sturm keinen Strom: Andreas Degel betreibt Windkraftanlagen in Oettersdorf. Wir haben ihn gefragt, warum sich die Rotoren bei Stürmen wie am Donnerstag nicht bewegen.

17.36 Uhr: Hochwasser in Thüringen weniger schlimm als erwartet

Über 46 Liter Regen pro Quadratmeter in Neuhaus am Rennweg innerhalb von 24 Stunden, fast 40 Liter auf der Schmücke: Niederschläge und die Schneeschmelze haben heute die Wasserstände in den Flussgebieten von Werra, Ilm und Gera steigen lassen. Dennoch entwickelte sich die Lage weniger schlimm als erwartet. "Die Schleuse in Schleusingen-Rappelsdorf ist zwar ein bisschen über das Ufer getreten, größere Überschwemmungen hat es aber nicht gegeben", berichtete der Sprecher des Landratsamtes Hildburghausen, Tim Pechauf.

17.36 Uhr: Auf Ylenia folgt Zeynep: Gleich zwei Orkane bedrohen Deutschland - und Thüringen

Mit Ylenia und Zeynep halten gleich zwei Sturmtiefs auch die Mitte Deutschlands in Atem. Während Ylenia, begleitet von schweren Sturm- und orkanartigen Böen, heute bereits weiter in Richtung Baltikum zog, kündigte der Deutsche Wetterdienst für morgen, mit Zeynep, von der Nordsee kommend, das nächste Orkantief.

16.32 Uhr: Mann stirbt in Sachsen-Anhalt

Donnerstagmorgen starb ein 55-Jähriger im Sturm bei einem Autounfall auf einer Landstraße in Sachsen-Anhalt. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Der Mann starb noch am Ort des Unfalls im Landkreis Mansfeld-Südharz (dpa).

16.15 Uhr: Lkw-Ladung verteilt sich auf Fahrbahn in Gotha

Am Donnerstagmorgen ist ein Lkw in Gotha von einer Windböe erfasst worden. Daraufhin verteilte sich die Ladung des Fahrzeuges auf der Fahrbahn.

16.01 Uhr: Hochwasserwarnung für Saale-Gebiet

Durch Niederschläge in Verbindung mit Tauwetter im Bergland wird derzeit ein rasanter Anstieg der Wasserstände in den Zuflüssen Schwarza und Loquitz registriert. „Bitte seien Sie äußerst vorsichtig und meiden Sie wenn möglich die Nähe von Flüssen oder Zuflüssen“, sagt Michael Haun, kommissarischer Leiter im Amt für Bevölkerungsschutz des Landkreises. Mehr Infos lesen Sie hier.

15.10 Uhr: Stromleitung setzt Wiese in Brand

Einen besonderen Einsatz gab es zwischen Lemnitzhammer und Harra. Dort hatte ein Baum die Freileitung der Ortsnetzversorgung getroffen und heruntergerissen. Dadurch geriet die Wiese in Brand. Die Feuerwehrkräfte konnten jedoch nicht sofort mit den Löscharbeiten beginnen, weil die auf dem Boden liegende Freileitung erst spannungslos geschaltet werden musste. Einsatzleiter Andi Hagen: "Wir warten auf die Freigabe durch die Energieversorgung." Jedoch hatte auch der Energieversorger erhebliche Probleme

13.20 Uhr: Mehrere Einsätze der Feuerwehr in Eisenach

Die Eisenacher Berufsfeuerwehr musste nach dem vergangenen Sturm mehrfach ausrücken. Einsätze gab es am frühen Vormittag unter anderem im Johannistal, in der Dürrerhöfer und Stregdaer Allee, in der Karolinenstraße, am Eichrodter Weg, der Weststraße und in den Ortsteilen Stedtfeld und Göringen. Hier mussten mehrere umgestürzte Bäume beseitigt werden. Teilweise drohten große Äste auf Gehwege zu fallen. Im Ortsteil Stedtfeld knickte ein Telefonmast um und fiel auf eine benachbarte Leitung. In der Weimarischen Straße lösten sich Ziegel von einem Dach. In der Altstadtstraße drohte eine Ampel auf die Straße zu fallen und in der Mühlhäuser Straße flogen Teile eines herausgerissenen Materialzeltes umher.

13.18 Uhr: Feuerwehr Triptis mit elf Einsätzen seit dem Morgen

Seit den Morgenstunden sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, um die Spuren von Orkan „Ylenia“ zu beseitigen. Der fegte auch ordentlich über das Orlatal und beschäftigte die Einsatzkräfte gehörig. Auf der Autobahn 9 blockierte ein Baum zwei Fahrspuren zwischen Lederhose und Triptis.

13 Uhr: Pilot einer Boeing muss am Erfurter Flughafen durchstarten

Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Gazpromavia kommend aus Moskau musste den Landeanflug auf den Flughafen Erfurt-Weimar abbrechen und wieder durchstarten. Laut einem Sprecher des Flughafens sei der Pilot beim Landeanflug direkt in eine Gewitterzelle geflogen und habe sich deshalb entschlossen, die Landung abzubrechen. Kurz darauf gab es einen zweiten Versuch.

12.43 Uhr: Zwei Skilifte werden gesperrt

Am Donnerstag wurden mehrere Skilifte im Thüringer Wald geschlossen. Nach Angaben der Stadt Suhl wurde der Skilift in Winterfeld in Schmiedfeld geschlossen. In der Skiarena Silberstattel im Kreis Sonneberg blieb der Sessellift geschlossen. Di e Oberhofer Naturrodelbahn blieb ebenfalls laut MDR geschlossen.

12.13 Uhr: Bahnverkehr der Vogtlandbahn teilweise eingestellt

Der Sturm in den Nachtstunden hat beim Bahnverkehr und auf den Straßen in Ostthüringen zu größeren Einschränkungen geführt, die auch am Donnerstag noch spürbar waren. Diese Strecken sind betroffen.

11.49 Uhr: Unfälle wegen Sturm im Kyffhäuserkreis

In Heldrungen kollidierte laut Polizei eine Autofahrerin mit einer Mülltonne, welche auf die Fahrbahn geweht worden ist. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zwischen Holzthaleben und Keula kam es zu einer Kollision eines Fahrzeugs mit einem umgestürzten Baum, der auf der Fahrbahn lag. Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt.

11.15 Uhr: Wetterdienst warnt bis nach dem Mittag vor schweren Gewittern

Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) für

Ilm-Kreis

Kreis Eichsfeld

Kreis Gotha

Kreis Greiz

Kreis Hildburghausen

Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Kreis Schmalkalden-Meiningen

Kreis Sonneberg

Kreis Sömmerda

Kreis Weimarer Land

Kyffhäuserkreis

Saale-Holzland-Kreis

Saale-Orla-Kreis

Stadt Eisenach

Stadt Erfurt

Stadt Jena

Stadt Suhl

Stadt Weimar

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis

Kreis Altenburger Land

Stadt Gera

gültig bis voraussichtlich 13 Uhr.

11.14 Uhr: Erfurter Feuerwehr im Dauereinsatz wegen Sturmtief

Windböen von über 100 km/h: Am Morgen gab es zahlreiche Fälle von heruntergefallenen Dachziegeln und umgestürzten Bäumen, die teilweise auch PKW's beschädigten. Weiterhin musste ein Straße gesperrt werden wegen zwei querliegenden Bäumen.

11.05 Uhr: Bahnstrecke im Saale-Orla-Kreis durch umgestürzte Bäume blockiert

Blockierte Straßen, Stromausfälle, ein Brand - der Orkan "Ylenia" hat auch im Oberland zu Dauereinsätzen bei den Feuerwehren und der Energieversorgung geführt. Die Bahnstrecke zwischen Harra und Bad Lobenstein war an mehreren Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert.

10.56 Uhr: Fernverkehr mit erheblichen Einschränkungen - Züge fahren langsamer

Auch in Thüringen ist es am Donnerstag sturmbedingt zu Einschränkungen des Zugverkehrs gekommen. Aus Süden kommende Fernzüge endeten in Erfurt und Halle, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der dpa. Eine Störung bestehe zudem auf der Strecke zwischen Erfurt und Frankfurt am Main. Diese Fernzüge würden daher in Erfurt vorerst enden. Außerdem endeten die Fernzüge nach Tschechien aktuell in Dresden, sagte die Sprecherin. Wer kann, solle seine Reise verschieben, riet die Sprecherin. Die Deutsche Bahn biete kostenfreie Stornierungen und Umbuchungen an. Bahn-Kunden könnten «in den nächsten sieben Tage nach Störungsende ihr Ticket flexibel nutzen».

10.44 Uhr: Kaum Fahrten der Harzer Schmalspurbahn wegen des Sturms

Wegen des Sturms hat die Harzer Schmalspurbahnen GmbH am Donnerstag die meisten ihrer Fahrten ausgesetzt. Lediglich im Südharz rollten zwischen Nordhausen und Ilfeld die Züge, sagte ein Sprecher der dpa. Die Strecke werde besonders von Schülern und Berufspendlern genutzt, erklärte der Sprecher. Am Freitag wolle man die Strecken sichten und über eine Wiederaufnahme des Betriebes entscheiden. Insbesondere im Harz tobt der Sturm seit Mittwoch.

10.32 Uhr: Bis zu 152 km/h auf dem Harz

Auf dem Brocken im Landkreis Harz hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Donnerstag eine Windgeschwindigkeit von 152 Stundenkilometern gemessen. An den Messstationen im Landkreis Harz Wernigerode waren es 105 Stundenkilometer, in Harzgerode 104 Stundenkilometer.

10.20 Uhr: Baum kracht auf Haus

Peter Weber aus dem Suhler Ortsteil Gehlberg wurde besonders unsanft aus dem Schlaf gerissen. Am frühen Morgen fiel ein Baum auf sein Haus. "Auf einmal gab es einen Schlag. Als wir aus dem Fenster geschaut haben, haben wir nur grün gesehen", sagt der Betroffene. Durch den umgestürzten Baum entstand ein Schaden am Dach des Hauses, inzwischen ist die Feuerwehr vor Ort und kümmert sich um den umgestürzten Baum.

In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Foto: News 5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Seit der Nacht zum Donnerstag sind immer wieder Bäume auf die Straße zwischen Thimmendorf und Weisbach gekracht. Die sofortige Beseitigung wäre zu gefährlich gewesen, da immer wieder heftige Böen weitere Fichten entwurzelten. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Straße zwischen Thimmendorf und Weisbach musste aus Sicherheitsgründen am Donnerstag komplett gesperrt bleiben. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Lehesten und Brennersgrün bot sich dieses Bild. Auch dort musste aus Sicherheitsgründen mit der Beräumung gewartet werden, bis der Orkan etwas nachließ. Foto: Dirk Büchner / Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gegen 16 Uhr waren die letzten Bäume von der Strecke zwischen Altengesees und Gleima geräumt. Dann konnte diese momentane Umleitungsroute für den Verkehr wieder freigegeben werden. Foto: Peter Hagen / OTZ



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hier zeigt sich, wie empfindlich Flachwurzler wie die Fichte bei Windangriffen sein können. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Nach dem Fällen zeigte sich, dass weite Teile der Linde bereits recht morsch gewesen sind. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Im Bad Lobensteiner Kurpark hatte sich eine Linde gefährlich stark zur Seite geneigt. Mitarbeiter des Stadtbauhofes mussten zur Säge greifen. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Bahnstrecke zwischen Harra und Bad Lobenstein war an mehreren Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Harra begleiteten einen Güterzug und beseitigten die Hindernisse. Foto: Alex Neumüller / Feuerwehr Harra



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Die Bahnstrecke zwischen Harra und Bad Lobenstein war an mehreren Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Harra begleiteten einen Güterzug und beseitigten die Hindernisse. Foto: Alex Neumüller / Feuerwehr Harra

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Harra und Lemnitzhammer setzte eine heruntergerissene Freileitung eine Wiese in Brand. Die Löschkräfte der Feuerwehr Bad Lobenstein mussten abwarten, bis die Leitung spannungsfrei geschaltet war. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zwischen Harra und Lemnitzhammer setzte eine heruntergerissene Freileitung eine Wiese in Brand. Die Löschkräfte der Feuerwehr Bad Lobenstein mussten abwarten, bis die Leitung spannungsfrei geschaltet war. Foto: Peter Hagen / OTZ

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Bis in den Donnerstagnachmittag schien der Sturm kaum Schäden in Weimar anzurichten. Dann fiel eine der uralten Ulmen neben der Jenaplanschule in der Gropiusstraße. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Fall hat jedoch Folgen. Die Gropiusstraße bleibt bis Freitag gesperrt. Denn nun werden auch die benachbarten Ulmen gefällt. Die Busse müssen dafür umgeleitet werden. Foto: Frances Beier



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Dingelstädt legte Sturmtief "Ylenia" am Sportplatz einen Baum um, der quer über die Straße fiel. Foto: Feuerwehr Dingelstädt

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief Ylenia hat im Raum Gera keine größeren Schäden verursacht. Der Ostfriedhof war zur Sicherheit geschlossen. Foto: Peter Michaelis

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Eine kurze Nacht hatten die Feuerwehren fast im gesamten Eichsfeld. Nicht ganz einfach war es für die Bischofferöder Wehr ab 7.45 Uhr. Im Ortsteil Hauröden war eine instabile Fachwerkmauer auf zwei parkende Autos gekippt. Mit einem Radlader der Gemeinde wurde die Mauer angehoben und entfernt, ein hartes Stück Arbeit für alle Helfer. Foto: Feuerwehr Bischofferode

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Sturmtief "Ylenia" warf im Kyffhäuserkreis Bäume um oder hinterließ kaputte Dächer Foto: Henning Most



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen "In der Nacht war es noch weitgehend ruhig. Die Haupteinsatzlage begann kurz nach 5 Uhr. Hotspots gab es nicht, betroffen war der ganze Kreis", berichtet Carsten Vogel in der Rettungsleitstelle Nordhausen am Donnerstagvormittag auf Nachfrage. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Nach der Unterstützung der Kyffhäuserland-Feuerwehren bei ihrem Einsatz in Seega, wo ein umgestürzter Baum das Wasser der Wipper anstaute, warteten auf die Frankenhäuser Feuerwehrleute entlang der B85 mehrere umsturzgefährdete Bäume, die zum Teil ineinander verhakt waren und sich schon gefährlich über die Straße neigten. Foto: Kerstin Fischer / TA Artern

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Später ging es ans Schackenfeld 23 weiter, wo der Wind Fassadenteile eines leerstehenden Wohnblocks abriss. Foto: Kerstin Fischer / TA Artern

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Begonnen hatte das Einsatzgeschehen im Kyffhäuserkreis kurz nach 5 Uhr mit dem Auftakt des Berufsverkehrs. Foto: Heiko Kolbe / TA



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Der erste umgestürzte Baum versperrte um 5.05 Uhr zwischen Holzthaleben und Keula den Weg. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Und dann ging es Schlag auf Schlag. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Billeben riss der Sturm Dachziegel von einem Haus. In Göllingen lag ein Baum auf der Straße. Zwischen Oberbösa in Richtung Niederbösa war kein Durchkommen. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Weitere umgestürzte Bäume wurden zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben, aus Kleinroda, Holzthaleben, Bendeleben, Peukendorf, Westgreußen, Rottleben, Seehausen, Feldengel, Sondershausen, Kleinberndten, Großberndten, Bellstedt, Nausitz, Ringleben, Wasserthaleben, Ebeleben, Clingen, Hachelbich, Westgreußen, Greußen und Schernberg gemeldet. Foto: Henning Most



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Auch auf dem Kyffhäuser mussten umgestürzte Bäume und Bauzäune weggeräumt werden. Die touristischen Anlagen blieben für Besucher geschlossen. Foto: Heiko Kolbe / TA

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Zudem kippten Bäume auf dem Friedhof, im Salinepark, in der Reinsdorfer Straße sowie drei auf dem Weinberg um. Foto: Henning Most

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gera: Ein Hinweisschild zur Schließung des Ostfriedhofes hängt am verschlossenen Eingangstor des Friedhofs. Wegen des derzeitigen Sturms in Deutschland hat die Stadtverwaltung den Friedhof für Besucher geschlossen. Foto: Bodo Schackow / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Gera: Ein Hinweisschild zur Schließung des Ostfriedhofes hängt am verschlossenen Eingangstor des Friedhofs. Wegen des derzeitigen Sturms in Deutschland hat die Stadtverwaltung den Friedhof für Besucher geschlossen. Foto: Bodo Schackow / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Sandsäcke liegen auf der Straße in Schleusingerneundorf, um das Wasser abzuleiten. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Wasser strömt in einen Abwasserkanal. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Eine überschwemmte Wiese überflutet einen Radweg. Durch den Sturm Ylenia und dem Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hinternah: Ein verstopfter Abwasserkanal überschwemmt die Straße bei Schleusingerneundorf. Durch den Sturm Ylenia und den Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen 17.02.2022, Thüringen, Hinternah: Der reißende Fluss Nahe schlägt Wellen. Durch den Sturm Ylenia und den Regen kam es zu Hochwasser des Flusses Nahe. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen In Gehlberg ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Foto: News5 / Ittig / News5

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Hildburghausen: Die Werra ist am Schlosspark über die Ufer getreten. Aufgrund des Sturms Ylenia und dem Regen kam es zu erhöhten Pegelständen der Werra. Foto: Daniel Vogl / dpa



Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Erfurt: Der Sturm hat einen Bauzaun umgeblasen auf dem Erfurter Anger. Foto: Martin Schutt / dpa

Sturmtief "Ylenia" fegt über Thüringen Erfurt: Reisende stehen Schlange vor dem Informationsschalter im Erfurter Hauptbahnhof. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es sturmbedingt zu Einschränkungen des Zugverkehrs gekommen. Foto: Martin Schutt / dpa



9.45 Uhr: Bahnverkehr in Thüringen erheblich lahmgelegt

Wie die Erfurter Bahn mitteilte, sind die Verbindungen zwischen Weida und Hof, Blankenstein und Hockeroda sowie Saalfeld und Stadtilm gesperrt. Ein Busnotverkehr konnte Unternehmensangaben zufolge nicht eingerichtet werden.

Auch bei der Süd Thüringen Bahn war der Betrieb erheblich eingeschränkt. Die Bahnstrecken Eisenach-Marksuhl, Walterhausen-Friedrichroda und Gräfenroda-Gehlberg seien gesperrt, teilte das Unternehmen mit. Zwischen Waltershausen und Friedrichroda verkehre ein Bus als Ersatz für die Züge, hieß es. Zwischen Eisenach und Marksuhl und auf der Strecke Gehlberg-Gräfenroda sei kein Busnotverkehr möglich. Auf allen anderen Strecken komme es zu erheblichen Verspätungen und auch zu vereinzelten Zugausfällen.

RE 1 Glauchau (Sachs) - Gera Hbf - Jena - Erfurt Hbf - Gotha - Leinefelde - Göttingen

Züge dieser Linie entfallen zwischen Heiligenstadt und Göttingen, ein Busnotverkehr ist eingerichte

RE 2 Erfurt Hbf - Bad Langensalza - Leinefelde - Eichenberg - Kassel-Wilhelmshöhe

Züge dieser Linie entfallen zwischen Heiligenstadt und Kassel, ein Busnotverkehr ist eingerichtet

RE 3 Altenburg/Greiz - Gera Hbf - Jena - Erfurt Hbf

Züge dieser Linie fahren zum Teil mit verminderter Geschwindigkeit, somit kommt es zu Verspätungen.

RE 7 Erfurt Hbf - Arnstadt Hbf - Suhl - Grimmenthal - Schweinfurt Hbf - Meiningen

Züge dieser Linie fahren zum Teil mit verminderter Geschwindigkeit, somit kommt es zu Verspätungen.

9.40 Uhr: Straße in Rudolstadt wegen umgestürzter Bäume gesperrt - Feuerwehren sind gefordert

Die Feuerwehr in Rudolstadt ist seit der Nacht im Einsatz. Wegen umgestürzter Bäume ist die Straße Mariental aktuell gesperrt. Mitarbeiter des Bauhofes haben den Bereich abgesichert. Die Feuerwehr wird im Laufe des Tages versuchen die Straße wieder freizugeben. Aktuell sind die Arbeiten im bewaldeten Bereich wegen des anhaltenden Sturms zu gefährlich. Momentan sind die Feuerwehren aus Rudolstadt, Pflanzwirbach und Ammelstädt vor allem im Bereich Cumbach gefordert. So kam es zu umgestürzten Bäumen in der Cumbacher Straße und in der Talstraße mussten Ästen von der Fahrbahn geräumt werden. Hinzu kam eine vermutlich fehlausgelöste Brandmeldeanlage in der Ludwigsburg, die viele Einsatzkräfte am Morgen gebunden hat.

Die städtischen Friedhöfe bleiben bis einschließlich Samstag sicherheitshalber geschlossen.

9.30 Uhr: Zahlreiche Verkehrsbehinderungen unter anderem durch umgestürzte Bäume

Derzeit kommt es auf folgenden Strecken zu Behinderungen:

Kreis Eichsfeld, L3080 zwischen Uder und Abzweig nach Birkenfelde Gefahr durch umgestürzte Bäume

Im Landkreis Weimarer Land ist die Straße zwischen Stobra und Kösnitz überflutet

Im Saale-Holzland-Kreis, ist die Straße zwischen Königshofen und Buchheim wegen Überflutung gesperrt

Im Saale-Holzland-Kreis, ist die Straße zwischen Hummelshain und Trockenborn wegen umgestürzter Bäume gesperrtig zu umfahren

Im Wartburgkreis, ist die Straße zwischen Vacha und Abzweig Völkershausen wegen herunterhängender Stromkabel gesperrt

Im Wartburgkreis, ist die Straße zwischen Ruhla und Etterwinden wegen umgestürzter Bäume gesperrt

B84 Richtung Eisenach Vorsicht zwischen Förtha und Eisenach liegen Bäume auf der Fahrbahn

Vorsicht auf der B285 Dorndorf Richtung Mellrichstadt zwischen Langenfeld und Urnshausen Gefahr durch umgestürzte Bäume

A9, Richtung München in Höhe Rastplatz Rodaborn umgestürzte Bäume

Dürrerhöfer Allee in Höhe B19, B84, B88, Eisenach-Oststadt Gefahr durch umgestürzte Bäume

Die B90 Hirschberg - Saalfeld ist zwischen Wurzbach und Klettigshammer wegen umgestürzter Bäume gesperrt

B90 Richtung Hirschberg Vorsicht zwischen Abzweig Langgrün und A9 Auffahrt Bad Lobenstein besteht Gefahr durch umgestürzte Bäume

Die Kreisstraße 121 zwischen Thimmendorf und Weisbach aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt

Vorsicht im Kreis Saalfeld-Rudolstadt zwischen Gebersdorf und Gräfenthal liegen umgestürzte Bäume.

Vorsicht auf der B281 Eisfeld Richtung Saalfeld zwischen Limbach und Steinheid Gefahr durch umgestürzte Bäume.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, zwischen Nordheim und Berkach Behinderungen durch umgestürzte Bäume

Auf der Straße zwischen Sülzfeld und dem Abzweig Meiningen Behinderungen durch umgestürzte Bäume

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, ist die Straße zwischen Oberweid und Abzweig Kaltenwestheim wegen umgestürzter Bäume gesperrt

(Quelle MDR Verkehrszentrum)

9.20 Uhr: Uhr: Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Unwetterschäden: Der Bahnverkehr ist bundesweit mit Schwerpunkt in der Nordhälfte Deutschlands beeinträchtigt. Bitte informiere dich über deine Verbindung. Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. Kostenlose Hotline: 08000 996633.#Sturm — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 17, 2022

9.02 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstagmorgen vor schweren Gewittern in folgenden Thüringer Regionen:

Ilm-Kreis,

Kreis Eichsfeld,

Kreis Gotha,

Kreis Greiz,

Kreis Hildburghausen,

Kreis Saalfeld-Rudolstadt,

Kreis Schmalkalden-Meiningen,

Kreis Sonneberg,

Kreis Sömmerda,

Kreis Weimarer Land,

Kyffhäuserkreis,

Saale-Holzland-Kreis,

Saale-Orla- Kreis,

Stadt Eisenach,

Stadt Erfurt,

Stadt Jena,

Stadt Suhl,

Stadt Weimar,

Unstrut-Hainich-Kreis,

Wartburgkreis.

Die Warnung gilt in allen Regionen noch bis 11 Uhr.

9 Uhr: Einige Sturm-Einsätze für die Erfurter Feuerwehr

Trotz der stürmischen Nacht mit Windböen über 100km/h (Station Flughafen) blieb es für die Feuerwehr weitestgehend ruhig. Zweimal mussten lose Gebäudeteile wie Ziegeln und eine Antenne beseitigt werden. Insgesamt an 8 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet sind Bäume umgestürzt und lagen teilweise auf Autos. In der Meuselwitzer Strasse lag ein Baum quer über die Straße und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

8.50 Uhr: Tierpark Gotha bleibt geschlossen

Wie die Stadt Gotha am Donnerstag mitteilt, bleibt der dortige Tierpark ebenfalls geschlossen - zum Schutz der Menschen und Tiere, hieß es. Ob der Park auch am Freitag geschlossen bleibe, werde noch geprüft.

8.30 Uhr: Höchste Windgeschwindigkeit in Neuhaus am Rennweg gemessen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, fielen in Neuhaus am Rennweg innerhalb von 24 Stunden über 46 Liter Regen auf den Quadratmeter. Auch auf der Schmücke im Thüringer Wald wurden fast 40 Liter je Quadratmeter verzeichnet. Dort wurde mit 109 Kilometer pro Stunde zudem die höchste Windgeschwindigkeit innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemessen. Auch an den DWD-Messstationen Erfurt-Flughafen, Leinefelde, Meiningen und Schleiz wurden mehr als 100 Stundenkilometer erreicht. Größere Schäden im Zusammenhang mit dem Sturmtier "Ylenia" wurden zunächst nicht gemeldet.

8.25 Uhr: Pegel erreichen Warnwert

Wie die Hochwassernachrichtenzentrale am Morgen mitteilte, wurde an mehreren Messstellen in den Flussgebieten von Werra, Ilm und Gera der Wert für den Hochwasser-Meldebeginn erreicht oder überschritten. Für den Landkreis Hildburghausen wurde die Alarmstufe 1 ausgerufen. Es wurde damit gerechnet, dass die Wasserstände der Flüsse im Laufe des Tages weiter ansteigen.

8.20 Uhr: Eisenach schließt Friedhof bis Montag

Aufgrund des Sturmes schließt die Stadtverwaltung den Eisenacher Friedhof voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, heißt es in einer Mitteilung vom Morgen. Die für Donnerstag, Freitag sowie Samstag geplanten Beisetzungen werden verschoben. Ab Montag ist der Friedhof aller Voraussicht nach wieder für den Besucherverkehr geöffnet.

7.30 Uhr: Überspülte Straßen in Südthüringen - Baum fällt auf Haus

Überspülte Straße in in Schleusingerneundorf. Foto: News 5/Ittig

In Schleusingerneundorf im Landkreis Hildburghausen waren am Morgen einige Straßen wegen des Schmelzwasser überschwemmt. Im Suhler Ortsteil Gehlberg ist ein Baum auf ein Haus gestürzt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

6 Uhr: Sturmtief "Ylenia" hat die Flüsse in Thüringen anschwellen lassen

An zwei Messstellen sei der Wert für den Hochwasser-Meldebeginn erreicht, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Betroffen waren nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale Messstellen der Nahe und der Bere, an denen jeweils die Meldestufe eins erreicht wurde. Man erwarte, dass die Pegelstände im Lauf der Nacht noch weiter ansteigen, sagte der Sprecher. Von größeren Sturmschäden sei das Land darüber hinaus bislang verschont geblieben.

Wegen der vorhergesagten starken Regenfälle und des Schmelzwassers war am Abend in Thüringen vor Überschwemmungen gewarnt worden, so etwa in Teilen von Sonneberg. "Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser", hieß es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Thüringen.

Menschen in Teilen der Stadt Schleusingen hatten sich bereits auf mögliches Hochwasser des Werra-Zuflusses Schleuse vorbereitet. Zahlreiche Freiwillige halfen dabei, rund 2000 Sandsäcke zu füllen, wie der Sprecher des Landratsamtes Hildburghausen, Tim Pechauf, sagte.(dpa)

Mittwoch, 16. Februar

21.45 Uhr: Orkanartige Böen mit bis zu 120 km/h

Nachdem der Mittwoch in Thüringen bereits stürmisch war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vereinzelt orkanartige Böen. In der kommenden Nacht können zudem einzelne Gewitter mit Graupel und orkanartigen Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern auftreten. Es bleibt weiterhin stürmisch. In den tieferen Lagen gibt es zunächst Sturmböen mit 85 Stundenkilometern, in der zweiten Nachthälfte auch schwere Sturmböen mit 100 Stundenkilometern. Kurzzeitig kann es auch im Tiefland örtlich zu orkanartigen Böen kommen. In den höheren Lagen kommen durchweg schwere Sturmböen oder orkanartige Böen mit 115 Stundenkilometern vor.

19 Uhr: Straße in Südthüringen wegen Hochwasser gesperrt

Im Landkreis Sonneberg ist die Straße zwischen der B4 und der Stadt Sonneberg wegen Hochwasser voll gesperrt worden.

18.15 Uhr: Kommunen im Kyffhäuserkreis sperren Parks und Friedhöfe vor Sturm

Parks und Friedhöfe sind gesperrt, auf dem Kyffhäuser schon am Mittwochnachmittag keine Besucher mehr eingelassen worden. Ein Sturmtief bedroht den Kyffhäuserkreis. Für den gesamten Landkreis gilt vom späten Mittwochabend bis zum Freitag eine amtliche Sturmwarnung, für einige Regionen sogar Stufe Rot mit einer Warnung vor starken Unwettern mit orkanartige Böen und Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

17.07 Uhr: Sturm und Hochwasser in Weimar und im Kreis erwartet

Vor Sturm und Hochwasser haben die Stadt Weimar, die Klassik-Stiftung und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten gewarnt. Friedhöfe und Parkanlagen in Weimar und Umgebung wurden gesperrt und vor deren Betreten dringend gewarnt. Die Stadt bezog in die Schließungen für Donnerstag ausdrücklich die Ortsteilfriedhöfe ein. Mit Verweis auf die Hochwasserzentrale warnte die Stadt vor einem sprunghaften Anstieg des Ilm-Pegels.

16.38 Uhr: Außenbereiche von Erfurter Schwimmhallen am Donnerstag geschlossen

Aufgrund der Sturmwarnung bleiben in Erfurt die Außensauna in der Roland Matthes Schwimmhalle und das Außenbecken in der Schwimmhalle Johannesplatz am Donnerstag geschlossen. Das teilte die SWE Bäder GmbH am Nachmittag mit.

16.29 Uhr: Friedhöfe und Tierpark in Gera geschlossen

Die Geraer Friedhöfe sind ab sofort bis auf Widerruf für Besucher gesperrt. Der Geraer Tierpark bleibt am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Es handele sich hierbei um reine Vorsichtsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, heißt es aus der Stadtverwaltung. Wann die Friedhöfe und der Tierpark wieder geöffnet werden, ist aktuell nicht abschätzbar. Die Stadt Gera bittet um äußerste Vorsicht im Freien und rät davon ab, in den nächsten Tagen öffentliche Anlagen sowie Spielplätze mit Baumbeständen zu betreten. Gleiches gelte für den Stadtwald.

16.23 Uhr: Straße im Wartburgkreis gesperrt

Im Wartburgkreis ist die Straße zwischen Bad Salzungen und Gräfendorf-Nitzendorf wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

16.05 Uhr: Neuer Friedhof Mühlhausen bleibt am Donnerstag geschlossen

Die Stadt Mühlhausen schließt am Donnerstag den Neuen Friedhof aufgrund der amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor orkanartigen Böen. Demnach gilt für ganz Thüringen die Warnstufe drei von vier ab Mittwochabend, 22 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 18 Uhr. Geplante Bestattungen seien auf Wunsch der Angehörigen verschoben worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

15.43 Uhr: Bad Sulza sperrt wegen Sturmwarnung Friedhöfe

Angesichts der Sturmwarnung werden Friedhöfe, Spielplätze, Kurpark und Plätze in der Landgemeinde Bad Sulza gesperrt.

15 Uhr: ThüringenForst warnt vor Orkanböen im Wald

Das derzeit von Westen aufkommende Unwetter soll in mehreren Wellen bis zum Montag Sturm- und sogar Orkanstärke erreichen. Dies gilt insbesondere für die Mittelgebirgslagen wie dem Südharz, dem Thüringer Wald und dem Ostthüringer Schiefergebirge. Die Landesforstanstalt bittet die Bevölkerung, in den nächsten Tagen die heimischen Wälder allgemein zu meiden. Herunterfallende Äste und entwurzelte Bäume können zur akuten Gefahr für Leib und Leben werden. Durch die lange Regenperiode und die milden Temperaturen der letzten Tage können Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln finden in diesen wassergesättigten Böden eine weniger stabile Verankerung. „Zusätzlich sind zahlreiche Bäume durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall geschwächt“, erklärt Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand. Nach einer ersten Schadensaufnahme zu Beginn der nächsten Woche werden die entstandenen Gefahren schnellstmöglich beseitigt. Auch nach Abflauen des Sturmes sollte noch auf den Spaziergang im Wald verzichtet werden, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

14.50 Uhr: Friedhöfe und Park in Gotha wegen Orkanwarnung geschlossen

Aufgrund der vorhergesagten orkanartigen Wetterlage bleiben die Friedhöfe der Stadt Gotha vom Donnerstag bis Freitag für den Besucherverkehr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, müssen alle Trauerfeiern und Beisetzungen ausfallen. Im gleichen Zeitraum bleibt der Bolzplatz in der Bürgeraue geschlossen. Der Herzogliche Park bleibt wegen der Wettervorhersagen bis einschließlich Samstag geschlossen.

14.40 Uhr: Friedhöfe in Sömmerda wegen Sturmwarnung geschlossen

Aufgrund der vorhergesagten kritischen Wetterlage sind die städtischen Friedhöfe in Sömmerda und Ortsteilen für Besucher ab sofort bis auf Widerruf geschlossen, informierte die Stadtverwaltung, die zudem an die Bevölkerung appellierte, Parkanlagen, Friedhöfe und Spielplätze während eines Sturms beziehungsweise Unwetters zu meiden.

14.25 Uhr: Kyffhäuser-Denkmal schließt wegen Sturmgefahr

Der Turm des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf dem Kyffhäuser wie auch die Reichsburganlage sind am Mittwoch, 16. Februar, ab 15.30 Uhr wegen des drohenden Sturms für Besucher gesperrt. Das teilt Heiko Kolbe, der Leiter der touristischen Einrichtung mit. Die Sperrung gilt zunächst für den Mittwoch. Ob und zu welchem Zeitpunkt der Kyffhäuser am Donnerstag wieder besucht werden kann, werde nach aktueller Wetterlage am Morgen entschieden.

14.21 Uhr: Tiergarten und Parks in Eisenberg gesperrt

Wegen des angekündigten orkanartigen Sturms muss der Eisenberger Tiergarten am Donnerstag geschlossen bleiben. Bereits am Mittwochnachmittag sollen die baumreichen Parkanlagen in der Kreisstadt vorsorglich für den Besucherverkehr abgesperrt werden. Ebenso wird das Mühltal am Mittwochabend vorsorglich gesperrt.

13 Uhr: 2000 Sandsäcke gegen Hochwasser in Schleusingen

Im Schleusinger Ortsteil Rappelsdorf im Landkreis Hildburghausen haben zahlreiche Freiwillige 2000 Sandsäcke zur Hochwasserabwehr befüllt. Zuvor hatte die Hochwassernachrichtenzentrale des Landes eine Warnung vor stark ansteigenden Pegelständen der Zuflüsse zur Werra ausgegeben, zu denen auch die durch Schleusingen fließende Schleuse gehört. Derzeit lägen die Wasserstände der Gewässer im Einzugsgebiet der Werra schon flächendeckend über dem langjährigen Mittel. Durch die anhaltenden Niederschläge in Kombination mit der Schneeschmelze würden in der Nacht zum Donnerstag rasch ansteigende Wasserstände erwartet. (dpa)

11.51 Uhr: Fürstlich Greizer Park gesperrt

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen sperrt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bis einschließlich Samstag ihre Parkanlagen und warnt vor dem Betreten dieser. Das teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Zu den Parkanlagen, die von ihr betreut werden, zählt auch der Fürstlich Greizer Park.

11.20 Uhr. Bad Blankenburg sperrt Kurpark, Friedhof und Burg Greifenstein

Aufgrund der Unwetterwarnung hat die Stadt Bad Blankenburg ab heute Nachmittag vorsorglich den Kurpark, den Friedhof sowie die Burg Greifenstein gesperrt. Die Sperrung gilt einschließlich Donnerstag.

11 Uhr: Egapark und Erfurter Zoo bleiben geschlossen

Auf Grund der Vorabinformation des DWD bleibt auch der egapark Erfurt am 17.02.22 geschlossen. Am Freitag, den 18.02. öffnet der egapark voraussichtlich wieder und freut sich über zahlreiche Gäste am letzten Winterleuchten-Wochenende. Auch der Zoo wird seine Pforten am Donnerstag nicht öffnen.

10.43 Uhr: A71 bei Ilmenau in beiden Richtungen nur eingeschränkt befahrbar

Zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda ist die Autobahn 71 gesperrt für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten, sowie für Wohnmobile, Pkw-Gespanne, Lkw-Gespanne und leichte Lkw mit Hänger.

10.30 Uhr: Erfurt schließt Friedhöfe und sagt Beerdigungen ab

Auf Grund der vorhergesagten orkanartigen Wetterlage bleiben laut Mitteilung der Stadt Erfurt alle städtischen Friedhöfe vom 17. bis 19. Februar 2022 geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus. Es gibt hierfür zeitnahe Ersatztermine, die den Bestattern angeboten werden.

10 Uhr: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sperrt Parks bis einschließlich 19. Februar

Diese Parks und Einrichtungen sind betroffen:

Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein

Dornburger Schlösser und Gärten

Herzoglicher Park Gotha

Fürstlich Greizer Park

Schlosspark Molsdorf

Schlosspark Heidecksburg in Rudolstadt

Terrassengarten Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden

Schlossgarten Schwarzburg

Schlosspark Sondershausen

Garten am Kirms-Krackow-Haus in Weimar

Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach

Lesen Sie auch

Hochwasserwarnung für Teile Thüringens ausgesprochen

Unwetter und Starkregen: Was Mieter jetzt wissen müssen

Unwetter zieht auf: So wird das Haus sturmsicher