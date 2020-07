Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen erwartet regnerische Tage

„Die Sonne macht sich heute eher rar“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Demnach bleibt es am Dienstag weitgehend bewölkt und trocken bei Spitzentemperaturen um die 20 Grad. Am späten Abend soll sich mit dem Tiefdruckgebiet „Xochil“ vom Südharz her Regen ausbreiten, nur in den südlichen Landesteilen soll es weiterhin trocken bleiben. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu 10 Grad fallen.

„Grau, trüb, Regen“ in Thüringen

Auch die kommenden Tagen bleiben voraussichtlich verregnet. „Grau, trüb, Regen“, so fasste der Sprecher des DWD das Wetter am Mittwoch zusammen. Demnach ist flächendeckend mit Regen zu rechnen, bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus südwestlicher Richtung. Vor allem in den Regionen südlich vom Harz wird auch am Donnerstag Regen erwartet, während die Höchsttemperaturen wieder leicht auf bis etwa 20 Grad ansteigen sollen.

Am Freitag kann es sogar wieder bis zu 25 Grad warm werden - allerdings soll der Regen dann auch schauerartig und gewittrig verstärkt auftreten.