Kälte, Regen, Wind und teilweise sogar Schneefall in Thüringen

Leipzig. Das Wetter in Thüringen wird wegen einer heraneilenden Kaltfront eisig. Auch erste Schneeflocken können im Freistaat in Richtung Erde rieseln.

Die Menschen in Thüringen können sich auf kältere Tage einstellen. „Die sehr milden Temperaturen gehen zu Ende“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen. Am Donnerstag wird es zwar bei Temperaturen von bis zu 13 Grad noch einmal warm, allerdings ist am Vormittag und zur Nacht mit Schauern zu rechnen. Eine Kaltfront bringt ab dem späten Vormittag einen kräftigen Wind mit vereinzelten stürmischen Böen ins Land, im Harz sollen auch Sturmböen auftreten. Nachts kühlt es auf bis zu 2 Grad ab, im Harz könnte es sogar schneien.

Ab dem Freitag soll es laut DWD dann schlagartig abkühlen: Tagsüber werden höchstens acht Grad erwartet, in den Hochlagen der Bergregionen liegen die Höchsttemperaturen voraussichtlich um den Nullpunkt - hier könnte auch wieder Schnee fallen. Tagsüber ist im Tiefland mit Schauern zu rechnen, nachts sollen die Temperaturen auf bis zu -1 Grad abkühlen. Gebietsweise kann auch Luftfrost auftreten.

Das könnte Sie auch interessieren: