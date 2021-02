Wilfried und Eveline Geyer aus Neugernsdorf waren schon am Samstag im verschneiten Winterwald rund um Neugernsdorf unterwegs und haben ihre Runden gedreht.

Langenwetzendorf. Per Ski, auf dem Snowboard, Schlitten oder zu Fuß suchen die Menschen Erholung in der Natur

Das schöne Wetter lockte am Sonnabend und auch am Sonntag viele Menschen in die Natur. Überall blitzen im Schnee die bunten Jacken der Skifahrer oder Fußgänger. Eine der Naturbegeisterten waren sogar mit ihren Snowboards unterwegs.