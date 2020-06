Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwere Gewitter und Regenbomben – Unwetterwochenende steht bevor

Schwere Gewitter, Hagel und Starkregen, einige Wetterbeobachter sprechen auch von gefährlichen Regenbomben - das sind mögliche Wetteraussichten für Thüringen an diesem Wochenende. Laut Florian Engelmann vom Deutschem Wetterdienst (DWD) in Leipzig strömt zwischen Tief „Nadine“ über der Biskaya und Hoch „Thomas“ über Skandinavien feuchtwarme und gewitterträchtige Luft ein. Dabei bildet sich quer über Deutschland eine Tiefdruckrinne aus, ein Gebiet also, in dem die aufeinandertreffende Luft zum Aufsteigen gezwungen wird. Dies begünstige heftige Gewitter, das Unwetterpotential steigt. Wenig Höhenwind und „stehende“ Gewitter könnten dazu führen, dass sich „gewittrige Regenbomben“ entladen. Dabei klatschen enorme Wassermassen auf ein relativ kleines Gebiet.

In Thüringen ist ab Samstagnachmittag Vorsicht geboten. Das Unwetter werde sich vom Nordosten am Sonntag großflächig nach Westen ausbreiten, so dass im Laufe des Wochenendes alle Regionen betroffen sein könnten. Die Regenmassen schwellen stellenweise auf 40 bis 50 Liter in der Stunde an. Gefahr drohe nicht nur durch Blitze, sondern auch durch Hagel mit Körnern von bis zu drei Zentimetern Durchmesser. Zudem erreicht der Wind örtlich Stärken von 8 bis 10. Dass sich die Tiefdruckrinne noch verschieben kann, erschwere die Vorhersagesicherheit.

Wetter und Wetterwarnapps im Auge zu behalten

Für das Wochenende rät Florian Engelmann deshalb, auf jeden Fall das Wetter und auch Wetterwarnapps im Auge zu behalten. Heraufziehende Gewitterwolken könne man an der besonders dunklen und anfangs scharf definierten Wolkenbasis erkennen. Im Reifestadium sehe man oft, wie von dort Regen und Hagel wie ein Vorhang in Richtung Boden fallen. Die damit verbundenen turbulenten Wolkenstrukturen nennen Meteorologe „shelf cloud“.

Die Regeln bei Gewittern lauten: Nicht unter Bäumen oder Masten stehen, möglichst sichere Gebäude aufsuchen. Im Auto ist man zwar vor Blitzschlag geschützt, bei Sturmböen sollte man sich aber von Bäumen fernhalten. Bei heftigem Starkregen drohen besonders in Senken und Unterführungen Überschwemmungen und an Bergen Erdrutsche und Schlammlawinen.