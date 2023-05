Wetter in Thüringen: Viel Sonne und steigende Temperaturen

Am Samstag sind in Thüringen bereits bis zu 21 Grad drin. (Symbolfoto)

Erfurt/Leipzig. Das lange Vatertagswochenende soll wettermäßig ab Freitag noch mehr Sonne bereithalten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Sonntag sogar Temperaturen bis 27 Grad.

Sonne und steigende Temperaturen bestimmen am Wochenende in Thüringen zunehmend mehr das Wettergeschehen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken am Freitag zunächst noch bei maximal 16 bis 18 Grad, im Bergland je nach Höhenlage bei 11 bis 16 Grad. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung von Süden her zwar zu, aber es bleibt trocken.

Am Samstagnachmittag ziehen bei 18 bis 21 Grad Quellwolken auf. Gelegentliche Schauer können auch gewittrig ausfallen. Im Bergland werden 13 bis 18 Grad erwartet.

Auf 24 bis 27 Grad werden der Vorhersage zufolge die Temperaturen am Sonntag steigen. Im Bergland sollen es 20 bis 24 Grad werden. Zudem wird Sonnenschein vorhergesagt.

Das könnte Sie auch interessieren: