Überschwemmungen und Schlammlawinen durch Unwetter in Thüringen

Kranichfeld/Pößneck. In Thüringen haben am Montagabend Unwetter mit Starkregen zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt.

Ein kurzes aber heftiges Unwetter hat am Montagabend mit Starkregen und Hagel Kranichfeld im Weimarer Land überquert. In der Folge ergoss sich eine Schlammlawine durch die Stadt. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz, um die Straßen von dem Schlamm wieder zu befreien. Mit Schaufeln und Besen versuchten auch die Anwohner, ihre Grundstücke vom Schlamm und dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien.

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel hinterließ viel Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr und die Anwohner. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Von einem westlich angrenzenden Sonnenblumenfeld oberhalb der Stadt ergoss sich eine Schlammlawine. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Die Schlammlawine lief durch die Sandbergstraße bis hinunter in die Erfurter Straße. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel hinterließ viel Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr und die Anwohner. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Für die Dauer Aufräumarbeiten, die bis in den Abend andauern, musste die Erfurter Straße gesperrt werden. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Mit Schaufeln und Besen versuchten Anwohner, ihre Grundstücke vom Schlamm und dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Die Straßeneinläufe waren nicht in der Lage, die Wassermassen zu bewältigen. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus In kürzester Zeit waren sie durch Erde zugesetzt und so konnte das Wasser ungehindert weiter in Richtung Bundesstraße 87 laufen. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Heftiges Unwetter löst Schlammlawine in Kranichfeld aus Zu einem kurzen, aber heftigen Unwetter kam es am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in Kranichfeld im Weimarer Land. Foto: Stefan Eberhardt / Stefan Eberhardt

Überschwemmungen und Schlammlawinen auch im Saale-Orla-Kreis

Auch in Pößneck war die Feuerwehr nach einem Unwetter am Montagabend im Einsatz. Foto: Marcus Cislak

Auch in Pößneck sorgte Starkregen am Montagabend für Überschwemmungen. Davon betroffen waren das Gewerbegebiet Pößneck-Ost und Bereiche entlang der Bahnstrecke in Richtung Osten. Des Weiteren ist ein Baumarkt und ein Elektrogroßhandel von den Wasser- und Schlammmassen betroffen. Außerdem musste in Neustadt an der Orla die L2350 in Richtung Dreba wegen einer Schlammlawine gesperrt werden. Auch hier half die Feuerwehr dabei, die Straße wieder vom Schlamm zu befreien.

Nach Gewittern wird es deutlich kühler

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis in die Nachtstunden mit lokalen Gewittern, die teils mit Starkregen (bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde), Sturmböen und kleinkörnigem Hagel auftreten können. Am Dienstag ist dann der Himmel stark bewölkt. Die Luft ist dann deutlich kühler, das Thermometer klettert dann maximal auf 20 Grad.