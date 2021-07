Unwetter-Ticker für Thüringen: Campingplatz evakuiert, Schlammlawine, zahlreiche Überflutungen

Erfurt. Dienstag zog ein teils heftiges Unwetter über Thüringen. Es gab Überschwemmungen, Zugausfälle, gesperrte Straßen und zahlreiche Unfälle. Ein Mann wollte einen Einsatz verhindern. Die Schadensbilanz:

14.31 Uhr: Straßen weggespült, Zugverkehr gestoppt, Kastrophenschutz alarmiert:

Überflutete und ausgespülte Straßen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller: Ein Sturzregen legte am Dienstagabend das Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg lahm und sorgte für Schäden, die sicherlich in die Millionen gehen werden. Nach heftigen Gewittergüssen bestand die einzige Verbindung zwischen Saalfeld und Rudolstadt zeitweise aus der Landstraße über den Kulm. Auch andere Regionen im Landkreis waren stark betroffen, die Feuerwehren im Dauereinsatz.

14.25 Uhr: Saale-Hochwasser für Paddeltouren zu gefährlich

Die anhaltenden und ergiebigen Regenfälle der letzten Tage haben die Pegel an der Saale steigen lassen. Der Tourismusverband Jena-Saale-Holzland rät deshalb dringend von Paddel- oder Schlauchboottouren ab. Hier zu den genaueren Hintergründen.

13.15 Uhr: Betrunkener will Hochwassereinsatz der Feuerwehr im Saale-Holzland-Kreis verhindern

Am Mittwochmorgen staunte die Feuerwehr in Graitschen im Saale-Holzland-Kreis nicht schlecht. Aufgrund der Wetterlage rückten die Kameraden aus, um Sandsäcke im Ort zu verteilen. Weit kamen die Einsatzkräfte jedoch nicht. Wie die Polizei informierte, hatte ein 48-Jähriger mit zwei Fahrzeugen die Straße blockiert, so dass ein Passieren unmöglich war. Das war jedoch noch nicht alles, wie der Mann den Einsatz verhindern wollte.

13.02 Uhr: Land unter in Aue am Berg

Durch Aue am Berg nahe Saalfeld schossen am Dienstagabend die Wassermassen, wie das folgende Facebook-Video eindrucksvoll zeigt.

12.55 Uhr: Erneute Überflutungen im Saale-Holzland-Kreis

Wassermassen fließen durch Rodigast. Das Aspida Lebenszentrum in Thalbürgel ist erneut von Überflutungen heimgesucht worden. Das Unwetter vom Dienstagabend hat auch auf dem Gebiet der Stadt Bürgel immense Schäden verursacht.

12.20 Uhr: Starkregen sorgt für Überflutung im Raum Bürgel

Das Unwetter vom Dienstagabend hat auch auf dem Gebiet der Stadt Bürgel Schäden verursacht. Im Ortsteil Rodigast wurden Grundstücke überflutet, liefen Keller voll, nachdem der Starkregen das Wasser von den umliegenden Feldern in den Ort laufen ließ.

12.15 Uhr: So kam der Landkreis Sömmerda durch das Unwetter

Diesmal sind der Landkreis und auch die Kreisstadt Sömmerda glimpflich davongekommen. Zwar zog am Dienstagabend eine Gewitterfront durch die Region, verbunden mit starkem Regen, heftigen Blitzen und großem Donnergroll. .

12.10 Uhr: Schlammlawinen und Vollsperrungen in Krölpa

Für die Gemeinde Krölpa im Saale-Orla-Kreis war die Nacht zum Mittwoch eine der schlimmsten in letzter Zeit. Das Unwetter vom Dienstagabend rief die ortsansässigen Feuerwehrleute gegen 20 Uhr auf den Plan. Erst in den Morgenstunden war der Einsatz beendet.

12.05 Uhr: Feuerwehr in Rudolstadt ist im Dauereinsatz

Zwölf Einsätze in einer Nacht für die Wehren der Stadt. Die Gründe sind zahllose Überflutungen und eine Katze, die nachts halb drei gerettet werden musste. Hier erfahren Sie mehr

11.32 Uhr: Zugausfälle in Ostthüringen

Nach dem Unwetter sind in Ostthüringen mehrere Bahnstrecken gesperrt. So ist der Zugverkehr zwischen Altenburg und Gera sowie zwischen Gera und Glauchau in Sachsen sind laut Deutscher Bahn gesperrt. Demnach müssen Fahrgäste zwischen Gera und Altenburg/Glauchau in Busse umsteigen. Nach Angaben der Bahn sind zwischen Gera-Süd und Ronneburg 15 Meter Gleis unterspült.

Auch die Strecke Erfurt-Saalfeld der Erfurter Bahn ist demnach betroffen. Züge sollten laut Bahn zwischen Bad Blankenburg und Saalfeld voraussichtlich bis Mittwochmittag nicht fahren. Grund sei ein Hangrutsch am Wasserwerk Schwarza, bei dem das Gleis auf 200 Metern unterspült worden ist.

11.23 Uhr: Camper müssen in Jena evakuiert werden

In der Nacht auf Mittwoch musste der Campingplatz Am Erlkönig evakuiert werden. Aufgrund der starken Regenfälle und Sättigung des Bodens, konnten die Wassermassen nicht mehr abfließen. Dadurch stand der Platz knapp 10 cm unter Wasser. Erschwerend hinzu kam der Gemdenbach, der bereits leicht über die Ufer getreten war. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei, konnten die Camper evakuiert und in bereitgestellten Zelten der Feuerwehr untergebracht werden.

11.20 Uhr: Wasserwanderer werden vor Hochwasser auf der Saale gewarnt

Die anhaltenden und ergiebigen Regenfälle der letzten Tage haben die Pegel an der Saale steigen lassen. Der Tourismusverband Jena-Saale-Holzland rät deshalb dringend von Paddel- oder Schlauchboottouren ab.

11.01 Uhr: Ilmenaus Feuerwehren im Dauereinsatz

Im Dauereinsatz waren in der Nacht zum Mittwoch 14 von 16 Ilmenauer Feuerwachen, aber auch Bauhofmitarbeiter. Insbesondere im südlichen Ilm-Kreis sorgte Starkregen für massive Überflutungen. Bäche wurden zu reißenden Flüssen. In Gehren gab es noch schlimmere Überflutungen als beim letzten Unwetter vor einigen Wochen. Auch die Autobahn stand unter Wasser. Eine Gartenhütte brannte vermutlich nach einem Blitzschlag ab. Mehr lesen Sie hier.

Feuerwehr kämpft gegen Überflutungen im Ilm-Kreis

10.34 Uhr: Sandsäcke schaufeln bis in die Nacht in Pößneck

Das Gewitter vom Dienstagabend beschäftigte die Freiwilllige Feuerwehr Pößneck bis tief in die Nacht hinein. Ab 19.30 Uhr standen die Feuerwehrleute im Gerätehaus in Bereitschaft, eine knappe Stunde später begann dann der stundenlange Einsatz der Hilfseinsätze.

10.04 Uhr: 50 Liter Regen pro Stunde prasselten auf Hirschberg nieder

Gut 50 Liter Regen pro Quadratmeter prasselten am Dienstag binnen einer Stunde auf Hirschberg im Saale-Orla-Kreis nieder. Das war bis 20 Uhr mit Abstand der heftigste Niederschlag im mitteldeutschen Raum, geht aus einer Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. In diesen Orten in Thüringen hat es am heftigsten geregnet.

9.39 Uhr: Gartenlaube brennt ab, Felsbrocken liegt auf Straße

Wegen heftiger Regenfälle sind die Einsatzkräfte in Thüringen in der Nacht zum Mittwoch immer wieder ausgerückt. In Bücheloh im Ilm-Kreis brannte eine Gartenlaube ab, ein Zusammenhang mit dem Unwetter könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden wird hier auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zwischen Ihrfeld und Hasselfelde im Landkreis Nordhausen war am Mittwochmorgen die B81 zeitweise blockiert, weil ein Felsbrocken und ein umgestürzter Baum auf der Straße lagen.

9.36 Uhr: Überschwemmte Keller und überflutete Straßen

In Unterwirbach (Landkreis Saalfeld) sowie in Hirschberg, Pößneck und Krölpa (Saale-Orla-Kreis) wurden mehrere Straßen überschwemmt und Keller geflutet. Es gab keine Verletzten. Nähere Informationen zum Sachschaden lagen zunächst nicht vor.

9.34 Uhr: Saalepegel fällt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

An den Messpunkten in Saalfeld-Remschütz und Rudolstadt wurde der Hochwasser-Meldebeginn bereits in der vergangenen Nacht überschritten, in Rothenstein diesen Mittwochvormittag. Dort war die Tendenz weiter steigend, während der Pegel im Städtedreieck bereits wieder zurückging.

9.23 Uhr: Kleiner Viadukt in Apolda wegen Starkregen überflutet

Er ist immer wieder ein neuralgischer Punkt, wenn es Starkregen gibt – der Kleine Viadukt in Apolda. Am Mittwochmorgen musste er gesperrt werden, weil sich in der Nacht wieder extrem viel Wasser angesammelt hatte.

9.15 Uhr: Zahlreiche Polizeieinsätze in Ostthüringen

Aufgrund des Unwetters rückten am Dienstagabend Polizeibeamte in Ostthüringen zu einigen Einsätze aus. Laut Polizei waren in den meisten Fällen auf der Straße liegende Bäume oder Äste Grund des Polizeieinsatzes. Des Weiteren wurde die Ortsdurchfahrt von Rußdorf wegen des Starkregens bzw. aufkommenden Schlammes gesperrt. Ebenfalls aufgrund des Starkregens und der daraufhin bestehenden Aquaplaning-Gefahr kam es auf der Kreisstraße zwischen Lindekreuz und Münchenbernsdorf zum Unfall mit einem Kleintransporter. Zuletzt stürzte in Gera ein Baum auf die Straße und traf dabei zwei dort geparkte Autos. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

8.33 Uhr: Wegen Wassermassen wurde B88 gesperrt

Nach Angaben von MDR Thüringen musste die B88 in Gehren (Ilm-Kreis) wegen der Wassermassen gesperrt werden. In den Städten Suhl, Ilmenau, Stadtilm und Plaue liefen demnach etliche Keller voll. In vielen Orten stürzten nach Angaben Senders Bäume um, versperrte Straßen mussten wieder freigeräumt werden. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle Gera gab es in den vergangenen Stunden unzählige Einsätze. So zum Beispiel auch in dem Ortsteil Naulitz, wo von den Feldern Wasser und Schlamm hereingespült wurden.

8.30 Uhr: Gessental zwischen Gera und Ronneburg überflutet

Laut MDR Thüringen wurde das Gessental zwischen Gera und Ronneburg zum Teil geflutet. So soll der Gessentalbach über die Ufer getreten sein, wodurch das Ortszentrum des Geraer Vorortes Collis überschwemmt wurde. In einem Facebook-Post der Feuerwehr Gera-Mitte ist das ganze Ausmaß zu sehen.

Neben einem Auto, das durch einen umgestürzten Baum beschädigt wurde, mussten die Freiwillige gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Gera über mehrere Stunden lang mit Wasser vollgelaufene Keller auspumpen. Derzeit ist der Radweg im Gessental komplett gesperrt. Zudem ist der Stadtpark in Ronneburg aktuell wegen Hochwasser unpassierbar.

7.17 Uhr: Mehrere Verletzte auf Thüringer Autobahnen

Heftige Gewitter mit Starkregen und Windböen haben bis zum späten Dienstagabend für fünf Unfälle mit insgesamt drei Verletzten auf Thüringens Autobahnen gesorgt. Als Unfallursache gab die Polizei in allen Fällen Aquaplaning an. Demnach waren die Fahrzeugführer mit unangepasstem Tempo auf regennasser Fahrbahn unterwegs.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen mitteilte, wurden auf der A4 bei Eisenach (Wartburgkreis), auf der A71 bei Sömmerda (Landkreis Sömmerda) und auf der A9 an der Grenze zu Bayern jeweils eine Person bei Auffahrunfällen auf der rutschigen Fahrbahn leicht verletzt. Sie wurden alle vorsorglich per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Auf der A71 sei es an der Anschlussstelle Ilmenau/Ost im Ilm-Kreis auf der dortigen Auffahrtsspur Richtung Schweinfuhrt am späten Dienstagabend zu Überspülungen der Fahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Gleiches passierte demnach auch auf der A9 an der Anschlussstelle Schleiz (Saale-Orla-Kreis) Richtung Nürnberg. Ursache dafür waren in beiden Fällen verstopfte Gullydeckel.

Ebenfalls im Saale-Orla-Kreis, auf dem Rastplatz Hirschberg auf der A9 in Richtung Berlin, wurde aufgrund des aufgeweichten Bodens und starker Windböen am Abend ein Baum entwurzelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Baum fiel demnach auf den Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Die Polizei spricht nach den Unfällen bis Mitternacht von einem vorläufigen Schaden von mehr als 50.000 Euro.

7.01 Uhr: Sturzregen legt Städtedreieck lahm

Überflutete und teils fortgespülte Straßen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller: Ein Sturzregen legte am Dienstagabend das Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg lahm und sorgte für Schäden, die sicherlich in die Millionen gehen werden. Nach heftigen Gewittergüssen bestand die einzige Verbindung zwischen Saalfeld und Rudolstadt zeitweise aus der Landstraße über den Kulm. Auch andere Regionen im Landkreis waren stark betroffen, die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Testspiel abgesagt, Landessportschule unter Wasser

Der Deutsche Wetterdienst hatte Dienstagabend in seiner Station in Hirschberg im Saale-Orla-Kreis ein Niederschlagsmaximum innerhalb einer Stunde von 50,8 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde gemessen. Auch in Gera-Leuminitz und Neuhaus am Rennweg regnete es mehr als 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde.

Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer.

Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer.

Der Fluss Wipse in Gera-Liebschwitz trat am Dienstag nach heftigen Regenfällen über die Ufer.

Starkregen hat am Dienstagabend (13.07.2021) auch in vielen Teilen Thüringens für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) hat das Unwetter zahlreiche Bäche über die Ufer treten lassen und Anwesen überschwemmt. Teilweise standen die Bewohner knietief im Wasser. Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit Stunden vor Ort.



In Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) hat das Unwetter zahlreiche Bäche über die Ufer treten lassen und Anwesen überschwemmt.

Teilweise standen die Bewohner knietief im Wasser.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren stundenlang vor Ort.

Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth.



Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth.

Starkregen im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth.

Schwer getroffen hat es die Landessportschule in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt).

Dort wurde Dienstagabend ein Testspiel zwischen Einheit Rudolstadt und dem ZFC Meuselwitz nach einer halben Stunde abgesagt.



Das gesamte Foyer der Sportschule war unter Wasser.

Der Parkplatz stand knietief unter Wasser.

Auch ein Handballtraining wurde abgesagt, weil Wasser in die Halle lief.

Regen auch am Goetheplatz in Weimar. Der City Skyliner schließt.



Schwer getroffen hat es auch die Landessportschule in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Dort wurde Dienstagabend ein Testspiel zwischen Einheit Rudolstadt und dem ZFC Meuselwitz nach einer halben Stunde abgesagt. Das gesamte Foyer der Sportschule war unter Wasser. Der Parkplatz stand knietief unter Wasser. Auch ein Handballtraining wurde abgesagt, weil Wasser in die Halle lief. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Heftiger Regen hat Dienstagabend im Ilmkreis zu Überflutungen in mehreren Ortschaften geführt, dessen Durchfahrten für den Verkehr gesperrt werden mussten. U.a.betroffen waren Wümbach, Gehren und Gräfinau-Angstedt bei Ilmenau. Die Feuerwehren waren bis in die Nacht im Einsatz. pic.twitter.com/ySDYTTwYLT — BlaulichtnewsTH (@BlaulichtnewsTH) July 13, 2021

Die Landesstraße zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg ist in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Auch in anderen Regionen Thüringens sind Straßen wegen Überflutung gesperrt. So ist beispielsweise die Ortsdurchfahrt Gehren im Ilm-Kreis gesperrt. Auch die Einfahrt Ilmenau-Ost der A71 in Richtung Suhl ist gesperrt. Die Ortsdurchfahrt Rußdorf im Landkreis Greiz ist wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck sind im Dauereinsatz, um die Folgen des Unwetters an mehreren Stellen in der Stadt zu bekämpfen. Mehrere Keller liefen voll und Bäume stürzen um. Zudem ist die Straße zwischen Trannroda und Pößneck ist gesperrt, weil sie mit Schlammmassen vom angrenzenden Feld überspült worden sei. Nach starkem Regen in Weimar schloss der City Skyliner.

In Jena wurde am Dienstagabend aufgrund des anhaltenden Gewitters die Theater-Aufführung der Kulturarena abgesagt. Alle für diese Aufführung erworbenen Karten (auch Online-Tickets) könnten in der Jena Tourist-Information auf einen anderen Theaterabend umgebucht werden, heißt es vom Veranstalter. Wenn keiner der Alternativtermine wahrgenommen werden kann, werde der komplette Ticketpreis erstattet.

Immer wieder Gewitter und Schauer

Der Mittwoch zeigt sich laut DWD vergleichsweise wechselhaft. Es bleibt bewölkt mit vielen Schauern vor allem am Vormittag. Am Nachmittag kann zeitweise die Sonne sich etwas stärker durchsetzen. Auch Unwetter mit Starkregen könnten dann wieder auftreten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 25 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.

Am Donnerstag ist der Himmel in Thüringen bedeckt, gebietsweise kann es Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturhöchstwerte liegen dann bei 27 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt und vereinzelt regnet es.

Auch am Freitag wird im Tagesverlauf mit ansteigender Schauer- und Gewittergefahr gerechnet. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 29 Grad an. In der Nacht zum Samstag kann es immer noch zu Schauern und Gewittern kommen.

Rekord-Regenmengen für Thüringen erwartet

Am Dienstag warnte der Deutsche Wetterdienst vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Aktuell gilt eine Hochwasserwarnung für fast ganz Thüringen. Laut Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind von Dienstagabend bis Mittwochmorgen heftige Gewitter mit Starkregen möglich. Pegelstände könnten sprunghaft steigen und Flüsse oder Bäche über die Ufer treten. Insbesondere betroffen sind Saale, Weiße Elster, Unstrut, Ilm, Werra und die Mainzuflüsse.

Die DWD-Meteorologen halten zwar die in einigen Wettermodellen prognostizierten bis zu 200 Liter pro Quadratmeter für etwas übertrieben. „Aber bei dieser Wetterlage kann es schon einige Volltreffer und ruckzuck neue Rekordwerte geben“, sagte Meteorologe Thomas Hain unserer Zeitung.

