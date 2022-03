Wie hier in Mühlhausen zeigen sich schon an vielen Orten in Thüringen die Booten des Frühlings.

Viel Sonne und zweistellige Temperaturen - Frühlingswetter am Wochenende in Thüringen

Erfurt. Thüringen kann sich auf ein frühlingshaftes Wochenende freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind die Aussichten für die nächste Woche ähnlich.

Thüringen kann sich auf Sonne und recht milde Temperaturen am Wochenende freuen. Am Samstag und Sonntag soll es bei Höchsttemperaturen zwischen 10 bis 13 Grad sonnig bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Montag sollen bei schwachem Wind erst gering, später stärker Wolken aufziehen.

Am Montag könnten die Wolken laut DWD nach einem sonnigen Tagesstart vereinzelt leichten Regen mit sich bringen. Am längsten blieben die Menschen in Ostthüringen davon verschont, hier sei es länger sonnig. Die Temperaturen sollen sich an dem vorerst wärmsten Tag der Woche in der Spitze bei 12 bis 14, im Bergland bei 7 bis 11 Grad einpendeln.

In der Nacht zum Dienstag sei wieder mit niedrigeren Temperaturen von 4 bis 1 Grad zu rechnen. Für die restliche Woche zeichne sich nach ein wenig Regen ab, "dass es wieder recht sonnig wird", sagte ein DWD-Sprecher am Freitag.