Leipzig/Erfurt. Das Wetter in Thüringen wird sich in den kommenden Tagen von seiner milden aber wechselhaften Seite zeigen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Wolken und milde Temperaturen in Thüringen

Bei schwachem Wind aus nördlicher und nordwestlicher Richtung bleibt es am Montag tagsüber weitgehend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Nach einem teils heiteren Montagmorgen kann es den Meteorologen zufolge am Nachmittag und am Abend in Thüringen örtlich zu kurzen Schauen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei bis zu 21 Grad, im Bergland zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht kann es auf bis zu 7 Grad abkühlen.

Dieses Wetter soll sich laut DWD auch in den kommenden Tagen fortsetzen: Bei weitgehend ähnlichen Temperaturen soll es am Dienstag weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

Am Mittwoch können zudem vereinzelt Schauer in Thüringen auftreten.