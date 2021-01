Warmluft sorgt ab kommender Woche für Tauwetter in Thüringen

Steigende Temperaturen sorgen in der kommenden Woche in Thüringen bis in die höheren Lagen (hier Neustadt am Rennsteig) für Tauwetter.

Nach einem winterlichen Wochenende steht Thüringen eine Woche mit Schmuddelwetter bevor. Aus Westen werde in den nächsten Tagen Warmluft herangeweht, die für Tauwetter bis in die höchsten Lagen sorge, sagte Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Auf Sonne wie am Sonntag zu hoffen, werde in der neuen Woche vergeblich sein.

Selbst auf dem Brocken, dem Fichtelberg und in den Kammlagen des Thüringer Waldes werde es zur Wochenmitte Plusgrade geben. «Dort wird der Schnee aber nicht komplett wegtauen, dafür ist vorher zu viel gefallen», sagte Engelmann. Auf dem Fichtelberg lagen am Sonntag 87 Zentimeter Schnee, auf der Schmücke waren es 66 Zentimeter.

In den tiefer liegenden Gegenden werde der Schnee dagegen keine Chance mehr haben. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen laut Engelmann zweistellige Werte zwischen 10 und 13 Grad.

Für Autofahrer und Radfahrer könnte es am Montag und Dienstag kritisch werden. Laut DWD fällt erst Schnee und später dann Regen. Weil der Boden noch sehr kalt sei, könne es örtlich glatt werden.